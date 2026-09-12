Количество погибших из-за мощного оползня в Непале достигло 1 386 человек
Количество погибших из-за схода оползня на севере Непала достигло 1386 человек. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальские власти.
Ранее поступали сведения о 1374 погибших. По последним данным, свыше 5,1 тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Напомним, что катастрофа случилась утром 26 августа: сильный паводок вызвала лавина. Поток камней и грунта пронесся по руслу реки более 70 километров и затопил обширную территорию. На прошлой неделе стало известно, что спасатели в Непале обнаружили 64-летнюю женщину живой под обломками разрушенного здания спустя десять дней после разрушительного наводнения.
В Китае жертвами стихийного бедствия стали 43 человека. Еще 519 граждан в настоящий момент считаются пропавшими.
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