Число выходов медведей к людям выросло в Новосибирской области
Минприроды: зверей привлекают дефицит кормов и свалки пищевых отходов
В Новосибирской области увеличилось число случаев появления бурых медведей рядом с населёнными пунктами. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 85 таких случаев.
Об этом Om1 Новосибирск сообщили в Минприроды Новосибирской области. Выходы диких животных к населённым пунктам происходят ежегодно. Помимо медведей, к людям приближаются лоси, сибирские косули, лисицы, енотовидные собаки и другие представители фауны.
«Ежегодно в Новосибирской области фиксируются случаи выхода диких животных — медведей, лосей, сибирских косуль, лисиц, енотовидных собак и других представителей фауны — к границам населённых пунктов. Такое явление обусловлено комплексом факторов: сезонными миграциями, дефицитом кормовой базы, расширением ареалов обитания в поисках новых кормовых угодий, а также наличием несанкционированных свалок пищевых отходов в непосредственной близости населённых пунктов, которые привлекают зверей», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.В последние годы количество подобных случаев стабильно растёт. Особенно заметна эта тенденция зимой и весной, а также летом, когда животные активнее перемещаются.
С января по сентябрь 2026 года в регионе зафиксировали 85 появлений бурых медведей (41 из них — в поселениях и СНТ). Это уже превысило показатели прошлых лет: 77 случаев в 2024 году и 83 — в 2025-м.
Растёт и численность некоторых охотничьих ресурсов. В 2026 году в Новосибирской области насчитали 1 514 бурых медведей — против 1 492 годом ранее. В 2017 году их было 1 132.
Численность волков увеличилась со 123 до 139 особей, а рыси — с 281 до 389. Лосей же в регионе стало меньше — 16 760 против 17 016 в 2025 году, сибирских косуль — 62 537 против 69 240, а также зайцев-беляков — 40 574 против 41 905.