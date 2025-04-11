День Иоанна Лествичника 12 апреля: почему нельзя носить темную одежду и приносить в дом засушенные цветы, народные приметы

Каждый год 12 апреля в народном календаре отмечается День Иоанна Лествичника, которого в народе чаще называли просто Иваном Лествичником. Торжество посвящёно памяти христианского святого, написавшего духовный труд «Лествица» («Лестница»), где описано 30 ступеней духовного восхождения человека к Богу.