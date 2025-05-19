Трихолог рассказал, какие вещества в шампуне увеличивают риск развития рака

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Гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин в составе шампуня могут усилить риск возникновения онкологии. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.
Отмечается, что в составе большинства женских шампуней содержится формальдегид, который указывают под названием гидантоин. По словам Абрамова, этот консервант обладает антимикробным действием.
При этом он добавил, что опасность несут и поверхностно активные вещества (ПАВ), самым вредным из которых является лаурилсульфат натрия. Специалист уточнил, что эти вещества раздражают кожу и снижают иммунитет, а при частом мытье они действительно могут спровоцировать возникновение рака кожи.
Тем временем врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», что для мытья головы необходимо подобрать оптимальную частоту, а также средства.
По её словам, ежедневное мытьё головы может привести к нарушению кожного барьера, пересушиванию кожи головы и стержней волос. Костенко предупредила, что чем чаще человек моет голову, тем она быстрее жирнится.
Так, трихолог посоветовала при жирной коже головы мыть её один раз в два дня, а при сухой и чувствительной коже голову стоит мыть не чаще трёх раз в неделю.
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«Выбрать средство без гидантоина в составе будет довольно непросто. Однако пытаться стоит, потому как очень много говорят о его способности вызывать аллергию и онкологию», — рассказал Абрамов «Москве 24».
При этом он добавил, что опасность несут и поверхностно активные вещества (ПАВ), самым вредным из которых является лаурилсульфат натрия. Специалист уточнил, что эти вещества раздражают кожу и снижают иммунитет, а при частом мытье они действительно могут спровоцировать возникновение рака кожи.
Тем временем врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», что для мытья головы необходимо подобрать оптимальную частоту, а также средства.
«Частота мытья головы зависит от состояния кожи головы и типа волос, использования стайлинговых средств и образа жизни. Голову нужно мыть по мере загрязнения, когда вы чувствуете в этом потребность. Но все же не рекомендуется мыть голову ежедневно», — отметила эксперт.
По её словам, ежедневное мытьё головы может привести к нарушению кожного барьера, пересушиванию кожи головы и стержней волос. Костенко предупредила, что чем чаще человек моет голову, тем она быстрее жирнится.
Так, трихолог посоветовала при жирной коже головы мыть её один раз в два дня, а при сухой и чувствительной коже голову стоит мыть не чаще трёх раз в неделю.
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Элина Позднякова