Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»

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Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства Анатолия Чубайса и ещё семи человек по иску «Роснано». Об этом пишет ТАСС.
«Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб», — говорится в сообщении агентства.
В общем по делу проходят Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихой, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Напомним, что ранее Чубайс являлся главой «Роснано». Компания хочет взыскать с фигурантов убытки в размере 3,892 млрд руб. и 20,4 млн долларов США по курсу, который действителен дате исполнения судебного акта. В совокупности исковое заявление рассчитано на сумму в 5,6 млрд рублей.
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