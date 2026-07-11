Число смертей от лихорадки Эбола возросло в одной стране

11 июля 2026, 07:18

Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 648

Фото: iStock/RyanKing999

Число погибших от лихорадки Эбола в Конго выросло до 648 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло 1830. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.