Вкусное и постное Сочиво: 6 шагов для приготовления главного блюда Крещенского сочельника

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Близится праздник Крещения Господня — один из наиболее важных и торжественных дней для Православной Церкви. Перед Крещением верующим нужно соблюсти однодневный пост. 18 января принято есть кашу из крупы, меда и изюма. Она называется «сочиво». Как приготовить сочиво, как его подать и с чем употреблять — в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- Пшеница (или пшеничная крупа) – 1 стакан;
- Вода – 3 стакана;
- Мед – 2-3 столовые ложки (по вкусу);
- Орехи (грецкие или миндаль) – 100 г;
- Изюм – 50 г;
- Корица – по желанию;
- Соль – щепотка
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Инструкция
1. Подготовка пшеницы: Промойте пшеницу под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.
2. Замачивание: Замочите пшеницу в воде на 6-8 часов или на ночь. Это поможет зернам размягчиться.
3. Варка: Слейте воду и залейте пшеницу свежей водой (3 стакана). Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 30-40 минут, пока зерна не станут мягкими.
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4. Добавление ингредиентов: После варки слейте лишнюю воду, если она осталась. Добавьте мед, орехи и изюм. Хорошо перемешайте.
5. Приправы: По желанию добавьте щепотку соли и корицу для аромата.
6. Охлаждение: Дайте сочиву немного остыть, чтобы оно стало густым.
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С чем употреблять сочивоСочиво можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве десерта. Оно прекрасно сочетается с фруктами, сухофруктами и орехами.
Как подают сочивоСочиво обычно подают в глубокой тарелке или пиале, украшая сверху орехами и изюмом. Можно посыпать корицей для дополнительного аромата. Подается теплым или комнатной температуры.
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