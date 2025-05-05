Чубайс вывезет свои активы из РФ в случае снятия с них ареста

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вместе с остальными фигурантами арбитражного дела может вывести свои активы из РФ в случае снятия с них ареста. Об этом сообщает ТАСС.
«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в тексте суда, с которым ознакомилось агентство.
Свои основания суд обосновывает тем, что часть фигурантов дела, в том числе и Чубайс, покинули страну. К тому же экс-глава «Роснано» находится в международном розыске. Напомним, что Чубайс ранее просил суд снять арест с его имущества.
В общем под арестом находится имущество ответчиков на сумму в 5,6 миллиардов рублей. «Роснано» пытается взыскать с фигурантов убытки в размере 3,9 миллиардов.
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