Число выданных россиянам виз в Пакистан выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом

12 сентября 2026, 06:08

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Число виз, выданных россиянам для поездок в Пакистан, выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал РИА Новости посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.