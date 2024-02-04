Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

Принц Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Умберто II, ушел из жизни в возрасте 86 лет в Женеве, согласно официальному сообщению Савойского дома. Сообщается, что представитель королевской династии ушел из жизни в кругу семьи 3 февраля 2024 года.