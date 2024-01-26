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МВД РФ предлагает ужесточить наказание за скрытие госномеров на авто

В МВД предложили лишать водителей прав за езду без номеров
26 января 2024, 20:00
Фото: istock / SergeiGorin

Фото: istock / SergeiGorin

МВД России выдвинуло предложение по внесению изменений в законодательство, согласно которым граждан нужно лишать водительских прав за применения устройств для скрытия госномера автомобиля. Об этом сообщает на портале «МВД Медиа».

Нововведения, предложенные в документе, сейчас проходят процедуру общественного обсуждения.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении.

В законопроекте за использование подобных устройств предлагают лишать водительских прав на срок от года до полутора лет.

Ранее инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#водительские права
#водители
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МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
26 января 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Информация следует из базы ведомства.
Сообщается, что писателя разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Дополнительные пояснения по статье не указываются. На данный момент Акунин* проживает за пределами российской территории.

Напомним, недавно Минюст РФ внёс писателя Бориса Акунина* в реестр иностранных агентов. Писатель множество раз выступал с критикой решения российских властей о начале специальной военной операции на Украине. Примечательно, что Акунин* также распространял ложную информацию, которая направлена на формирование негативного образа РФ.

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*признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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#операции
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#иностранный агент
#мвд
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Мособлдума может ввести ответственность за отказ от регистрации домашних собак
26 января 2024, 20:04

В Московской области могут ввести ответственность за нарушение регионального законодательства об обязательной регистрации домашних животных. Вопрос планируют обсудить в Мособлдуме в январе – марте этого года, сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
«Комитет в текущем квартале планирует провести расширенное заседание с участием Минсельхозпрода Московской области. Планируем обсудить внесение изменений в региональное законодательство и ввести ответственность за несоблюдение норм действующего закона об обязательной регистрации домашних животных», – сказал депутат Агентству городских новостей «Москва».
По мнению Керселяна, стимулировать владельцев домашних животных регистрировать питомцев можно с помощью пропаганды в соцсетях и СМИ.
«Нужно рассказывать гражданам о процедуре регистрации, как это происходит, а также о стоимости», – пояснил парламентарий.
Закон об обязательной регистрации домашних животных вступил в силу в Подмосковье 1 сентября прошлого года. Согласно документу, питомцам необходимо присваивать буквенно-цифровые идентификационные номера. А данные о животном и его владельце вносятся в государственную информационную систему в области ветеринарии Московской области.

Пока в Подмосковье обязательна только регистрация собак. Других животных можно регистрировать по желанию хозяев.

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#собаки
#депутат
#закон
#подмосковье
#московская область
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В Истринском округе заменят 13 км теплосетей 1970-х годов
26 января 2024, 19:44

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Истринском городском округе к концу года суммарно заменят 13 км теплосетей, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. Тепловые сети она осмотрела во время рабочего выезда в посёлок Глебовский.
«В 2024 году заменим 6 км сетей в Глебовском, 4 км – в Дедовске и 3 км – в Истре. Кроме того, ресурсоснабжающая организация ещё в прошлом году начала модернизацию котельной посёлка. Был закуплен и доставлен новый котёл. Его установят и запустят в текущем году. Замену второго планируют начать в мае», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что теплосети в посёлке проложили в начале 1970-х годов и с тех пор ни разу не проводили капремонта. Текущий ремонт, во время которого меняют только участки трубопроводов, уже не может обеспечить стабильную работу системы.

В Глебовском живут около 12 тыс человек. Котельная и теплосети обеспечивают теплом и горячей водой более 50 многоквартирных домов, школу, музыкальную школу, детсады, дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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#тепло
#татьяна витушева
#истра
#отопление
#московская область
#подмосковье
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Производитель намерен значительно увеличить дальность полёта ракеты «Оникс»
26 января 2024, 19:34

Фото: istockphoto/bpawesome

Предприятие-производитель крылатых ракет научно-производственное объединение машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», ведет активный поиск технологий, которые позволят увеличить дальность полёта сверхзвукового снаряда «Оникс».
Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам генеральный директор компании, являющейся членом «Союзмаша», Александр Леонов, являющийся также и генеральным конструктором предприятия. По его словам, дальность полёта уже неплохо себя зарекомендовавшей ракеты, будет увеличена, и увеличена существенно. Работы в этом направлении активно ведутся, продолжил учёный и администратор, хотя конкретные цифры называть не стал.

Напомним, ракеты «Оникс» состоят на вооружении ракетных кораблей и подводных лодок. Кроме того, эти средства поражения активно задействованы в организации береговых ракетных комплексов «Бастион», которые имеются в составе всех флотов ВМФ России. Кроме того, Леонов обмолвился об успешном применении «Ониксов» в ходе спецоперации на Украине.

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#вмф
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#ракеты
#украина
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Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО
Путин поручит освободить от налога на имущество семьи участников спецоперации
26 января 2024, 19:22

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Министерству финансов и регионам России заняться вопросом распространения льгот по имущественному налогу не только на участников специальной военной операции, но и на их жен и детей.
С просьбой к российскому лидеру обратился военнослужащий-участник спецоперации. Он рассказал, что в нынешнее время от налога на имущество освобождены только участники СВО, но не члены их семей.

«Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить», — заявил президент.
Владимир Путин также добавил, что для решения этой проблемы понадобится несколько недель.

Ранее глава государства заявил, что Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#имущество
#владимир путин
#президент
#операции
#государство
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#рф
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Путин намекнул на причастность США и Франции к удару по Ил-76
Путин: удар по Ил-76 нанесли либо американскими, либо французскими системами
26 января 2024, 19:03

Фото: Сайт Кремля

Удар по самолету Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, был нанесен либо американскими, либо французскими системами. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Ранее следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого также сообщалось, что на фрагментах тел погибших при крушении Ил-76 украинских солдат были обнаружены характерные татуировки, очень похожие на татуировки боевиков националистического батальона «Азов»*.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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*Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#крушение
#ракета
#база
#Белгород
#всу
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Спасатели рассказали жителям Подмосковья о смертельной опасности стихийных горок
26 января 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Стихийные ледяные горки опасны для катания. Об этом жителей Московской области предупредили сотрудники Мособлпожспаса, которые ежедневно проводят профилактические рейды и обследуют эти сооружения.
«Часто в качестве горок люди используют расположенные рядом с жилыми кварталами овраги, крутые склоны и глыбы снега. Специалисты рассказывают гражданам о рисках катаний на таких стихийных «аттракционах», а о местонахождении опасного спуска сообщают в муниципальные дежурно-диспетчерские службы для ликвидации стихийных горок», – рассказал начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв.
Работники противопожарно-спасательной службы утончили, что безопасный снежный съезд должен быть прямым и ровным, без ям, кочек и трамплинов. На пути катающегося не должно встречаться корней деревьев, кустов, мусора, столбов или ограждений.

Также спасатели предупредили любителей активного отдыха, что стихийные спуски могут выходить на железнодорожные пути, проезжую часть или замёрзший водоём, лёд которого может проломиться под весом катающегося.

Специалисты посоветовали взрослым обсудить эти правила с детьми и выбирать только оборудованные горки, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией.

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#мособлпожспас
#горки
#безопасность
#спасатели
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала января прочистили более 400 мусоропроводов
26 января 2024, 18:09

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

430 заявок по устранению засоров в мусоропроводах отработали с начала месяца управляющие компании Московской области под контролем сотрудников жилищного надзора, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Засоры в мусоропроводах ликвидируют разными способами, в зависимости от сложности случая. В самых тяжёлых ситуациях для того, чтобы убрать застрявший мусор, приходится убирать стенку мусоропровода, а затем восстанавливать конструкцию», — отмечается в сообщении.

Больше всего заявок на прочистку мусоропровода в январе поступило от жителей Химок — 55. На втором месте по этому показателю оказался Пушкинский округ с 38 заявками. Третье место досталось Королёву (35 заявок). Из Люберец и Коломны пришло 29 и 24 заявки соответственно, а от жителей Балашихи, Подольска, Домодедова и Одинцова поступило по 23 заявки.

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#густ мо
#московская область
#подмосковье
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Аналитик Ульянов заявил об опасности установки определителя номера на смартфон
26 января 2024, 17:57

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что специальные программы-определители номеров могут представлять опасность, поскольку при установке на смартфон собирают личные данные пользователя.
«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ульянов.

Он отметил, что такие данные могут передаваться не только разработчикам приложения, но и сторонним организациям. Поэтому при установке таких программ пользователь должен сам решить, пользоваться ли такими определителями или нет.

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