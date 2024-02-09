ЦИК показал бюллетень на выборы президента России

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Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России. Информация размещена в официальном Телеграм-канале Центризбиркома.
В бюллетене ФИО кандидатов размещены в алфавитном порядке и напротив каждого будут размещена небольшая информация — год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, все сведения были согласованы с самими кандидатами.
В окончательной версии бюллетеня оказались четыре зарегистрированных кандидата – Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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