«Все произошло за одну ночь»: новым главой Роскосмоса стал Дмитрий Баканов. Кто он такой и почему убрали Борисова?

Дмитрий Баканов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов был освобожден от своей должности. На его место назначен 39-летний Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта России. Подробнее о кадровых перестановках расскажет «Радио 1».
Почему Борисова уволили с должности главы Роскосмоса
По информации источника РБК, знакомого с ситуацией в «Роскосмосе», большинство сотрудников корпорации не были осведомлены о кадровых изменениях до утра четверга.
«Все произошло за одну ночь», — отметил собеседник издания.
Он также добавил, что эти кадровые решения были приняты на фоне неопределенности в реализации проекта национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ им. Хруничева.
«Стоимость строительства растет, что приводит к изменениям в распределении территорий и вызывает вопросы о будущих эксплуатационных расходах», — пояснил он.
Дмитрий Баканов: биография и карьера
Дмитрий Баканов, назначенный на пост генерального директора «Роскосмоса», ранее занимал должность заместителя министра транспорта. Он родился в 1985 году в Казахстане и имеет богатый опыт работы в сфере логистики и транспорта.
В прошлом он возглавлял Почтовую логистическую компанию, которая входит в состав «Почты России», а также с 2012 по 2019 год руководил компанией «Гонец», являющейся единым оператором «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции. С 2019 по 2021 год Баканов работал начальником департамента цифрового развития в министерстве транспорта, а в апреле 2022 года был назначен заместителем министра.
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже поздравил Баканова с новым назначением, отметив его профессионализм и порядочность.
Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Юрий Борисов: биография и карьера
Юрий Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке, который находится в Калининской области (ныне Тверская область).
Борисов был назначен на пост руководителя «Роскосмоса» указом президента России Владимира Путина 15 июля 2022 года. Ранее он занимал должность вице-премьера в правительстве России, где отвечал за оборонно-промышленный комплекс, а также почти шесть лет работал заместителем министра обороны. Он пришел на смену Дмитрию Рогозину, который занимал эту должность с 2018 года.
Конфликт с олигархом и обыски в кабинете: настоящие причины отставок губернаторов Ростовской и Тамбовской областей
Чем запомнился Борисов
Борисов продолжил успешную серию запусков без аварий, начатую при Рогозине, и немного увеличил общую орбитальную группировку России. В рамках проекта «Сфера» он акцентировал внимание на важности производства космических аппаратов на универсальных платформах. Однако вопрос создания полноценной отечественной системы спутниковой связи для вооруженных сил все еще остается открытым.
На XLVII Академических чтениях по космонавтике в январе 2023 года Борисов выделил ключевые задачи для отрасли, такие как обеспечение гарантированного доступа России в космос, развитие орбитальных группировок, реализация пилотируемых программ и совершенствование космического приборостроения.
Кроме того, Борисов активно взаимодействовал с молодежной аудиторией, подчеркивая значимость истории мировой и советской космонавтики. В рамках сотрудничества «Роскосмоса» с детским лагерем «Артек» в 2024 году четыре космонавта-героя посетят этот центр.
Читайте также:
Отставку курского губернатора связали с хищениями при строительстве укреплений на границе
Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником
Экс-глава Коми Уйба стал замначальника управления в министерстве обороны
Анастасия Хохлова