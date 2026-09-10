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Путин может посетить Пакистан в 2027 году

Посол Тирмизи: Пакистан ожидает визита президента Путина в 2027 году
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Исламабад надеется на визит президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с РИА Новости в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.



Дипломат отметил, что оптимальным временем для поездки мог бы стать период непосредственно перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие запланировано в Пакистане на 2027 год.

Напомним, в 2026 году площадкой для саммита ШОС стала Киргизия. По итогам мероприятия глава МИД республики Жээнбек Кулубаев объявил о передаче председательства в организации Пакистану.

Ранее Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 75-й годовщиной образования республики. В своём послании он подчеркнул важность укрепления российско‑северокорейских отношений.

Александр Огарёв

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