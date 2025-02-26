День Кирилла Весноуказчика 27 февраля: как привлечь достаток и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/Torsten Irmer
В народном календаре 27 февраля отмечается Кириллов день так же известный как Кирилл Весноуказчик. Праздник так прозвали потому, что в эту дату судили о погоде, которую стоит ждать весной.
Православные верующие в этот день вспоминают вспоминают равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Pavel Starikov
Кирилл и Мефодий происходили из славного города Солуни, что в Македонии. С детства были они воспитаны в благочестии и любви к Богу, и уже с юных лет проявили себя как люди великие и богоугодные.
В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Они ввели богослужение на славянском языке, открыв тем самым путь к просвещению и спасению для многих народов.
Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению Римского Папы Адриана II. Папа встретил их с великой честью, ибо они принесли туда мощи священномученика Климента. Но вскоре святой Кирилл, от многих трудов, заболел и, приняв схиму, скончался в 869 году, в возрасте сорока двух лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян.
Погребен святой Кирилл в римской церкви святого Климента, где почивают мощи священномученика, принесённые в Италию из Херсонеса словенскими учителями.
27 февраля вспоминают Кирилла, но основным днём памяти святых Кирилла и Мефодия считается 24 мая. Это государственный праздник, который посвящён Дню славянской письменности и культуры России.
Фото: iStock/cta88
Фото: iStock/Andrey Nikitin
1. 27 февраля — это день, когда следует посетить храм. Особенно это касается тех, кто занимается учёбой и интеллектуальной деятельностью. В этот день принято обращаться к святому Кириллу с просьбой о помощи в работе и обучении.
2. Совершать покупки. Считается, что покупки, сделанные в этот день, будут удачными, и вещи прослужат долго.
3. Знакомиться с новыми людьми. Знакомство в этот день будет полезным в жизни и откроет новые возможности.
4. Приобрести новый кошелёк. Считается, что это принесёт деньги. Можно положить в кошелёк неразменную монету или банкноту для привлечения финансов.
5. Обратить внимание на сны. Говорят, что сны в ночь на Кирилла могут быть вещими. Можно записать сны или проанализировать их значение.
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История праздника
Фото: iStock/Pavel Starikov
Кирилл и Мефодий происходили из славного города Солуни, что в Македонии. С детства были они воспитаны в благочестии и любви к Богу, и уже с юных лет проявили себя как люди великие и богоугодные.
В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Они ввели богослужение на славянском языке, открыв тем самым путь к просвещению и спасению для многих народов.
Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению Римского Папы Адриана II. Папа встретил их с великой честью, ибо они принесли туда мощи священномученика Климента. Но вскоре святой Кирилл, от многих трудов, заболел и, приняв схиму, скончался в 869 году, в возрасте сорока двух лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян.
Погребен святой Кирилл в римской церкви святого Климента, где почивают мощи священномученика, принесённые в Италию из Херсонеса словенскими учителями.
27 февраля вспоминают Кирилла, но основным днём памяти святых Кирилла и Мефодия считается 24 мая. Это государственный праздник, который посвящён Дню славянской письменности и культуры России.
Приметы на 27 февраля
Фото: iStock/cta88
- Сильный мороз на Кирилла — лето будет жарким.
- Утренние трели птиц — это предвестник скорого потепления и пробуждения природы.
- Холодная погода на Кирилла говорит о холодной и ненастной весне.
- Какая погода на Кирилла, таким и август будет.
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Что можно делать в Кириллов день
Фото: iStock/Andrey Nikitin
1. 27 февраля — это день, когда следует посетить храм. Особенно это касается тех, кто занимается учёбой и интеллектуальной деятельностью. В этот день принято обращаться к святому Кириллу с просьбой о помощи в работе и обучении.
2. Совершать покупки. Считается, что покупки, сделанные в этот день, будут удачными, и вещи прослужат долго.
3. Знакомиться с новыми людьми. Знакомство в этот день будет полезным в жизни и откроет новые возможности.
4. Приобрести новый кошелёк. Считается, что это принесёт деньги. Можно положить в кошелёк неразменную монету или банкноту для привлечения финансов.
5. Обратить внимание на сны. Говорят, что сны в ночь на Кирилла могут быть вещими. Можно записать сны или проанализировать их значение.
Что нельзя делать в этот день
- Проводить время без дела. Лень в этот может привести к нежелательным последствиям и упущенным шансам.
- Вступать в споры с родными. Конфликты с близкими на Кирилла могут затянуться и привести к серьезному разладу отношений.
- Игнорировать просьбы о помощи. Отказ в поддержке тем, кто в ней нуждается, может негативно сказаться на вашем собственном благополучии и здоровье.
- Заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Лучше сосредоточиться на умственных задачах и планировании.
- Выносить мусор после заката. Существует поверье, что это может негативно сказаться на семейном счастье.
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Елена Генералова