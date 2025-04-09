Иларионов день 10 апреля: зачем собирать мать-и-мачеху и почему не стоит выворачивать карманы, народные приметы

Фото: iStock/Olha Rohulya
В народном календаре 10 апреля отмечается Илларионов день или Иларион – выверни оглобли. В былые времена в этот день наступал момент, когда нужно было извлекать оглобли из саней и отправлять зимний транспорт на хранение.
Православные верующие почитают преподобных Илариона Нового и Псковоезерского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/kerstiny
Иларион Новый родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии. В 20 лет стал монахом в Исихийской обители, затем перешёл в Далматскую, где стал учеником Григория. Святой Иларион получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог исцелять бесноватых.
В 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, Иларион отказался следовать указаниям императора и по-прежнему защищал веру в Христа. За это Илариона пытали, сажали в тюрьму, морили голодом и жаждой. Святой немало пострадал за веру. Долгое время провел в заточении и молите. После смерти императора Иларион Новый вернулся в Далматскую обитель игуменом и умер в 845 году.
Иларион Псковоезерский был учеником преподобного Евфросина. Он был одним из тех, кто жил в одиночестве и молился в глуши. В 1460 году он основал монастырь на берегу реки Желча. Но монахи часто страдали от нападений врагов. Несмотря на это, преподобный Иларион сделал монастырь очень хорошим. Святой молился в дупле дерева. Это дерево до сих пор находится в часовне. Говорят, что он мог узнать, кто пришёл и что у него на душе.
Преподобный Иларион умер 28 марта 1476 года. Его похоронили в храме монастыря. Потом в монастыре построили храм в честь Рождества Христова. Левый придел храма назвали в честь преподобного Илариона. Деревня Озера, где находится церковь, — место паломничества православных христиан. Там хранятся святые мощи преподобного Илариона.
Фото: iStock/CreativeNature_nl
Фото: iStock/alder7
Илларион был покровителем полей и садов, поэтому люди молились ему, чтобы он защитил их посевы от града и засухи, а так же наградил хорошим урожаем.
В день Иллариона на Руси женщины обычно собирали цветы мать-и-мачехи. По мнению старцев, цветы этого растения, собранные именно 10 апреля, обладали особой целительной силой, помогали исцелиться от любых недугов и придавали силы и здоровье. Цветы заваривали и пили во время болезни или для укрепления здоровья.
Сегодня стоит обратить внимание на сны. Они могут дать ключ к решению проблем.
В день Илариона не рекомендуется громко хлопать дверью, чтобы не беспокоить домового. По поверью, это может вызвать его гнев и привести к потере достатка и комфорта в доме.
Не стоит выворачивать карманы, это может привести к финансовым проблемам. В этот день также не нужно поднимать найденные деньги, это может привести к потере собственных средств.
Существовало поверье, что если 10 апреля между супругами возникнет конфликт, то это может привести к разводу.
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История праздника
Фото: iStock/kerstiny
Иларион Новый родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии. В 20 лет стал монахом в Исихийской обители, затем перешёл в Далматскую, где стал учеником Григория. Святой Иларион получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог исцелять бесноватых.
В 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, Иларион отказался следовать указаниям императора и по-прежнему защищал веру в Христа. За это Илариона пытали, сажали в тюрьму, морили голодом и жаждой. Святой немало пострадал за веру. Долгое время провел в заточении и молите. После смерти императора Иларион Новый вернулся в Далматскую обитель игуменом и умер в 845 году.
Иларион Псковоезерский был учеником преподобного Евфросина. Он был одним из тех, кто жил в одиночестве и молился в глуши. В 1460 году он основал монастырь на берегу реки Желча. Но монахи часто страдали от нападений врагов. Несмотря на это, преподобный Иларион сделал монастырь очень хорошим. Святой молился в дупле дерева. Это дерево до сих пор находится в часовне. Говорят, что он мог узнать, кто пришёл и что у него на душе.
Преподобный Иларион умер 28 марта 1476 года. Его похоронили в храме монастыря. Потом в монастыре построили храм в честь Рождества Христова. Левый придел храма назвали в честь преподобного Илариона. Деревня Озера, где находится церковь, — место паломничества православных христиан. Там хранятся святые мощи преподобного Илариона.
Приметы дня
Фото: iStock/CreativeNature_nl
- Если дождь идёт весь день — будет обильный урожай злаков.
- Чибис летает низко и кричит громко — впереди засушливое лето.
- У талого снега по краям образуются крутые откосы — весна будет холодной.
- Лёд на реках ещё не растаял — к холодному лету.
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Что можно делать 10 апреля
Фото: iStock/alder7
Илларион был покровителем полей и садов, поэтому люди молились ему, чтобы он защитил их посевы от града и засухи, а так же наградил хорошим урожаем.
В день Иллариона на Руси женщины обычно собирали цветы мать-и-мачехи. По мнению старцев, цветы этого растения, собранные именно 10 апреля, обладали особой целительной силой, помогали исцелиться от любых недугов и придавали силы и здоровье. Цветы заваривали и пили во время болезни или для укрепления здоровья.
Сегодня стоит обратить внимание на сны. Они могут дать ключ к решению проблем.
Что нельзя делать в этот день
В день Илариона не рекомендуется громко хлопать дверью, чтобы не беспокоить домового. По поверью, это может вызвать его гнев и привести к потере достатка и комфорта в доме.
Не стоит выворачивать карманы, это может привести к финансовым проблемам. В этот день также не нужно поднимать найденные деньги, это может привести к потере собственных средств.
Существовало поверье, что если 10 апреля между супругами возникнет конфликт, то это может привести к разводу.
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Елена Генералова