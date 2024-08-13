Число скачиваний приложения «‎VK Видео» с сентября 2023 г достигло 20 миллионов

Фото: IStock/Anastasia_Prish
С сентября 2023 года приложение «VK Видео» было загружено на мобильные устройства и Android TV 20 миллионов раз. Пик установок пришёлся на июль. Об этом сообщили в пресс-службе VK, пишет РИА Новости.
Отмечается, что из них 11 миллионов установок приходится на Android, почти шесть миллионов — на Android TV и три миллиона — на iOS.
В августе количество пользователей отдельного приложения увеличилось в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля за первую неделю. Пиковое значение составило 2,5 миллиона пользователей в сутки, которые просматривают контент как с мобильных устройств, так и через смарт-телевизоры.
Ежедневное общее время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 000 000 часов. Наибольшее время просмотра приходится на Smart TV – 200 минут в день.
Ранее сообщалось, что за каналы по продаже запрещенных веществ могут заблокировать мессенджер Telegram в Турции. Сообщается, что Telegram получил более тысячи просьб о закрытии подобных каналов от турецкого управления информационно-коммуникационных технологий (BTK), однако на просьбы там никак не отреагировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
«Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти два миллиона раз», — рассказали в VK.
В августе количество пользователей отдельного приложения увеличилось в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля за первую неделю. Пиковое значение составило 2,5 миллиона пользователей в сутки, которые просматривают контент как с мобильных устройств, так и через смарт-телевизоры.
Ежедневное общее время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 000 000 часов. Наибольшее время просмотра приходится на Smart TV – 200 минут в день.
Ранее сообщалось, что за каналы по продаже запрещенных веществ могут заблокировать мессенджер Telegram в Турции. Сообщается, что Telegram получил более тысячи просьб о закрытии подобных каналов от турецкого управления информационно-коммуникационных технологий (BTK), однако на просьбы там никак не отреагировали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Дарья Осипова