Стал известен максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

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Максимальный лимит дохода для расчета пособий по временной нетрудоспособности увеличен. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина РИА Новости.
Лопатина уточнила, что в 2025 году этот показатель составит 2,225 миллиона рублей. Размер выплат зависит от дохода за два предыдущих года и трудового стажа.
Если человек берет больничный в 2025 году, учитываются его заработки за 2023 и 2024 годы. В случае превышения установленного лимита расчет будет производиться по нему.
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Если человек берет больничный в 2025 году, учитываются его заработки за 2023 и 2024 годы. В случае превышения установленного лимита расчет будет производиться по нему.
«Если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он… В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 – 2,225 миллиона рублей», — пояснила Лопатина.Таким образом, например, максимальный размер пособия по больничному в 2025 году составляет 5 тысяч 700 рублей в день.
Ранее сообщалось, что США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении.
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Мария Моисеева