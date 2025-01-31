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Четвертый лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в «Столото». Как пишет РИА Новости, речь идет о лотерее «Новогодний миллиард».
«Четвертый лотерейный миллиардер, победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», обратился в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей», — сказано в материале.Тираж состоялся 1 января, он определил также 90 лотерейных миллионеров.
Как отметили в компании, победитель вправе сохранить свою анонимность.
Перед этим стало известно, что жительница ХМАО стала победительницей лотереи в новогоднюю ночь. Ей посчастливилось выиграть довольно крупную сумму.
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