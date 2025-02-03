Что ждет Землю в 2025 году? Ученые предсказали самую экстремальную погоду

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2025 год, вероятно, войдет в тройку или пятерку самых жарких в истории, но рекордов побить не должен — такие предварительные прогнозы дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Однако, по его словам, делать окончательные выводы пока рано: расчеты уточнятся в середине года.
Ранее Вильфанд напомнил, что на климат значительное влияние оказывает природное явление Ла-Нинья, которое связано с охлаждением вод в экваториальной части Тихого океана. Этот процесс временно снижает глобальные температуры, но, по прогнозам, уже в апреле сменится нейтральной фазой.
Последствия другой климатической аномалии, Эль-Ниньо, который длился с мая 2023-го по апрель 2024-го, все еще ощущаются. Именно благодаря ему 2024 год стал самым жарким в истории, превзойдя рекорд 2023-го.
Разница между Ла-Нинья и Эль-Ниньо заключается в том, что в первом случае тепло уходит в океан, а во втором — поднимается в атмосферу, вызывая резкий рост температур.
Ранее сообщалось, что синоптик раскрыл, чем вызвана столь теплая зима в России.
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«Один прогноз был, что даже он (2025 год) на втором месте (по уровню жары) будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас», — предостерег Вильфанд.
Ранее Вильфанд напомнил, что на климат значительное влияние оказывает природное явление Ла-Нинья, которое связано с охлаждением вод в экваториальной части Тихого океана. Этот процесс временно снижает глобальные температуры, но, по прогнозам, уже в апреле сменится нейтральной фазой.
Последствия другой климатической аномалии, Эль-Ниньо, который длился с мая 2023-го по апрель 2024-го, все еще ощущаются. Именно благодаря ему 2024 год стал самым жарким в истории, превзойдя рекорд 2023-го.
Разница между Ла-Нинья и Эль-Ниньо заключается в том, что в первом случае тепло уходит в океан, а во втором — поднимается в атмосферу, вызывая резкий рост температур.
Ранее сообщалось, что синоптик раскрыл, чем вызвана столь теплая зима в России.
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Мария Моисеева