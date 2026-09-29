Число выходов медведей к людям выросло в Новосибирской области

29 сентября 2026, 17:49

Минприроды: зверей привлекают дефицит кормов и свалки пищевых отходов

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

В Новосибирской области увеличилось число случаев появления бурых медведей рядом с населёнными пунктами. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 85 таких случаев.





Об этом Om1 Новосибирск сообщили в Минприроды Новосибирской области. Выходы диких животных к населённым пунктам происходят ежегодно. Помимо медведей, к людям приближаются лоси, сибирские косули, лисицы, енотовидные собаки и другие представители фауны.



«Ежегодно в Новосибирской области фиксируются случаи выхода диких животных — медведей, лосей, сибирских косуль, лисиц, енотовидных собак и других представителей фауны — к границам населённых пунктов. Такое явление обусловлено комплексом факторов: сезонными миграциями, дефицитом кормовой базы, расширением ареалов обитания в поисках новых кормовых угодий, а также наличием несанкционированных свалок пищевых отходов в непосредственной близости населённых пунктов, которые привлекают зверей», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.