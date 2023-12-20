«Новая форма кастрюльки»: Эксперт оценил шансы 16 кандидатов на выборах президента

Фото: IStock/Semen Salivanchuk
Центральная избирательная комиссия получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. По её словам, президентская кампания вошла в активную фазу.
Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал число кандидатов оптимальным для хорошей явки на выборах. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Политолог подчеркнул, что имена всех кандидатов пока неизвестны, поэтому делать выводы о кампаниях пока сложно. Однако он отметил, что шансов у них немного.
Также известно, что онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдёт в 29 регионах. Среди них Москва, Севастополь и республика Крым, следует из решения ЦИК РФ.
Читайте также:
В России раскрыли возможных кандидатов в президенты помимо Путина
Политолог Журавлёв: Путин не будет суетиться на выборах 2024
Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина
«Очень важно для выборов, чтобы каждый избиратель нашёл своего кандидата. Если 16 кандидатов считают, что у них есть шанс побороться за почётное участие, значит, какой-то электорат присутствует. Если кандидатов будет мало, это будет удобнее, но зато найдётся часть электората, которая вообще никуда не пойдёт, потому что никто из кандидатов не будет отражать его точку зрения. Для выборов это уже очень плохо», — сказал Журавлев.
«Свежая кровь будет, когда кого-то куда-то изберут. А поскольку тут разыгрывается одно место, и мы знаем, кто его займет, потому что авторитет президента непререкаем по отношению к остальным, скорее, можно говорить о представителях небольших групп электората. Это не будет свежая кровь, это будет, скорее, новая форма кастрюльки», — заключил собеседник.Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
Также известно, что онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдёт в 29 регионах. Среди них Москва, Севастополь и республика Крым, следует из решения ЦИК РФ.
Читайте также:
В России раскрыли возможных кандидатов в президенты помимо Путина
Политолог Журавлёв: Путин не будет суетиться на выборах 2024
Стало известно, кто возглавит избирательный штаб Путина
Екатерина Шмакова