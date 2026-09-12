Число выданных россиянам виз в Пакистан выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом
Число виз, выданных россиянам для поездок в Пакистан, выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
Между двумя странами действует визовый режим, а также предусмотрен безвизовый транзит сроком на одни сутки. По словам дипломата, интерес российских туристов объясняется, помимо прочего, разнообразием пакистанских курортов — от пляжей до гор и исторических памятников.
Тирмизи также обратил внимание на близость ценностей народов России и Пакистана. Он отметил, что обе страны ценят гостеприимство, семью и открытость. По оценке посла, в перспективе речь может идти о миллионах туристов, путешествующих в обоих направлениях.
Ранее стало известно, что Исламабад надеется на визит президента РФ Владимира Путина в 2027 году. Предварительно, оптимальным временем для поездки мог бы стать период непосредственно перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Подробности читайте в материале «Радио 1».
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