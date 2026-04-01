Christian Dior зарегистрировал 2 товарных знака в России
Один из крупнейших модных домов мира, Christian Dior, зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом пишет РИА Новости.
Заявки поступили в Роспатент в августе 2024 года от компании «Кристиан Диор Кутюр». В апреле ведомство приняло решение о регистрации.
Теперь под новыми товарными знаками бренд сможет продавать в России очки, бижутерию, аксессуары, ювелирные и кожаные изделия, одежду, мебель, а также велосипеды и мотоциклы. Ранее бутики Dior закрылись в России в 2022 году.
До этого сообщалось, что российское юрлицо французского модного дома Dior рассматривает возможность возобновления работы двух флагманских магазинов в Москве.
