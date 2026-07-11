Число смертей от лихорадки Эбола возросло в одной стране
Число погибших от лихорадки Эбола в Конго выросло до 648 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло 1830. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.
В пятницу власти ДРК дополнили список официально затронутых вспышкой заболевания районов, включив в него провинции Чопо и Верхний Уэле. Против распространяющегося штамма Бундибугио пока нет одобренных методов лечения и вакцин, жизненно важна паллиативная помощь — изоляция, восполнение потерь жидкости и обезболивание.
17 мая ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий. Представители здравоохранения и гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, масок и достаточного числа медиков.
Ранее в Конго зафиксировали массовый побег пациентов с подозрением на Эболу из карантинном зоны.
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