Подмосковных спасателей на время выборов перевели в режим повышенной готовности

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Усиленный режим несения службы ввели для работников подмосковного отделения МЧС России на период президентских выборов, об этом рассказал заместитель начальника областного главка МЧС Александр Медведев в ходе пресс-конференции в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«С сегодняшнего дня МЧС России по Московской области переведено на усиленный режим несения службы. На базе главка развёрнут штаб по контролю за обстановкой при проведении выборов», — сказал Медведев.Он добавил, что на всех избирательных участках организованы дежурства спасателей. В этой работе задействованы более 3 тысяч человек — сотрудников МЧС и Мособлпожспаса.
«Все силы и средства готовы к выполнению своих обязанностей. Я уверен, что проделанная работа позволит нам обеспечить безопасность при проведении голосования», — подытожил Медведев.Выборы президента Российской Федерации начались в пятницу, 15 марта, и будут проводиться в течение трёх дней — до 17 марта.
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