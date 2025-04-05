Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»

Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»

ТАСС: суд наложил арест на денежные средства Чубайса по иску «Роснано»
Фото: iStock/Wavebreakmedia

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства Анатолия Чубайса и ещё семи человек по иску «Роснано». Об этом пишет ТАСС.
«Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб», — говорится в сообщении агентства.

В общем по делу проходят Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихой, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Напомним, что ранее Чубайс являлся главой «Роснано». Компания хочет взыскать с фигурантов убытки в размере 3,892 млрд руб. и 20,4 млн долларов США по курсу, который действителен дате исполнения судебного акта. В совокупности исковое заявление рассчитано на сумму в 5,6 млрд рублей.

Читайте также:

Генпрокуратура РФ подала в суд на Домодедово и его основного владельца Каменщика

Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже имущества на 5 млн рублей

Западные фирмы начали искать способы вернуться на телеканалы РФ
#суд
#арест
#человек
#заявление
#рф
#деньги
Артемонов день 6 апреля: зачем в этот день завершать все дела и почему не стоит в руки брать нитки, народные приметы
05 апреля 2025, 16:47

Фото: iStock/Sergeybor

В народном календаре 6 апреля отмечается Артемьев день или Артемон — дери полоз. В старину люди зимой перемещались на санях, и к моменту наступления Артемона все переходили на повозки, так как снега становилось мало или он полностью таял. Попытка использовать сани могла привести к поломке полозьев.
Православные верующие в этот день почитают епископа Солунского святителя Артемия. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Kenan Talas

Святитель Артемий, также известный как Артемон, родился в конце I — начале II века в городе Селевкии Писидийской, который находился на территории современной Турции.

Когда апостол Павел посетил этот город, он обратил внимание на способности Артемия, его исключительную благочестивость и другие христианские добродетели. Перед отъездом апостол Павел посвятил Артемия в епископы, поручив ему быть духовным отцом и наставником, защитником и помощником для всех, кто ищет истину и нуждается в поддержке.

В качестве епископа святитель Артемий запомнился современникам как истинный христианин и человек, совершивший множество благочестивых деяний. Он прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.

Преподобный Артемий обладал даром исцеления. Существует множество свидетельств о том, как он помогал людям, страдающим от тяжёлых болезней. К святому Артемию Солунскому обращаются с молитвами об исцелении болезней желудочно-кишечного тракта и перед серьёзными операциями. Его также просят о защите сироты и вдовы.

Приметы дня


Фото: iStock/Nicolas Bonnefoy

  • Ясное солнце в этот день — к богатому урожаю пшеницы.
  • Гром в этот день — к хорошему урожаю овощей.
  • Если на деревьях иней, то осень будет долгой и снежной.
  • Туман утром — к ясному дню и урожаю грибов.
«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки
«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки


Что можно делать 6 апреля


Фото: iStock/Akchamczuk

6 апреля можно заняться различными делами, которые помогут подготовиться к весеннему сезону. В этот день принято проводить генеральную уборку и натирать предметы интерьера можжевельником, который защищает дом от порчи и злых духов.

Мужчины в это время могут заняться восстановлением садового инвентаря и выполнением работ на приусадебном участке.

В преддверии Благовещения, которое приходится на 7 апреля, на Артемона принято завершать все дела и приготовления к празднику.

Что нельзя делать в этот день


Не стоит наносить визиты или принимать гостей в этот день, иначе не избежать неприятностей и неудач.

На Артемия не стоит работать с нитками, чтобы не создать препятствий на пути к желаемому результату. Запрещается также и мечтать о прибыли. Наши предки полагали, что подобные размышления могут привести лишь к убыткам в финансовом плане.

Нельзя проявлять жестокость по отношению к окружающим, включая животных, и использовать бранные слова — это может привести к негативным последствиям и проблемам со здоровьем.

Читайте также:

Агроном рассказал, как подготовить грядки к весне и лету

Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка

«Дикси» отказала возвращать деньги жительнице Подмосковья за скумбрию с червями
#радио 1
#деньги
#солнце
#история
#туман
#город
#человек
#приметы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме обсуждают борьбу с буллингом в школах
В Госдуме обсуждается перевод школьников в спецучреждения за злостный буллинг
05 апреля 2025, 11:31

Фото: istockphoto/ANGHI

Школьники, систематически занимающиеся травлей, могут быть переведены на домашнее обучение или в спецучреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.
«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — сказал собеседник.
Парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда школьник способен «отравлять атмосферу» для других учащихся. В конце марта сообщалось о создании в Минпросвещения памятки по противодействию школьному буллингу.

Читайте также:

В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка

В СФР посчитали количество пенсионеров, живущих в России
#мир
#россия
#госдума
#школы
#законопроект
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки
Синоптик Вильфанд: с 5 апреля в Мосвку придут арктические воздушные массы
05 апреля 2025, 09:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что в условиях изменяющегося климата невозможно точно определить, когда в Москве прекратятся весенние заморозки.
«В умеренных широтах нет четкой границы, после которой холода не вернутся», — пояснил он, напомнив о снегопадах в мае 2024 года.

С 5 апреля в регион поступят арктические воздушные массы, что приведет к ночным температурам ниже нуля и дневным показателям около 5°C. Вильфанд также отметил парадокс глобального потепления: наблюдается как учащение аномально высоких температур, так и резкие похолодания.

«Климат стал похож на качели: экстремальные явления становятся все более выраженными», — добавил метеоролог.

Синоптики рекомендуют не спешить убирать зимнюю одежду, так как даже после кратковременного потепления возможны новые холодные волны.

Читайте также:

Никонов день 5 апреля: почему нельзя показывать деньги и менять прическу, народные приметы

Диетолог назвала неочевидный сок, в котором нет сахара и фруктозы

Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка
#деньги
#синоптики
#климат
#сок
#регион
#метеоролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
Депутат ГД Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
05 апреля 2025, 06:33

Фото: iStock/Chalabala

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») предложил обязать владельцев собак, чьи питомцы нанесли тяжкий вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По мнению парламентария, такая мера заставит хозяев задуматься о необходимости использования намордников для потенциально опасных пород.

«Кроме того, полагаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных пород. Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе еще не означает, что в определенной ситуации она не может быть опасной для окружающих», — добавил Хамитов.
Депутат подчеркнул, что участившиеся случаи нарушений правил выгула связаны с игнорированием закона. Многие владельцы оправдываются отсутствием агрессии у питомцев, но это, по его словам, не отменяет рисков непредсказуемого поведения.

Ранее депутат Останина уже заявляла о том, что рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак.

Читайте также:

«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно

Умер сценарист фильмов «Стиляги» и «9 рота»: биография и карьера Юрия Короткова

Гретцки: мой дед бы очень обрадовался, побей русский хоккеист рекорд его внука
#собаки
#вред
#лечение
#питомцы
#расходы
#мрот
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер сценарист фильмов «Стиляги» и «9 рота»: биография и карьера Юрия Короткова
В возрасте 69 лет умер сценарист «Стиляг» и «Страны глухих» Юрий Коротков
05 апреля 2025, 02:25

Юрий Коротков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Ушёл из жизни Юрий Коротков — детский писатель, кинорежиссёр и сценарист. О его смерти сообщила журналистка Арина Бородина. Короткову было 69 лет, в июне 2025 года он бы отметил свое 70-летие.

Первые работы и начало карьеры

Коротков окончил Литературный институт им. Горького, где его наставником был Лев Ошанин, и Высшие курсы сценаристов, обучаясь у Валерия Фрида.

В число написанных им книг входят такие произведения как: «Мадемуазель Виктория» (1981), «Авоська для земного шара» (1984), «Вилиса» (1995) и «Ярое Око» (1996).

Дебют Короткова в кино состоялся в 1988 году с фильмами «Абориген» и «Публикация» — он отвечал за сценарий для этих проектов. В 1992 году он снял собственную картину «Танцующие призраки».

Юрий Коротков (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Наследие и вклад в кино

Юрий Коротков оставил яркий след в российском кинематографе. За свою жизнь он работал над сценариями культовых фильмов: «9 рота» Фёдора Бондарчука, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Волкодав», «Затерянный в Сибири» и «Авария — дочь мента».

«Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская». Валера Тодоровский был там главным продюсером: Сергей Гармаш, друг и коллега Каменской, майор милиции — его героя в сериале зовут Юрий Коротков. Это был такой киношный «привет»…», — рассказала Арина Бородина.
Работы Короткова неоднократно номинировались на премии, включая «Золотой глобус» и «Нику». За сценарий «В ритме бугги» к фильму «Стиляги» он был удостоен кинопремии «Золотой орёл» за 2009 год.

«Найдем соучастников»: Бывшая жена Паши Техника поклялась наказать виновных в его смерти
«Найдем соучастников»: Бывшая жена Паши Техника поклялась наказать виновных в его смерти
Причины и детали смерти Юрия Короткова пока неизвестны. Журналистка Арина Бородина опубликовала информацию в ночь с 4 на 5 апреля (00:42 по мск).

«Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала она в своем Telegram-канале.
Читайте также:

«Жалко не то слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в планировании теракта

В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей
#кино
#жизнь
#писатель
#память
#соболезнования
#сценарий
Следите за нашими новостями
в удобном формате