День Григория-весноуказателя 7 февраля: почему нельзя идти домой с пустыми руками и как избежать неприятностей, народные приметы

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7 февраля православные верующие отмечают память святителя Григория Богослова, а в народном календаре этот день называют Григорий-весноуказатель. В этот день существует множество примет и запретов, связанных с тем, что можно и нельзя делать. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
7 февраля в Русской Православной Церкви почитают 18 известных святых, а также икону Божией Матери «Утоли моя печали».
Особое внимание уделяется святителю Григорию Богослову, одному из величайших богословов IV века, так называемым «Великим Каппадокийцам». Он был другом и сподвижником святителя Василия Великого и глубоко почитаем в христианском мире.
В народном календаре 7 февраля называют Григорьевым днём, а в народе его называют Григорий-весноуказатель. Этот день связан с предыдущим — Ксенией или Аксиньей-полузимницей. В народе говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».
Святитель Григорий Богослов (фото: patriarchia.ru)
Что можно делать в этот день
7 февраля хорошо делать добрые дела, проявлять благодарность к людям за оказанную помощь и поддержку. Все поступки должны быть искренними, а не ради приметы, которая обещает удачу. При этом не стоит хвастаться своими действиями — в народе говорят: «Бог и так видит все добрые дела».
Кроме того, день считается благоприятным для одиноких людей, так как есть шанс встретить свою вторую половину.
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Считалось, что всё, что сказано в Григорьев день, сбудется, поэтому следует быть осторожным с высказываниями и избегать опрометчивых фраз. Лучше молчать или говорить как можно меньше.
Григорьев день удачен для решения финансовых вопросов и торговли. Чтобы торговля была успешной, а долги вернулись, люди прятали в кармане кусочек сахара. В старину верили, что это привлекает деньги.
Также считается хорошей приметой случайно разлить молоко — это предвещает радостные новости.
Что нельзя делать 7 февраля
В Григорьев день не стоит хвалиться своими добрыми поступками, так как, согласно приметам, это может привести к неприятностям не только для вас, но и для ваших близких.
Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как считается, что это может вызвать проблемы, которые будет трудно решить.
Не следует плевать себе под ноги, так как это может привести к неудачам в пути.
Рассыпать соль в Григорьев день тоже не стоит — это может привести к ссорам с близкими.
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Невезучей приметой считается возвращение домой с пустыми руками, так как это предвещает финансовые трудности в семье. Лучше взять с собой какой-нибудь предмет или хлеб.
Нельзя прощаться на пороге или лестнице, так как это сулит проблемы в делах и может привести к неудачной поездке.
Приметы на 7 февраля
- В Григорьев день наблюдали за погодой: первая половина дня предсказывает погоду первой половины следующей зимы, а вторая — второй половины;
- если в Григорьев день выпал снег, то следующая зима будет поздней;
- если начался сильный снегопад в этот день, осень наступит рано;
- почерневший лес предвещает буран или оттепель;
- звук капели в Григорьев день говорит о сильном морозе в феврале;
- чириканье синицы предсказывает похолодание, а воробьи — оттепель.
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Дайана Хусинова