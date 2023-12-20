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«Новая форма кастрюльки»: Эксперт оценил шансы 16 кандидатов на выборах президента

Политолог Журавлёв оценил шансы 16 кандидатов на выборах президента в 2024 году
20 декабря 2023, 13:09
Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Центральная избирательная комиссия получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. По её словам, президентская кампания вошла в активную фазу.
Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал число кандидатов оптимальным для хорошей явки на выборах. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Очень важно для выборов, чтобы каждый избиратель нашёл своего кандидата. Если 16 кандидатов считают, что у них есть шанс побороться за почётное участие, значит, какой-то электорат присутствует. Если кандидатов будет мало, это будет удобнее, но зато найдётся часть электората, которая вообще никуда не пойдёт, потому что никто из кандидатов не будет отражать его точку зрения. Для выборов это уже очень плохо», — сказал Журавлев.

Политолог подчеркнул, что имена всех кандидатов пока неизвестны, поэтому делать выводы о кампаниях пока сложно. Однако он отметил, что шансов у них немного.
«Свежая кровь будет, когда кого-то куда-то изберут. А поскольку тут разыгрывается одно место, и мы знаем, кто его займет, потому что авторитет президента непререкаем по отношению к остальным, скорее, можно говорить о представителях небольших групп электората. Это не будет свежая кровь, это будет, скорее, новая форма кастрюльки», — заключил собеседник.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

Также известно, что онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдёт в 29 регионах. Среди них Москва, Севастополь и республика Крым, следует из решения ЦИК РФ.

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#политолог
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#россия
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Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык
Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя на выборах выступал за двуязычие
20 декабря 2023, 12:56

Фото: iStock/nito100

Владимир Зеленский во время выборов выступал как носитель русского языка и за двуязычие Украины, однако сейчас делает вид, что забыл русский ради того, чтобы быть в рядах украинских националистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. Национализм затмил все — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями», — отметила Захарова.

По ее словам, так Зеленский дал понять националистам, что он «тоже дерусифицировался». Она напомнила, что во время выборов на Украине, Зеленский заявлял, что жители русскоязычных регионов страны могут говорить на своем языке.

По оценке Захаровой, именно поэтому граждане Украины выбрали Зеленского своим президентом, а не потому, что он был качественным политиком.

Напомним, 19 декабря журналист агентства Anadolu задал Зеленскому вопрос на русском языке. Тогда украинский лидер сделал вид, что не понял его и обратился к переводчику. Ответил он на украинском.

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#зеленский
#захарова
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На президентских выборах в Подмосковье смогут использовать дистанционное электронное голосование
20 декабря 2023, 12:34

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области на выборах президента России в марте будущего года смогут использовать дистанционное электронное голосование. Всего оно будет применяться в 29 регионах, объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Она рассказала, что заявки на применение онлайн-голосования подали 28 субъектов Федерации. Оренбургская и Тульская область взвесили свои возможности и решили в этот раз его не проводить.

По словам Памфиловой, внеплановая заявка поступила из Вологодской области, где ранее ДЭГ ранее не применялось. Однако масштабная тренировка цифровых сервисов, которая прошла во всех регионах России для проверки запаса прочности систем, показала большой интерес избирателей к этой технологии. Поэтому ЦИК рассмотрела заявку региона на соответствие необходимым критериям и согласилась на применение онлайн-голосования.

Таким образом, ДЭГ на выборах президента охватит около 38 млн избирателей в 29 регионах.



Голосование пройдет на двух платформах – федеральной и московской. В первом случае нужно будет подать заявление на участие в ДЭГ с 29 января до 11 марта. В те же сроки избиратель сможет отозвать своё заявление.

В столице граждане могут выбрать формат волеизъявления уже в дни выборов, поскольку там используются электронные списки избирателей.

Ранее ЦИК приняла решение о проведении выборов в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Россияне будут выбирать президента сроком на шесть лет – до 2030-го.

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#мособлизбирком
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#цик
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В ООН приняли резолюцию РФ о борьбе с нацизмом вопреки США и Украине, на чем настоял Киев
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма
20 декабря 2023, 12:28

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Против документа выступили 49 стран, в то время как 118 поддержали резолюцию. Редакция «Радио 1» расскажет, что в себе содержит текст документа, какие государства воздержались от голосования, и на включении каких поправок настаивала Украина.

Резолюция России о борьбе с нацизмом: что содержит


Документ осуждает отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также любые проявления религиозной нетерпимости, насилия по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений. Одним из пунктов также является запрет на пересмотр итогов Второй мировой войны.

Резолюция также осуждает любые инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. В том числе нанесение рисунков нацистского содержания на мемориалы погибшим во время Второй мировой войны.


Генассамблея ООН: голосование за резолюцию России


Текст резолюции Россия подготовила в соавторстве с рядом союзных государств, в том числе с Белоруссией, Сирией, Китаем, Арменией, ЮАР. Против документа выступили 49 стран, в том числе: США, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Чехия, Финляндия, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания и т.д.

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В постпредстве РФ при ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение

Поддержали резолюцию 118 стран. Воздержались от голосования – 14, среди которых: Швейцария, Турция, Южная Корея.


Поправки в резолюцию России, которые предложила Украина


В процессе рассмотрения резолюции, Япония, Украина и Австралия настаивали на внесении в текст документа поправки. В пункте, предложенном странами, содержалась информация о том, что Россия якобы действует в «корыстных целях». По мнению этих стран, Россия с помощью резолюции «намеревалась оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма».

Предложенная поправка была внесена. Предполагалось, что Россия не будет голосовать за резолюцию после внесения изменений, однако ожидания ряда западных стран не оправдались. Примечательно, что те страны, которые проголосовали за принятие поправки, в целом проголосовали против принятия резолюции.

Путин о нацизме и фальсификации истории


Прежде президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств заявил о необходимости борьбы с героизацией нацизма и фальсификации истории. Кроме того, во время пресс-конференции и прямой линии, глава государства напомнил о чествовании нациста из дивизии СС, которому рукоплескал президент Украины Владимир Зеленский.

Российский лидер сообщил, что нацист, приглашенный в канадский парламент, участвовал в холокосте, уничтожении евреев и русских. При этом ему аплодировал украинский президент, что свидетельствует о нацистских настроениях на Украине.

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#россия
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#нацизм
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ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах
Памфилова: ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах
20 декабря 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах.
Памфилова отметила, что впервые дистанционное электронное голосование состоится лишь в одном субъекте — в Вологодской области. Глава ЦИК отметила, что потенциально поучаствовать в ДЭГ могут порядка тридцати восьми миллионов избирателей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, выборы которого пройдут 15—17 марта следующего года.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#президент
#цик
#голосование
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#ДЭГ
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Две европейские страны попросили сохранить поставки российской нефти
«Транснефть»: Словакия и Чехия попросили у ЕС разрешения покупать нефть из РФ
20 декабря 2023, 12:03

Фото: istock / e-crow

Чехии и Словакии будет сложно выжить без российской нефти, поэтому государства обратились к Евросоюзу для разрешения сохранения поставок. Об этом информируют РИА Новости.

Европейские государства хотят и дальше закупать энергоресурсы из Российской Федерации, так как не смогут функционировать без них.

Президент «Транснефти» Николай Токарев напомнил, что что Чехии и Словакии нет выхода к морю, а также отсутствует возможность получать нефть из других источников. Он добавил, что Чехия может получать маленькие объемы сырья через европейский нефтепровод, но этого недостаточно.

Ранее глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#нефть
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#новости
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В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
Депутат Белик назвал неготовность Зеленского к переговорам ожидаемой
20 декабря 2023, 11:58

Фото: iStock/Diy1

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что неготовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема, так как он полностью зависит от «воли западных хозяев». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, украинский лидер еще раз публично признался «в своей полной несамостоятельности». Белик отметил, что речь регулярно идет об американских или европейских форматах, однако еще ни разу не упоминались интересы Украины.

Депутат Госдумы подчеркнул, что на текущий момент Зеленский — это правитель без собственной территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира».

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#лавров
#переговоры
#украина
#владимир зеленский
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Киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за россиян в составе
20 декабря 2023, 11:48

Фото: istockphoto/Mihrzn

Киберспортивная команда Virtus.pro отстранена от турнира по шутеру Rainbow Six Siege из-за российского происхождения.
Об этом сказано в Telegram-канале команды. В заявлении сказано, что несмотря на готовность и уже состоявшийся первый матч, команда получила неожиданное сообщение о дисквалификации.

«По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», —сказано в заявлении команды.
Игроки назвали происходящее открытым проявлением дискриминации.

В команду входят пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов.

Кроме Rainbow Six Siege, Virtus.pro принимает участие в турнирах по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG Mobile, а также Warface. В прошлом году команда Outsiders стала чемпионом мира по CS:GO.

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#россия
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В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента
20 декабря 2023, 11:17

Фото: сайт Кремля

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, выборы которого пройдут 15—17 марта 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс», Памфилова отметила, что на данный момент «происходит активное выдвижение кандидатов» на пост президента. Глава ЦИК подчеркнула, что количество заявок будет расти.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#пост
#рф
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Экс-жена Трампа рассказала о его любви к нацистскому приветствию и Гитлеру
Newsweek: Дональд Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе
20 декабря 2023, 11:09

Фото: istockphoto/BluIz60

Экс-жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в 1990 году рассказывала, что бывший президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер постоянно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.
Об этом напомнило издание Newsweek. Цитаты экс-жены Трампа вновь обнаружилось после слов Трампа об иммигрантах.

«Трамп, похоже, серьезно относится к некоторым аспектам своего немецкого происхождения. Когда [Уолтер] навещает Дональда в его офисе, как рассказала Ивана другу, он щелкает каблуками и говорит: «Хайль Гитлер»», — сказано в статье.
Также, по словам Иваны Трамп, Дональд Трамп изучал сборники речей Гитлера и хранил их рядом с кроватью. По словам Трампа, книгу ему подарил друг-еврей Марти Дэвис.

Ранее Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

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