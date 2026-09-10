Путин может посетить Пакистан в 2027 году

10 сентября 2026, 06:46

Посол Тирмизи: Пакистан ожидает визита президента Путина в 2027 году

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Исламабад надеется на визит президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.