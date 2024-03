Подмосковных спасателей на время выборов перевели в режим повышенной готовности

Россельхознадзор на постоянной основе мониторит сайты, торгующие кормовой продукцией. В случае реализации запрещенных к продаже в России кормов, ведомство применяет санкции к продавцам. Это правило касается как розничных магазинов, так и маркетплейсов, на которых чаще появляется всякий контрафакт.По информации Mash, сейчас ограничения на реализацию коснулись шести компаний, торговавших кормами: Hiq, Prime Nature, "Деревенские лакомства", Mi-Mi, Grandorf, "Родные корма", Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими. Причина наложения запрета кроется в том, что на предприятиях нет надлежащего контроля и надзора за соблюдением производственных цепочек.Компании также не удовлетворили требование Россельхознадзора о предоставлении необходимой документации относительно происхождения используемого в кормах сырья.Список запрещённых производителей:— Southeast Asian Packaging and Canning Ltd— Hi-Q Food Products Co., Ltd— Unicord Public Company Limited— i-Tail Corporation Public Company Limited— Botany Petcare plant— Asian Alliance International Public Company Limited.Врач Лапа: Молоко почти не перерабатывается организмом взрослых людейВрач Эдигер заявил об опасности противозачаточных таблетокПедиатр Одинаева рассказала о разрешенной норме блинов для ребенка