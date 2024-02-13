Общественники назвали новые методы наблюдения за дистанционным голосованием

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В Общественной палате РФ обсудили новые инструменты наблюдения за Дистанционным электронным голосованием. Какие способы существуют и сколько россиян намерены проголосовать на выборах президента онлайн, читайте в материале «Радио 1».
В ходе заседания сообщается, что в 2024 году ЦИК получил рекордное количество заявлений на участие в электронном голосовании. По состоянию на 12 февраля 1 миллион 852 тысячи избирателей подали заявки на участие в ДЭГ. Участники заседания отметили, что такая тенденция накладывает большую ответственность на обеспечение прозрачности голосования.
Согласно исследованиям, 38 миллионов избирателей смогут проголосовать из 29 регионов России электронным способом.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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Алина Юрчак