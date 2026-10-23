Демограф ответил, почему женатые люди дольше живут
Официальная статистика о связи семейного положения и родительства с продолжительностью жизни не ведётся, однако отдельные исследования подтверждают, что женатые мужчины и женщины с детьми живут дольше. Об этом рассказал заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Архангельский.
По его словам, существует два объяснения такой взаимосвязи, пишет Life.ru. Во-первых, семейные люди живут в иной атмосфере — это не одиночество, а взаимная помощь и поддержка: супруги следятся друг за другом. Одиночество, напротив, негативно влияет на здоровье, а значит, и на смертность и продолжительность жизни.
Во-вторых, как отметил эксперт, существует и обратная позиция: на состояние брака влияет не только сам брак, но и здоровье. Люди с плохим здоровьем могут просто не вступать в брак — и тогда дело не в отсутствии семьи, а в изначально худшем здоровье и, как следствие, более высокой смертности. Кроме того, одной из причин разводов является злоупотребление мужчин спиртными напитками, что также может влиять на ситуацию.
Аналогичная логика, по словам Архангельского, работает и в отношении женщин с детьми. Наличие детей может поддерживать здоровье: по данным социологических исследований, одним из мотивов долголетия, особенно у женщин, является желание вырастить детей, дождаться внуков и правнуков.
Здесь отношение к рождению детей пересекается со здоровьем и продолжительностью жизни. В то же время плохое здоровье влияет на то, что женщины не могут иметь детей, и оно же ведёт к более ранней смертности, добавил специалист. Таким образом, официальных данных о смертности по брачному состоянию или числу детей нет, однако выборочные исследования действительно показывают такую взаимосвязь, заключил Архангельский.
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