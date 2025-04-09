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Иларионов день 10 апреля: зачем собирать мать-и-мачеху и почему не стоит выворачивать карманы, народные приметы

Фото: iStock/Olha Rohulya

Фото: iStock/Olha Rohulya

В народном календаре 10 апреля отмечается Илларионов день или Иларион – выверни оглобли. В былые времена в этот день наступал момент, когда нужно было извлекать оглобли из саней и отправлять зимний транспорт на хранение.
Православные верующие почитают преподобных Илариона Нового и Псковоезерского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/kerstiny

Иларион Новый родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии. В 20 лет стал монахом в Исихийской обители, затем перешёл в Далматскую, где стал учеником Григория. Святой Иларион получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог исцелять бесноватых.

В 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, Иларион отказался следовать указаниям императора и по-прежнему защищал веру в Христа. За это Илариона пытали, сажали в тюрьму, морили голодом и жаждой. Святой немало пострадал за веру. Долгое время провел в заточении и молите. После смерти императора Иларион Новый вернулся в Далматскую обитель игуменом и умер в 845 году.

Иларион Псковоезерский был учеником преподобного Евфросина. Он был одним из тех, кто жил в одиночестве и молился в глуши. В 1460 году он основал монастырь на берегу реки Желча. Но монахи часто страдали от нападений врагов. Несмотря на это, преподобный Иларион сделал монастырь очень хорошим. Святой молился в дупле дерева. Это дерево до сих пор находится в часовне. Говорят, что он мог узнать, кто пришёл и что у него на душе.

Преподобный Иларион умер 28 марта 1476 года. Его похоронили в храме монастыря. Потом в монастыре построили храм в честь Рождества Христова. Левый придел храма назвали в честь преподобного Илариона. Деревня Озера, где находится церковь, — место паломничества православных христиан. Там хранятся святые мощи преподобного Илариона.

Приметы дня


Фото: iStock/CreativeNature_nl

  • Если дождь идёт весь день — будет обильный урожай злаков.
  • Чибис летает низко и кричит громко — впереди засушливое лето.
  • У талого снега по краям образуются крутые откосы — весна будет холодной.
  • Лёд на реках ещё не растаял — к холодному лету.

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Что можно делать 10 апреля


Фото: iStock/alder7

Илларион был покровителем полей и садов, поэтому люди молились ему, чтобы он защитил их посевы от града и засухи, а так же наградил хорошим урожаем.

В день Иллариона на Руси женщины обычно собирали цветы мать-и-мачехи. По мнению старцев, цветы этого растения, собранные именно 10 апреля, обладали особой целительной силой, помогали исцелиться от любых недугов и придавали силы и здоровье. Цветы заваривали и пили во время болезни или для укрепления здоровья.

Сегодня стоит обратить внимание на сны. Они могут дать ключ к решению проблем.

Что нельзя делать в этот день


В день Илариона не рекомендуется громко хлопать дверью, чтобы не беспокоить домового. По поверью, это может вызвать его гнев и привести к потере достатка и комфорта в доме.

Не стоит выворачивать карманы, это может привести к финансовым проблемам. В этот день также не нужно поднимать найденные деньги, это может привести к потере собственных средств.

Существовало поверье, что если 10 апреля между супругами возникнет конфликт, то это может привести к разводу.

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99-летний ветеран из Серпухова поделился воспоминаниями военных лет
09 апреля 2025, 17:19

Фото: iStock/Epitavi

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Козлов, который в этом году отмечает столетний юбилей, поделился воспоминаниями военных лет. Об этом пишет «360».
На фронт он ушёл в 1942 году, когда ему было всего 16 лет. За время службы прошёл путь от Москвы до Кёнигсберга, был ранен четыре раза.

Первое ранение Козлов получил под Калининым. Затем служил в роте автоматчиков, после — в составе 2-го Белорусского фронта. Прошёл несколько курсов боевой подготовки, после чего был направлен в полковую разведку.

«В 42-м году попал в свою часть полкомвзвода разведки полковой. В звании старшего сержанта. Прошел всю Белоруссию от Витебска, Полоцка, Орши, Себеж. Все города прошел. И три года там пробыл», — рассказал ветеран.

Последнее ранение получил в 1945 году при ликвидации немецкого офицера под Кёнигсбергом. За этот бой был награждён орденом Красной Звезды. День Победы встретил в Курске.

Сегодня Николай Иванович живет в Серпухове. Вместе с супругой Зоей Павловной он воспитал четверых детей, имеет восемь внуков и троих правнуков. Несмотря на возраст, ветеран активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи и уже 15 лет подряд участвует в торжествах 9 Мая в Москве.

За личный вклад в Победу и послевоенную деятельность Козлов награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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#история
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«Чувствую себя не очень»: Михаил Ефремов дал первое интервью после освобождения
Михаил Ефремов дал первое интервью после своего освобождения по УДО
09 апреля 2025, 17:17

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Михаил Ефремов прибыл в свою квартиру в Москве из белгородской колонии. У дома его встретила толпа журналистов, которым освобождённый по УДО актёр дал первое краткое интервью.
«Ребят, чувствую я себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал», — отметил актёр.

Он также в очередной раз выразил свои соболезнования семье погибшего в ДТП.

9 апреля Ефремов был освобождён условно-досрочно после отбытия части наказания за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы. В аварии погиб водитель Сергей Захаров.

После освобождения артисту запрещено менять место жительства. Он должен вернуться в свою квартиру, где проживал до ареста.

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В РПЦ назвали главную ошибку Паши Техника
Харитонов: Паше Технику не стоило шутить о смерти и устраивать шоу
09 апреля 2025, 15:50

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Умершему рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) нельзя было шутить о смерти, устраивая из этого шоу. Свое мнение на этот счет в разговоре с NEWS.ru выразил протоиерей Константин Харитонов.
Собеседник подчеркнул, что напоминать себе о смерти правильно, дабы не совершать грехи. Смерть дана для осмысления жизни, говорит священнослужитель.

«…Шутить и устраивать из этого шоу нельзя, тем более так кощунственно. Смерть — это некое таинство нашей жизни, переход в вечность. Кто будет к этому относиться кощунственно, шутить и забавляться с ней, тот может подпасть под ее власть», — сказал Харитонов.

Протоиерей добавил, о смерти нужно правильно говорить и думать, чтобы не было страха умирать. Смерть не будет ужасом для того, кто следовал нравственности и совести, заключил Харитонов. Паша Техник практически за год до смерти репетировал собственные похороны в шоу «Прощай, легенда».

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«Достали из нафталина»: Общественники требуют не пускать в Госдуму Чехову и других звезд
Иванов: Чехова пиарится на «Новых людях»
09 апреля 2025, 15:33

Фото: istockphoto/ANGHI

В Госдуме не должно быть телеведущей Анфисы Чеховой, звезды «Дома-2» Алены Водонаевой и балерины Анастасии Волочковой. Свое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий уверен, что Чехова пиарит себя за счет партии «Новые люди».
«Надо запрещать выдавать пропуска в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например «Секс с Анфисой Чеховой». Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — сказал собеседник.

Он добавил, что Чехову «достали из нафталина». Таким образом Иванов отреагировал на решение «Новых людей» назначить Чехову ответственной за демографическое направление и направление семейных ценностей. Накануне телеведущая предложила заменить слово «брак» для повышения российской демографии.

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Названы знаки зодиака, чьей симпатии добиться сложнее всего
09 апреля 2025, 15:10

Фото: istockphoto/Oksana Lyskova

Самыми неприступными знаками зодиака считаются Козероги, Скорпионы и Водолеи. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала астролог Ирина Шалева. По ее словам, Козерог руководствуется разумом, а не чувствами, в нем преобладает рациональность.
«Они могут быть холодны и закрыты в плане проявления эмоций, их сердце как сейф с кодовым замком. Часто это связано с желанием проверить потенциального партнера, чтобы потом не разочаровываться в нем. Чтобы завоевать доверие Козерогов, нужно проявить терпение и выдержку», — прокомментировала Шалева.
Скорпионы, по словам специалиста, осторожно выбирают партнера, они опасаются быть обманутыми и уязвимыми. Кроме того, контроль — их второе имя, такие люди держат дистанцию с другими и не подпускают к себе очень близко. Скорпионы даже способны на проверки. С ними нужно быть искренними, предупредила астролог.

Водолеи в свою очередь дорожат своей независимостью и свободой. Партнер не должен пытаться их ограничивать, а еще быть интересным собеседником и хорошим другом.

«Чтобы привлечь внимание Водолея, важно не навязывать ему мысли и идеи, а предоставлять полную свободу самовыражения, тогда он откроет сердце», — резюмировала Ирина Шалева.

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