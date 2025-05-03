Скандалы Михаила Прохорова с проституцией и теневыми деньгами. На чем бизнесмен заработал миллиарды и куда пропал сейчас?

В народном календаре 4 мая отмечается Проклов день или день Прокла Земледельца. Наши предки считали этот день особенно благоприятным для работ на полях. Православные христиане почитают память священномученика Ианнуария, а также мучеников Прокула, Соссия, Фавста и диаконов Дисидерия, Евтихия и Акутиона. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».