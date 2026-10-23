Демограф ответил, почему женатые люди дольше живут

23 октября 2026, 22:13

Демограф Архангельский: женатые живут дольше из-за взаимопомощи

Фото: istockphoto/Елена Новикова

Официальная статистика о связи семейного положения и родительства с продолжительностью жизни не ведётся, однако отдельные исследования подтверждают, что женатые мужчины и женщины с детьми живут дольше. Об этом рассказал заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Архангельский.