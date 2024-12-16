Половина россиян потратит на подарки к Новому году от 1000 до 5000 рублей

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Половина россиян планирует потратить на подарки к Новому году от 1000 до 5000 рублей. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Около 22%, как отмечается, хотят потратить меньше 1000 рублей, а оставшиеся — от 5000 и выше.
«Наибольшее значение при выборе подарка россияне придают его полезности — так ответили 48% респондентов. Еще 30% ориентируются на предпочтения того, для кого подарок предназначен, 13% учитывают цену, а оригинальность важна для 9% человек», — отмечают специалисты, с результатами исследования которых ознакомились в RT.Отличным подарком к Новому году также будет посещение праздничного поезда Деда Мороза. Как сообщает «Сiбдепо», 17 декабря он прибудет в Новокузнецк. Для посетителей подготовят анимационную программу, вагон с сувенирами и «Кукольный театр». В Москву сказочный состав приедет 3 января.
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