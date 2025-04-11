День Иоанна Лествичника 12 апреля: почему нельзя носить темную одежду и приносить в дом засушенные цветы, народные приметы

Фото: istockphoto / Tunatura
Каждый год 12 апреля в народном календаре отмечается День Иоанна Лествичника, которого в народе чаще называли просто Иваном Лествичником. Торжество посвящёно памяти христианского святого, написавшего духовный труд «Лествица» («Лестница»), где описано 30 ступеней духовного восхождения человека к Богу.
С древних времён этот весенний день имел особое значение. Он считался временем пробуждения природы, возрождения сил и заботы о домашнем очаге. «Радио 1» расскажет о народных традициях на 12 апреля, а также о том, что можно и нельзя делать.
Предполагается, что Святой Иоанн жил во второй половине VI века. В возрасте 16 лет он пришел в Синайскую обитель, где стал учеником монаха Мартирия. Через четыре года он принял монашеский постриг, и во время этого события один из присутствующих, монах Стратигий, предсказал, что Иоанн станет великим светильником христианской Церкви.
Иоанн провел 19 лет в монастыре рядом со своим учителем и духовным наставником Мартирием. После его смерти он ушел в пустыню Флу, где принял образ жизни отшельника. Здесь он провел сорок лет, посвящая себя молитвам, уединению и строгому соблюдению поста.
В возрасте 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. Однажды настоятель Раифского монастыря попросил его написать руководство для духовного возрастания, в ответ на что Иоанн создал свой знаменитый труд — «Лествицу», что на старославянском означает «лестница». Через четыре года, находясь на посту игумена, святой мирно скончался.
Вот какие приметы погоды отмечали на 12 апреля:
На Руси 12 апреля было принято готовить особую выпечку — лесенки из теста. Эти символические «ступеньки» олицетворяли духовное стремление к высшему и служили напоминанием о пути добра. Их пекли для всей семьи: считалось, что совместная трапеза укрепляет отношения, создаёт атмосферу тепла и защищает дом от несчастий.
Кроме того, День Иоанна Лествичника рекомендовалось провести в кругу близких, избегая суеты и лишнего шума. Считалось, что в этот день особенно важны добрые дела и искреннее общение — они приносят мир и благополучие в дом.
Также в этот день было принято молиться святому Иоанну о хорошей погоде и богатом урожае. Существовало поверье, что 12 апреля молитвы особенно действенны. Особое внимание уделяли и домовому: по поверьям, именно в этот день он особенно активен. Чтобы заручиться его поддержкой, следовало оставить для него угощение — немного хлеба, каши или молока. Всё это ставили в укромное место дома, чтобы «хозяин» мог незаметно угоститься.
С этим днём связано множество запретов, которые, по поверьям, помогают избежать беды и сохранить душевное равновесие.
Например, молодожёнам не советовали навещать родителей — это могло спровоцировать серьёзные конфликты. А домашние тяжёлые дела лучше было отложить: работа пойдёт не впрок, а только утомит.
Также считалось, что в этот день нельзя надевать тёмную одежду, так как такие цвета могли притянуть к себе негатив.
Не стоило 12 апреля выяснять отношения в семье — ссора могла затянуться надолго. А скандалы на людях приводили к усилению проблем. В этот день нельзя было и сплетничать: всё сказанное вернётся к говорящему.
Беременным женщинам не рекомендовалось шить или вязать — это могло повлиять на судьбу будущего ребёнка.
Нельзя было приносить в дом засушенные цветы — это считалось плохим предзнаменованием. Также категорически запрещалось оскорблять людей без причины — негатив мог «прилипнуть» на целых три года.
Следуя этим рекомендациям, наши предки старались сохранить духовное равновесие, благополучие в семье и гармонию с природой.
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Кто такой Иоанн Лествичник
Предполагается, что Святой Иоанн жил во второй половине VI века. В возрасте 16 лет он пришел в Синайскую обитель, где стал учеником монаха Мартирия. Через четыре года он принял монашеский постриг, и во время этого события один из присутствующих, монах Стратигий, предсказал, что Иоанн станет великим светильником христианской Церкви.
Иоанн провел 19 лет в монастыре рядом со своим учителем и духовным наставником Мартирием. После его смерти он ушел в пустыню Флу, где принял образ жизни отшельника. Здесь он провел сорок лет, посвящая себя молитвам, уединению и строгому соблюдению поста.
В возрасте 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. Однажды настоятель Раифского монастыря попросил его написать руководство для духовного возрастания, в ответ на что Иоанн создал свой знаменитый труд — «Лествицу», что на старославянском означает «лестница». Через четыре года, находясь на посту игумена, святой мирно скончался.
Погодные приметы на 12 апреля
Вот какие приметы погоды отмечали на 12 апреля:
- если первая весенняя гроза пришла с северным ветром, весна будет холодной;
- гроза с восточным ветром предвещает сухую и тёплую погоду;
- западный ветер — к дождливой весне;
- южный ветер — к просто тёплой, приятной погоде;
- гуси летают высоко — будет дождливо весной;
- гуси летят низко — осадков будет немного;
- раннее цветение одуванчиков — предвестие короткого лета.
- птицы строят гнёзда на южной стороне деревьев или строений — лето обещает быть прохладным.
Что можно делать 12 апреля: традиции и обряды
На Руси 12 апреля было принято готовить особую выпечку — лесенки из теста. Эти символические «ступеньки» олицетворяли духовное стремление к высшему и служили напоминанием о пути добра. Их пекли для всей семьи: считалось, что совместная трапеза укрепляет отношения, создаёт атмосферу тепла и защищает дом от несчастий.
Кроме того, День Иоанна Лествичника рекомендовалось провести в кругу близких, избегая суеты и лишнего шума. Считалось, что в этот день особенно важны добрые дела и искреннее общение — они приносят мир и благополучие в дом.
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Также в этот день было принято молиться святому Иоанну о хорошей погоде и богатом урожае. Существовало поверье, что 12 апреля молитвы особенно действенны. Особое внимание уделяли и домовому: по поверьям, именно в этот день он особенно активен. Чтобы заручиться его поддержкой, следовало оставить для него угощение — немного хлеба, каши или молока. Всё это ставили в укромное место дома, чтобы «хозяин» мог незаметно угоститься.
Что нельзя делать 12 апреля: народные запреты и суеверия
С этим днём связано множество запретов, которые, по поверьям, помогают избежать беды и сохранить душевное равновесие.
Например, молодожёнам не советовали навещать родителей — это могло спровоцировать серьёзные конфликты. А домашние тяжёлые дела лучше было отложить: работа пойдёт не впрок, а только утомит.
Также считалось, что в этот день нельзя надевать тёмную одежду, так как такие цвета могли притянуть к себе негатив.
Не стоило 12 апреля выяснять отношения в семье — ссора могла затянуться надолго. А скандалы на людях приводили к усилению проблем. В этот день нельзя было и сплетничать: всё сказанное вернётся к говорящему.
Фото: istockphoto / gorodenkoff
Беременным женщинам не рекомендовалось шить или вязать — это могло повлиять на судьбу будущего ребёнка.
Нельзя было приносить в дом засушенные цветы — это считалось плохим предзнаменованием. Также категорически запрещалось оскорблять людей без причины — негатив мог «прилипнуть» на целых три года.
Следуя этим рекомендациям, наши предки старались сохранить духовное равновесие, благополучие в семье и гармонию с природой.
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Дайана Хусинова