В Мособлпожспасе наградили шатурянку, которая помогла потушить пожар и спасти мужчину

29 января 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В территориальном управлении Мособлпожспаса торжественно наградили жительницу Шатуры Кристину Полякову, которая остановила пожар и помогла пострадавшему. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





В начале зимы девушка работала в пункте выдачи заказов и заметила дым на территории заброшенной водокачки в посёлке ЦУС «Мир». Она сразу же позвонила в службу спасения по телефону 112 и побежала к месту пожара.

«Чтобы не дать огню распространиться, Кристина пыталась тушить его подручными средствами. На помощь пришли проходившие мимо сельчане, но один из них поскользнулся и упал в люк, провалившись в задымлённое помещение. Очевидцы принесли верёвки и стремянку, достали мужчину и привели в чувство. Прибывшие медики увезли его в больницу. Огнеборцы завершили ликвидацию возгорания, которое очевидцам удалось практически полностью потушить», – рассказал начальник теруправления Сергей Жукин.