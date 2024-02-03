Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек

Фото: МЧС России
Число жертв удара по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На данный момент десять человек были спасены и переданы медикам сотрудниками МЧС России. К сожалению, 11 человек погибли», — подчеркнули в ведомстве.Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По словам представителя Следственного комитета России, здание было атаковано, вероятно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным со стороны Запада.
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Артем Кузьмин