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Стал известен максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Социолог Лопатина: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 миллиона рублей
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Максимальный лимит дохода для расчета пособий по временной нетрудоспособности увеличен. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина РИА Новости.
Лопатина уточнила, что в 2025 году этот показатель составит 2,225 миллиона рублей. Размер выплат зависит от дохода за два предыдущих года и трудового стажа.

Если человек берет больничный в 2025 году, учитываются его заработки за 2023 и 2024 годы. В случае превышения установленного лимита расчет будет производиться по нему.

«Если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он… В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 – 2,225 миллиона рублей», — пояснила Лопатина.
Таким образом, например, максимальный размер пособия по больничному в 2025 году составляет 5 тысяч 700 рублей в день.

Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.

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Россиянам объяснили рост тарифов на капремонт квартир с января 2025 года
Доцент Мусиенко: тарифы на капремонт жилья выросли с 1 января из-за удорожания услуг
16 февраля 2025, 06:13

Фото: iStock/Dominik Spalek

С 1 января во многих регионах России повысились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. О причинах изменений агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.
Она отметила, что регионы самостоятельно устанавливают тарифы, опираясь на программы капитального ремонта и методические рекомендации Минстроя. В расчетах учитываются укрупненные стоимости работ и услуг, а при их отсутствии – сметная документация за последние 1-3 года.

«Тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — объяснила Мусиенко.
В некоторых регионах введены дифференцированные тарифы: например, жильцы домов с лифтами платят больше. Все зависит от типа жилья, его технического оснащения и возраста.

Однако решение по введению дифференцированных тарифов принимается на региональном уровне и не является обязательным повсеместно.

Ранее сообщалось, что в России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение.

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Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp* из-за новой «бреши» в безопасности
Эксперт по кибербезопасности Раевский посоветовал временно удалить WhatsApp*
16 февраля 2025, 05:32

Фото: iStock/:tadamichi

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рекомендовал пользователям временно удалить WhatsApp из-за обнаруженной критической уязвимости. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на его комментарий.
Брешь в системе безопасности мессенджера позволяет вредоносным программам проникать на устройства, однако, по словам Раевского, такие атаки носят выборочный характер и обычно нацелены на лиц с ценной информацией.

«Можно удалить просто WhatsApp* со своего устройства и некоторое время им не пользоваться. Но опять-таки я еще раз повторюсь, что вот эти вот уязвимости нулевого дня...», — предостерег он.
Раевский уточнил, что «уязвимости нулевого дня», используемые для взлома, стоят миллионы долларов, поэтому массовое мошенничество с их помощью маловероятно. Он также отметил, что подобные риски существуют во всех популярных приложениях, и их устранение зависит от своевременных обновлений разработчиков.

Ранее стало известно, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах приложения, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав собрался изменить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение
16 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Минздрав России подготовил проект обновленного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», — говорится в сообщении.
Подробную информацию можно получить на сайте «regulation.gov.ru».

В проекте уточнены правила вынесения заключений по результатам медицинского освидетельствования, а также его проведения. Изменения затронут процедуры для лиц, которым требовалась экстренная помощь, например, пострадавшим в ДТП.

Пересмотрен список наркотических и психотропных веществ с учетом текущей структуры наркопотребления в стране.

Кроме того, министерство конкретизировало условия получения добровольного согласия на процедуру и основания для отказа от ее проведения.

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«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который писал о борьбе с раком
16 февраля 2025, 01:05

Никита Горбунов (Фото: Telegram @NGGORBUNOV)

16-летний блогер из Тюмени Никита Горбунов, чья отчаянная борьба с раком стала символом мужества для его подписчиков, ушел из жизни в минувшие выходные. О потере сообщила его семья в соцсетях 15 февраля.
«15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его. Помним, любим, скорбим...», — объявили подписчикам в блоге.
Юный танцор, блиставший на сцене с командой Mafia Junior, вёл откровенный онлайн-дневник о борьбе с онкологией, где смешивал боль химиотерапии с шутками и улыбками, а падения от слабости — с мечтами о будущем. Он писал о добром, светлом, без стыда показывал фото с трудностями.

Последние посты, выложенные за дни до смерти, показывает, что юноша старался держать оптимистичный настрой.

«Ну, наша неделя снова началась с больницы! Предварительно ехали на два дня прокапать тромбоциты, заодно гемоглобин приподнять. Но после вчерашнего переливания они упали только ниже. Сегодня капали повторно. Ждем, что скажут завтра», — делился Горбунов.
Но «завтра» для Никиты так и не наступило.

Всего через два месяца Никите исполнилось бы 17 — возраст, до которого он мечтал дотянуть, несмотря на острый лимфобластный лейкоз. Этим заболеванием крови и костного мозга страдают преимущественно дети.

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Рейд против наркотиков провел полицейский в костюме капибары в Перу
15 февраля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/tane-mahuta

Антинаркотический рейд в костюме капибары провел полицейский в Перу. Об этом пишет ТАСС.
По информации журналистов, силовик задерживал наркодилера в районе Лурин. Злоумышленника взяли с поличным, когда тот открыл дверь. Полицейские обнаружили у наркоторговца 1.7 тысячи доз марихуаны и кокаина.

Ранее сообщалось, что в Москве открыто уголовное дело против мужчины, подозреваемого в добавлении ртути в пищу знакомому. Предварительно, причиной инцидента стала ревность.

Кроме того, в Орловской области влюбленная пара забила друг друга до смерти одним молотком. Романтика сменилась ссорой молодых людей, в результате которой произошла трагедия. Подробности в материале «Радио 1».

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