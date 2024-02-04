Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

Фото: МЧС России
Число погибших в результате удара по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) возросло до 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что тела были обнаружены спасателями под завалами. Между тем, сотрудники продолжают работу с риском для своих жизней, так как существует угроза повторного удара.
Представитель оперативных служб ЛНР уточнил в комментарии агентству, что среди погибших нет детей, и средний возраст жертв составляет от 30 до 40 лет.
«На данный момент детей среди погибших нет, но разбор завалов продолжается», — добавил источник.
3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, число погибших составляет 11 человек. Представитель Следственного комитета России заявил, что, вероятно, здание было атаковано с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной украинскими военными из Запада.
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Представитель оперативных служб ЛНР уточнил в комментарии агентству, что среди погибших нет детей, и средний возраст жертв составляет от 30 до 40 лет.
3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, число погибших составляет 11 человек. Представитель Следственного комитета России заявил, что, вероятно, здание было атаковано с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной украинскими военными из Запада.
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Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
Артем Кузьмин