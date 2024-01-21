Число погибших при обстреле ДНР увеличилось

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Число погибших в результате обстрела Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 28 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Удар по рынку в ДНР произошел в воскресенье, 21 января, и был одним из самых мощных с начала спецоперации. Пушилин уточнил, что обстрел был осуществлен ствольной артиллерией калибра 152 и 155 миллиметров с направлений Курахово и Красногорово.
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Артем Кузьмин