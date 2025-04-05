Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»

В народном календаре 6 апреля отмечается Артемьев день или Артемон — дери полоз. В старину люди зимой перемещались на санях, и к моменту наступления Артемона все переходили на повозки, так как снега становилось мало или он полностью таял. Попытка использовать сани могла привести к поломке полозьев.