День космонавтики 2025: история и традиции

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12 апреля 1961 года на орбиту Земли был выведен первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор в этот день отмечают День космонавтики, а в мире – Международный день полёта человека в космос.
Корабль-спутник «Восток», пилотом которого стал лётчик-космонавт Юрий Гагарин – один из самых известных людей XX века – облетел вокруг Земли за 108 минут. После этого аппарат приземлился в Саратовской области. Это событие – огромный шаг для всего человечества.
В честь праздника в регионах России проводятся многочисленные мероприятия и программы. В этот день принято чествовать учёных, лётчиков-космонавтов, инженеров и всех тех, кто причастен к космической отрасли.
Также в некоторых странах проводится акция «Юрьева ночь», названная в честь Юрия Гагарина. В рамках мероприятия рассказывается об исследовании космоса и изобретениях.
Несмотря на то, что первый полёт человека в космос был давно, важно помнить, какую огромную работу проделали специалисты, чтобы это произошло. Сейчас в космической отрасли трудятся сотни тысяч людей, которые делают полёты в космическое пространство реальностью.
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В честь праздника в регионах России проводятся многочисленные мероприятия и программы. В этот день принято чествовать учёных, лётчиков-космонавтов, инженеров и всех тех, кто причастен к космической отрасли.
Также в некоторых странах проводится акция «Юрьева ночь», названная в честь Юрия Гагарина. В рамках мероприятия рассказывается об исследовании космоса и изобретениях.
Несмотря на то, что первый полёт человека в космос был давно, важно помнить, какую огромную работу проделали специалисты, чтобы это произошло. Сейчас в космической отрасли трудятся сотни тысяч людей, которые делают полёты в космическое пространство реальностью.
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Анастасия Чинкова