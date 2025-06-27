Колумбиец выиграл суд у страховщиков, отказавшихся покрыть расходы на надувных кукол
В Колумбии мужчина подал в суд на страховую медицинскую организацию, отказавшуюся покрыть расходы на надувных кукол, несмотря на наличие полиса, сообщило издание Pulzo
Колумбиец обратился в страховую компанию и объявил, что испытывает огромные проблемы с самооценкой, из-за чего он приобрел двух надувных кукол. Мужчина попросил покрыть расходы на покупку. Но компанию такой аргумент не удовлетворил, поэтому клиенту не стали выплачивать деньги.
Тогда он подал в суд на организацию и выиграл его. Вместе с тем множество медицинских специалистов, включая директора клиники Сан-Луис Серхио Прада, сказали, что действия мужчины — злоупотребление системой здравоохранения. Они призвали акцентировать внимание на нехватке лекарств, невозможности вовремя попасть к доктору и иные приоритетные проблемы.
Ранее сообщалось, что в Сеуле мужчина облил бензином и поджег вагон метро с людьми из-за развода.
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