Скандалы Михаила Прохорова с проституцией и теневыми деньгами. На чем бизнесмен заработал миллиарды и куда пропал сейчас?

Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Известная фигура в российском бизнесе и политике Михаил Прохоров сегодня отмечает свое 60-летие. Его имя связывают с крупными инвестициями, благотворительностью и участием в политической жизни страны. О карьере и личной жизни миллиардера читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Михаил Прохоров появился на свет 3 мая 1965 года в интеллигентной московской семье. Его отец, Дмитрий Ионович, занимал должность начальника Управления международных связей в Госкомспорте СССР, а мать, Тамара Михайловна Кумаритова, работала на кафедре полимеров в Московском институте химического машиностроения. Мальчик стал вторым ребенком в семье после старшей сестры Ирины.
Семья жила в достатке, и у детей было всё самое лучшее. Михаил успешно завершил обучение в специализированной английской школе №21, где получил золотую медаль. После этого он стал студентом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и окончил его в 1989 году с красным дипломом.
Карьера
Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Свой предпринимательский путь Прохоров начал с организации продажи вареных джинсов в студенческие годы. После получения диплома в 1989 году будущий кандидат в президенты стал начальником департамента в правлении Международного банка экономического сотрудничества.
Впоследствии он основывает компанию «ОНЭКСИМ» и становится её главой. Затем он занимает пост президента-председателя правления банка с одноимённым названием. В период с 2001 по 2008 год он также руководит горно-металлургической компанией «Норильский никель», владея значительной частью её акций.
В списке российских миллиардеров журнала «Форбс» за 2009 год Прохоров был поставлен на первое место с состоянием в $9,5 млрд. При этом около двух лет назад у него было на $13 млрд больше. Такова была цена для Прохорова проявлений мирового финансового кризиса. Впрочем, затем капитал олигарха снова стал с каждым годом неуклонно расти, пострадав только в середине «десятых» годов. В 2021 году состояние Прохорова оценивалось в $11,4 млрд.
По данным на конец 2010 года, Прохоров имел большие или контрольные пакеты акций в компаниях «Русский алюминий», «Полюс Золото», «Интергео», «Квадра», «Согласие», «Ренессанс Капитал», участвовал в ряде инновационных проектов. Одним из которых была разработка в сфере российского автомобилестроения — «Ё-мобиль».
На чем заработал миллиарды?
Михаил Прохоров выстаивал бизнес в сложное для России время. Масштабная приватизация сыграла на руку предпринимателю. Ему удалось скупить бумаги ряда госпредприятий за треть себестоимости, а когда рынок выровнялся, удачно продать.
В скором времени предприниматель стал известен как крупный инвестор. Он вложил средства в медиапроекты «Живи!» и РБК, в девелоперскую компанию, в страховую компанию и в несколько банков. Принимая во внимание любовь бизнесмена к баскетболу, он приобрёл команду Brooklyn Nets и на протяжении десяти лет владел ею. Примечательно, что продажа клуба принесла Прохорову доход в размере двух миллиардов долларов.
Траты по доходам
Елена Мясникова, Михаил Прохоров и Александр Винокуров (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)
Михаил Прохоров еще в нулевых стал одним из самых состоятельных предпринимателей страны. Средства расходовал не только на развитие своего дела, но и на «качественный» досуг. В начале 2007 года в Куршевеле разразился скандал, который стал достоянием мировой общественности. Тогда Прохорова задержала полиция Франции в подозрении в организации сети проституции и связях с несовершеннолетними.
Выяснилось, что на своей загородной резиденции олигарх проводил время в окружении друзей и многочисленных молодых особ. В ответ на вопрос французского комиссара Прохоров заявил, что предпочитает общество умных, привлекательных и юных спутниц. Через два с половиной года после этого инцидента уголовное дело в отношении Прохорова было прекращено за отсутствием состава преступления. Тогда в народе начались разговоры, что бизнесмен просто откупился от правоохранителей Франции, но доказательств слухам так и не нашлось.
Кроме девушек помоложе, Прохоров испытывал страсть к дорогим покупкам. В числе его небедного имущества числилась 96-метровая яхта «Палладиум» и такая же по размеру яхта «Солемар». Также он был владельцем самолётов «Гольфстрим» и «Фалькон».
Политика
Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
В 2011 году в жизнь Прохорова пришла политика. До этого он старался не привлекать к себе внимания, но в 2011 году присоединился к партии «Правое дело» и сразу же занял пост её лидера, хотя и ненадолго.
Через год он решил баллотироваться на пост президента, но получил поддержку лишь 7,98% избирателей. Он делал ставку на сближение с Европой и взаимодействие с государствами, которые придерживаются демократических принципов. В то же время он предлагал ограничить возможность занимать пост президента или губернатора двумя сроками за всю жизнь и обещал искоренить коррупцию.
В программе кандидата в президенты также уделялось внимание частной собственности, включая возможность вывода государства из числа владельцев телеканалов и средств массовой информации.
В тот период он основал партию «Гражданская платформа» и занял в ней две ключевые позиции. Но уже через год один из этих постов заняла его сестра, а ещё через два года Прохоров покинул партию.
В преддверии президентских выборов активно распространялись слухи о том, что Прохоров был проектом Кремля. Однако некоторые специалисты считают, что участие в выборах в то время позволяло бизнесмену вывести в тень значительные денежные средства.
Где сейчас Прохоров?
В 2012 году миллиардер начал избавляться от российских активов. Уже к 2017 Россия перестала быть для него площадкой для инвестиций, фокус переместился в сторону США. В 2023 году Прохоров передал своё последнее детище — «Ренессанс Кредит» — в собственность Банка России. По мнению экспертов, именно этот шаг спас бизнесмена от европейских санкций.
Сейчас трудно точно определить место жительства Михаила Прохорова. В одном из своих интервью он признался, что питает особую привязанность к Нью-Йорку, но считает Москву своим домом.
Однако есть сведения, что большую часть времени он проводит не в Москве, а в других странах, таких как Великобритания, Объединённые Арабские Эмираты и Швейцария.
Также известно, что в апреле 2022 года Михаил Прохоров посетил Тель-Авив и официально получил гражданство Израиля.
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