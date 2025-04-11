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День космонавтики 2025: история и традиции

Фото: iStock/arakolog

Фото: iStock/arakolog

12 апреля 1961 года на орбиту Земли был выведен первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор в этот день отмечают День космонавтики, а в мире – Международный день полёта человека в космос.
Корабль-спутник «Восток», пилотом которого стал лётчик-космонавт Юрий Гагарин – один из самых известных людей XX века – облетел вокруг Земли за 108 минут. После этого аппарат приземлился в Саратовской области. Это событие – огромный шаг для всего человечества.

В честь праздника в регионах России проводятся многочисленные мероприятия и программы. В этот день принято чествовать учёных, лётчиков-космонавтов, инженеров и всех тех, кто причастен к космической отрасли.

Также в некоторых странах проводится акция «Юрьева ночь», названная в честь Юрия Гагарина. В рамках мероприятия рассказывается об исследовании космоса и изобретениях.

Несмотря на то, что первый полёт человека в космос был давно, важно помнить, какую огромную работу проделали специалисты, чтобы это произошло. Сейчас в космической отрасли трудятся сотни тысяч людей, которые делают полёты в космическое пространство реальностью.

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#день космонавтики
Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в список в иноагентов
11 апреля 2025, 17:55

Андрей Козырев* (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев* признан иноагентом. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Также реестр пополнили литературный критик Николай Эппле*, правозащитница Анна Кретникова*, журналистка Дарья Счастливая* и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.

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#иноагенты
#минюст рф
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«Вот это поворот!»: Мизулину проверят на предмет вымогательства после заявлений экс-жены Паши Техника
Екатерина Мизулина будет проверена на предмет вымогательства после слов Карицкой
11 апреля 2025, 16:16

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Глава общественной организации «Лига безопасного Интернета» Екатерина Мизулина будет проверена на предмет возможного вымогательства. Есть предположения, что её вопросы и претензии к рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) были решены «неформально», в частном порядке.
С просьбой проверить общественницу на предмет того, насколько законными были неформальные методы улаживания противоречий с ныне покойным музыкантом, к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». А поводом стало высказывание бывшей супруги рэпера Евы Карицкой, которая заявила, что у Мизулиной были вопросы к Технику, но их удалось «решить» в ходе неформальной частной беседы.

Напомним, в декабре 2023 года глава общественной организации направляла запрос в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента. Однако после проверки дела не возбуждались.

«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении Даванкова.

Парламентарий считает такое поведение для Мизулиной нехарактерным. По его словам, как правило, она направляет обращения и высказывается до тех пор, пока органы не предпримут меры. В качестве примера Даванков приводит Моргенштерна*. Вице-спикер нижней палаты российского парламента считает необходимым проверить «этот и другие аналогичные случаи» на предмет выявления признаков противоправной деятельности, в том числе вымогательства. Особенно в свете заявления экс-супруги умершего Техника.

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#меры
#рф
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Аксёнов: все пляжи Крыма очищены от мазута
Аксёнов: незначительные выбросы мазута в Крыму не повлияют на курортный сезон
11 апреля 2025, 16:13

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

В Республике Крым все пляжи очистили от мазута, незначительные выбросы нефтепродуктов на берег никак не повлияют на проведение курортного сезона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
Он отметил, что в этом году в Крыму откроют 340 пляжей, на некоторых из них ведутся восстановительные работы.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, было загрязнено Черноморское побережье Краснодарского края, режим ЧС был введён на Кубани и в Крыму.

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Случилась беда: 8-летнему сыну сотрудника Росгвардии Никите требуется срочное лечение. Как помочь ребенку?
11 апреля 2025, 15:58

Фото: Александр Семыкин и его сын Никита

Росгвардейцы ежедневно охраняют покой жителей Москвы и Московской области, защищают нас от преступников и дебоширов. Теперь настало время помочь одному из сотрудников Егорьевского филиала Росгвардии: в семье старшего лейтенанта Александра Семыкина беда — его восьмилетний сын Никита с рождения страдает от миопатии, из-за чего мальчик не может ходить.
Никите требуется постоянный уход: рядом с ним всегда его мама Мария. Одна из столичных клиник готова принять Никиту, но сумма лечения слишком велика — 1 млн 610 тысяч рублей. К тому же, Мария и Александр воспитывают ещё одного ребёнка, таких денег в семье просто нет.

Давайте поможем Никите и соберём необходимую сумму денег. Вся информация ниже — на фотографии.


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«Холодная яма»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве начнет теплеть
11 апреля 2025, 15:22

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Вторая неделя апреля подходит к концу, однако погода до сих пор не балует москвичей и жителей области.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичи и жители области постепенно «выкарабкиваются из этой холодной ямы».

«В выходные есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега. Скорее всего, они пройдут в ночь с субботы на воскресенье, и температура будет около нуля и слабо отрицательная. А днем в субботу около 3, 4 градусов, в воскресенье 7, 9 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, погода быстрым темпом движется к теплу следующей недели.

«В понедельник 10, 12 градусов, во вторник около 15, а в среду уже 16, 18 градусов. Так что, к среде и снег сойдет. Дефицит осадков сократился очень прилично — этот период стал хорошей довеской к той сухой малоснежной зиме, которую мы прошли», — заключил Шувалов.

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