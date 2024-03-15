Член Мособлдумы Самединова объяснила важность привлечения к выборам молодых наблюдателей

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
В Московской области к наблюдению за выборами привлекают всё больше молодых людей, о важности этой работы рассказала депутат Московской областной Думы, член комитета регионального парламента по делам молодежи и спорта Линара Самединова, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Наша цель — вовлечь в работу наблюдателей как можно больше молодёжи. Потому что один раз посетив семинар, один раз побывав в Центре общественного наблюдения за выборами, молодые люди потом всё будут понимать, не нужно будет ничего объяснять. Они будут знать, на что обращать внимание, где брать достоверную информацию. Кто является первоисточником», — сказала Самединова.Она подчеркнула, что подготовленный наблюдатель не попадёт под какое-либо влияние и его не смогут ввести в заблуждение.
Выборы президента Российской Федерации стартовали в пятницу, 15 марта, в 8 утра. Голосование будет проводиться три дня. Избирательные участки закроются в 20:00 в воскресенье, 17 марта.
Читайте также:
Подмосковных спасателей на время выборов перевели в режим повышенной готовности
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
В Общественной палате Подмосковья рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках
Лев Каштанов