День Иоанна Богослова 21 мая: как избежать беды и распознать, к чему приснился сон, народные приметы

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В народе 21 мая называют Иваном Долгим. В этот день принято угощать выпечкой нуждающихся и молиться святому Иоанну Богослову о благополучном урожае. Подробнее о торжестве и связанных с ним обычаях и традициях, расскажет «Радио 1».
Житие Иоанна БогословаИоанн Богослов был внуком святого Иосифа Обручника от дочери Саломии. Он родился в I веке в Галилее (север современного Израиля) и работал простым рыбаком. Вместе со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом Христом стать учеником на берегу Геннисаретского озера.
Апостол Иоанн пользовался особым доверием Спасителя благодаря своей жертвенной любви и чистоте сердца. Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и стал свидетелем Преображения Господня на горе Фавор. Иоанн следовал за Иисусом в Гефсиманском саду, когда его арестовали, и сопровождал его на пути к крестной смерти. Он стоял у подножия креста вместе с Богородицей и услышал слова Спасителя, обращенные к ней: «Жено, се сын Твой», и к себе: «Се Мати твоя». С тех пор апостол заботился о Божией Матери до ее успения. После этого он продолжил свою проповедническую деятельность в Ефесе и других городах Малой Азии.
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Во время путешествия корабль попал в сильную бурю и затонул. Всем удалось спастись, кроме Иоанна, которого унесло в море. Через 14 дней его ученик Прохор увидел, как на берег выбросило невредимого апостола. Исторические источники сообщают, что Иоанн Богослов совершал «многочисленные великие чудеса» и выжил после жестоких пыток при императоре Нероне. Святой выпил чашу с ядом и был брошен в кипящий котел, но остался невредимым. Позже его сослали на остров Патмос, где он продолжил проповедовать, исцелять больных молитвой, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. Именно на этом острове Иоанн Богослов написал книгу Откровение (Апокалипсис), а вернувшись в Ефес — Евангелие и три Послания.
Святой скончался в возрасте более ста лет, пережив всех остальных апостолов и став одним из двенадцати, кто умер своей смертью. Предвидя свою скорую кончину, он велел засыпать его живым в крестообразной могиле. Ученики положили ему на лицо платок и засыпали землей. Когда спустя несколько дней место погребения раскопали, то тела внутри не оказалось. Каждый год 21 мая на могиле апостола появлялся тонкий прах, который верующие собирали для исцеления от болезней.
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Иоанна Богослова обычно изображают в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках, а также с ангелом или орлом. Иногда его представляют молодым, безбородым и с длинными волосами.
Откровение Иоанна Богослова — АпокалипсисАпокалипсис апостола Иоанна — это название последней книги Нового Завета, которая в переводе с греческого языка означает «откровение». Эта книга является единственной пророческой в новозаветной части Библии и описывает предстоящие события, включая второе пришествие Христа и конец света. Именно последний аспект объясняет большую популярность Откровения среди верующих. Поскольку святой описывает множество катаклизмов и природных бедствий, в современном языке слово «апокалипсис» стало ассоциироваться с крупными катастрофами.
Апокалипсис был написан примерно в конце I — начале II века. В книге содержатся знаменитые описания четырех всадников апокалипсиса, семи ангелов с трубами, семи знамений и бедствий, а также появления и падения антихриста, поражения дьявола и начала царства Христова. Богословы отмечают, что истинный смысл текста можно понять только в контексте всего Священного Писания. Особенностью многих пророческих видений является соединение нескольких исторических событий, которые могут быть разделены столетиями или даже тысячелетиями, в одном видении.
Второе название праздника — Иван ДолгийВ народе день память апостола назвали Иван Долгий, потому что крестьянам приходилось работать с рассвета до позднего вечера, чтобы вовремя посеять пшеницу и рожь. В состоятельных семьях 21 мая по традиции готовили пироги и пшеничный хлеб. Одну часть хлеба выносили в поле в знак благодарности земле за ожидаемый урожай, а другую раздавали бедным, нищим или путешествующим. Обычно эту обязанность поручали самому пожилому члену семьи. Крошки от хлеба бросали птицам.
В пирожках прятали небольшие «предсказания» — монетку, варенье, пуговицу или перец. Таким образом, каждый член семьи получал забавное предсказание на ближайшее будущее. Люди обращали внимание на погоду и надеялись, что она поспособствует хорошему урожаю. Например, если на Ивана Долгого расцветала черемуха, то ожидали, что лето будет дождливым.
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Что нельзя делать 21 маяКатегорически запрещено заниматься гаданиями и проводить магические ритуалы, так как это может привести к бедам и несчастьям. Крестьяне старались не резать овощи в день Иоанна Богослова, полагая, что это может негативно сказаться на осеннем урожае. Также не рекомендовалось выполнять тяжелую работу; генеральная уборка или ремонт в этот день могли привлечь неприятности и плохую погоду.
Что можно делать 21 маяПринимая гостей, не следует отпускать их с пустыми руками. Лучше всего подарить каждому небольшое угощение или сувенир на прощание. Согласно поверью, сон, увиденный в ночь на 21 мая, может раскрыть главные мысли и переживания человека, а также дать подсказки о правильности или неверности его стремлений.
Приметы на Ивана Долгого• Если утром небо окрашено в красный цвет — ожидайте дождя.
• Ясная погода 21 мая предвещает, что летом грибов не будет. Если пойдет дождь — грибов будет много.
• Красный закат обещает хорошую погоду на ближайшие дни.
• Если черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.
• Утреннее появление радуги предвещает дождь, а вечерняя — хорошую погоду.
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