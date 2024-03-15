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Член Мособлдумы Самединова объяснила важность привлечения к выборам молодых наблюдателей

15 марта 2024, 11:33
Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

В Московской области к наблюдению за выборами привлекают всё больше молодых людей, о важности этой работы рассказала депутат Московской областной Думы, член комитета регионального парламента по делам молодежи и спорта Линара Самединова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Наша цель — вовлечь в работу наблюдателей как можно больше молодёжи. Потому что один раз посетив семинар, один раз побывав в Центре общественного наблюдения за выборами, молодые люди потом всё будут понимать, не нужно будет ничего объяснять. Они будут знать, на что обращать внимание, где брать достоверную информацию. Кто является первоисточником», — сказала Самединова.
Она подчеркнула, что подготовленный наблюдатель не попадёт под какое-либо влияние и его не смогут ввести в заблуждение.


Самединова также подчеркнула, что благодаря развитой цифровизации голосование в Московской области проходит максимально прозрачно, наблюдателям доступна информация в режиме онлайн со всех избирательных участков.

Выборы президента Российской Федерации стартовали в пятницу, 15 марта, в 8 утра. Голосование будет проводиться три дня. Избирательные участки закроются в 20:00 в воскресенье, 17 марта.

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#московская область
#подмосковье
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Mash: Россельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Таиланда
15 марта 2024, 11:50

Фото: iStock/Chalabala

Продажа кормов для домашних животных, запрещенных к ввозу в Россию, недопустима. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Россельхознадзор на постоянной основе мониторит сайты, торгующие кормовой продукцией. В случае реализации запрещенных к продаже в России кормов, ведомство применяет санкции к продавцам. Это правило касается как розничных магазинов, так и маркетплейсов, на которых чаще появляется всякий контрафакт.

По информации Mash, сейчас ограничения на реализацию коснулись шести компаний, торговавших кормами: Hiq, Prime Nature, "Деревенские лакомства", Mi-Mi, Grandorf, "Родные корма", Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими. Причина наложения запрета кроется в том, что на предприятиях нет надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек.

Компании также не удовлетворили требование Россельхознадзора о предоставлении необходимой документации относительно происхождения используемого в кормах сырья.

Список запрещённых производителей:

— Southeast Asian Packaging and Canning Ltd
— Hi-Q Food Products Co., Ltd
— Unicord Public Company Limited
— i-Tail Corporation Public Company Limited
— Botany Petcare plant
— Asian Alliance International Public Company Limited.

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#корм
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#россельхознадзор
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Депутат ГД Толмачёв отметил прозрачность выборов Президента РФ
15 марта 2024, 11:31

Фото: Радио 1


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«Теперь буду пользоваться кремом»: Модель Бринкли поделилась советом после онкозаболевания
У 70-летней супермодели Бринкли обнаружили рак: Как звезда справилась с болезнью
15 марта 2024, 11:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Звезда глянцевых обложек американских журналов Кристи Бринкли рассказала, каково столкнуться с раком в 70 лет.
О том, как звезда узнала о страшном диагнозе и как справилась с ним рассказывает «Радио 1».

Начало карьеры


Бринкли родилась в обычной семье в американском штате Мичиган, однако, после того как её родители развелись и мать вышла замуж за телевизионного сценариста Дона Бринкли, жизнь будущей супермодели круто изменилась. Девушка выросла в престижном районе Лос-Анджелеса, а после окончания школы родители отправили её учиться в Париж. Там Бринкли познакомилась с американским фотографом Эррлом Сойером.

Звезда кино и обложек


Именно Сойер сделал первые фотографии Бринкли, а также познакомил её с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. В жизни супермодели было сотни обложек самых знаменитых изданий, таких как: Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и многих других. Бринкли также была звездой обложки спортивного журнала Sports Illustrated три года подряд. Супермодель успела сняться в четырёх фильмах: «Молодость, больница, любовь», «Каникулы», «Дурнушка» и «Парки и зоны отдыха».

Онкология


70-летняя Бринкли узнала о своём диагнозе совершенно случайно. Она пришла на осмотр к врачу вместе со своей дочерью и попросила посмотреть заодно и её. Супермодель беспокоило образование, которое внезапно появилось на её лицо. Врач не отказал звезде в осмотре и как только прикоснулся к её коже, заявил, что ей срочно необходимо сделать биопсию. Результаты анализов показали, что на лице у Бринкли образовалась базальноклеточная карцинома (разновидность немеланомного рака кожи). Как отметила сама модель в своей социальной сети, болезнь удалось выявить на ранней стадии.

Операция


Операция прошла успешно. Злокачественное образование вовремя удалила с лица супермодели. Сразу после процедуры Бринкли опубликовала фото в социальной сети и даже пошутила, что врачи зашили её так ловко, «словно Диор от кутюр». Она также заявила, что теперь всегда будет очень тщательно покрывать свою кожу солнцезащитным кремом, чтобы избежать повторного возникновения рака, и посоветовала делать то же самое своим фанатам.

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#рак
#онкология
#звёзды
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В Подмосковье 75% избирательных участков оснащены стационарными металлодетекторами
15 марта 2024, 11:09

Фото: Радио 1

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс отметил, что 2985 избирательных участков оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Секретарь отметил, что безопасность избирателей на выборах является основной задачей.

«Количество избирательных участков, обеспеченных стационарными рамками металлодетекторов, составляет 2985 участков, что составляет 75% от общего количества. Остальные 25% оборудованы ручными, переносными металлодетекторами. Резервные пункты для голосования у нас организовываются постоянно на протяжении уже почти больше, чем 30 лет. Это делается на случай, если происходят какие-то аварии, затопления, пожары, какие-то аварии в электросетях. В Подмосковье подготовлено на этот случай 320 таких пунктов. Из них это 196 это стационарные помещения. Они как правило, оборудуются в близлежащих территориях от участковых комиссий. И тогда наши сотрудники, организованно вынося самые необходимые документы, берут избирателей и помогают дойти до этих стационарных резервных помещений и там продолжить волеизъявления», — рассказал Роман Фурс.

Стоит отметить, что на территории региона также подготовлено 124 мобильных участка - специально оборудованные автобусы. Данные пункты оборудованы сквозным проходом, благодаря чему не будет толкучки.

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#подмосковье
#автобусы
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#выборы
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Подмосковных спасателей на время выборов перевели в режим повышенной готовности
15 марта 2024, 10:59

Фото: Радио 1

Усиленный режим несения службы ввели для работников подмосковного отделения МЧС России на период президентских выборов, об этом рассказал заместитель начальника областного главка МЧС Александр Медведев в ходе пресс-конференции в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«С сегодняшнего дня МЧС России по Московской области переведено на усиленный режим несения службы. На базе главка развёрнут штаб по контролю за обстановкой при проведении выборов», — сказал Медведев.
Он добавил, что на всех избирательных участках организованы дежурства спасателей. В этой работе задействованы более 3 тысяч человек — сотрудников МЧС и Мособлпожспаса.

«Все силы и средства готовы к выполнению своих обязанностей. Я уверен, что проделанная работа позволит нам обеспечить безопасность при проведении голосования», — подытожил Медведев.
Выборы президента Российской Федерации начались в пятницу, 15 марта, и будут проводиться в течение трёх дней — до 17 марта.

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#выборы
#мчс
#спасатели
#московская область
#подмосковье
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Руслан Фурс рассказал о функционале портала «Мобильный избиратель»
15 марта 2024, 10:42

Фото: Радио 1

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал о работе проекта «Мобильный избиратель» . Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
На портале любой желающий может посмотреть данные об количестве избирателей, которое зарегистрировалось во всех регионах и где проходит голосование ДЭГ.

«Мобильный избиратель» – это проект, который позволяет, если человек, вот как я, три дня буду проводить здесь с 7 утра до 8 вечера, открепится из своего московского избирательного участка и прикрепился в участке, например в Одинцове, куда я сегодня или завтра в обед постараюсь сесть и обязательно проголосовать. Всего по Московской области подано по этому мобильному избирателю 289 991 заявление. Это 4,78% от всех избирателей Московской области. <…> Год от года число вот этих сервисов, возможности для голосования более удобных, более комфортных для нас, для избирателей, оно растет», — подчеркнул Руслан Фурс.

Стоит отметить, что самое большое количество избирателей зарегистрировались через портал «Госуслуги» — 212 284 жителей Московской области.

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#ДЭГ
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Подмосковье сохранило лидерство по устройству детей-сирот в семьи
15 марта 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область является лидером страны по устройству в семьи детей-сирот, эту позицию регион занял в 2019 году и с тех пор сохраняет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Ежегодно в регионе обретают родителей около 2 тысяч детей, оставшихся без семьи в силу различных жизненных обстоятельств», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в регионе действует 71 Школа приёмных родителей. Там все, кото собирается взять приёмного ребёнка, проходят необходимую подготовку. Она включает не только информацию об особенностях развития детей в разных возрастах, но и психологическую, а также юридическую и медицинскую поддержку будущих приёмных родителей.

Подробная информация об областных Школах приёмных родителей размещена на сайте проекта.

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#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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В строящемся детсаду на 310 мест в Ленинском округе начали монтировать инженерные системы
15 марта 2024, 09:57

Фото: Виктория Селиванова

Монтаж внутренних инженерных систем ведётся в здании детского сада на 310 воспитанников, который возводят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж внутренних инженерных систем и перегородок, а также установка окон», — говорится в сообщении.
Далее на очереди обустройство кровли и фасада, а также установка теплового корпуса для производства внутренних отделочных работ.

«Всего здесь будет 13 групп детей по 25 человек: ясельные группы и ребята постарше. Строящийся сад находится рядом уже с введённым в эксплуатацию детсадом «Колобок» на 200 мест. Территории, возможно, будут объединены, поскольку руководство садов будет одно», — отметил замруководителя проекта застройщика «Купелинка девелопмент» Михаил Фроловский.
Он добавил, что ввести в эксплуатацию новый детский сад планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#детский сад
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Раскрыта правда о сексе во время беременности
Секс во время беременности: сильнее возбуждение, интенсивнее оргазм
15 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Беременные женщины сильнее возбуждаются и испытывают более интенсивные оргазмы. Об этом в беседе с HuffPost рассказала эксперт по сексу и отношениям Анна Ричардс.
Она отметила, что во время беременности в организме женщины происходит большое количество изменений. Одним из них является увеличение объёма крови примерно на 40%. Так, каждая часть тела, включая гениталии, начинает получать больше крови, поэтому возбуждение происходит быстрее и легче.

Кроме того, по словам Ричардс, секс во время беременности позволяет расслабиться и уменьшить тревогу.

При этом специалист отметила, что у каждой женщины всё индивидуально. Кто-то действительно может сильнее возбуждаться в период ожидания ребёнка, а кто-то и вовсе не хочет думать о близости. Оба эти варианта находятся в пределах нормы, заключила Ричардс.

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