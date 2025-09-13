Достижения.рф

Слуцкий требует отменить штрафы ЖКХ: «С граждан берут проценты, как с должников банков»

Фото: istockphoto/Vershinin

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить компаниям жилищно-коммунального хозяйства взимать проценты с граждан за просрочку платежей. Политик подчеркнул, что коммунальные службы не являются финансовыми организациями и не должны начислять пени, особенно при наличии у них других механизмов воздействия на неплательщиков.



Как сообщает РИА Новости, Слуцкий обратил внимание на несправедливость в работе ЖКХ: если по вине коммунальщиков жильцы остаются без воды или света, компании не компенсируют ущерб. Однако при малейшей задержке платежа с граждан сразу требуют уплаты штрафов.

«Коммунальные службы не исполняют функции банков. Поэтому они не вправе взимать проценты с наших граждан», — заявил политик.
Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о нарушениях в формировании тарифов на ЖКХ, где необоснованно включаются расходы, не связанные с оказанием услуг.

Елизавета Теодорович

