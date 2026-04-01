Россиянам объяснили, как будет работать рассрочка с 1 апреля
С 1 апреля в России вступают в силу новые правила регулирования сервисов рассрочки. Максимальный срок погашения задолженности сократится до шести месяцев.
Кроме того, информация о крупных покупках от 50 тысяч рублей начнет передаваться в бюро кредитных историй. Подробности законодательных изменений в интервью «Татар-информу» разъяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт уточнил, что срок погашения будет отсчитываться с момента заключения договора между оператором и клиентом. Уже с 1 апреля 2028 года планируется дальнейшее ужесточение — лимит сократится до четырех месяцев.
Новые правила также вводят дополнительные гарантии для потребителей. Операторам сервисов рассрочки запрещается взимать с пользователей комиссии за оказание самой услуги или за внесение платежей по договору.
Помимо этого, законодатели ограничили размер штрафных санкций. В случае возникновения просрочки или внесения неполной суммы платежа начисляемые пени и штрафы не смогут превышать 20% годовых от суммы имеющейся задолженности.
