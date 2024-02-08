В МИД сообщили, что Запад препятствует россиянам голосовать на выборах

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В недружественных государствах закрыли свыше 26 российских загранучреждений, чтобы россияне не имели возможности проголосовать на выборах президента РФ. Об этом в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Запад создаёт препятствия для осуществления россиянами своего активного избирательного права.
Захарова добавила, что власти этих стран могли бы позволить России поддерживать работу хотя бы самих зданий, чтобы туда могли прибыть дипломаты для проведения выборов. Но они, напротив, специально закрыли эти учреждения для предотвращения возможности физического присутствия россиян на участках.
Напомним, что выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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Захарова добавила, что власти этих стран могли бы позволить России поддерживать работу хотя бы самих зданий, чтобы туда могли прибыть дипломаты для проведения выборов. Но они, напротив, специально закрыли эти учреждения для предотвращения возможности физического присутствия россиян на участках.
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Анастасия Чинкова