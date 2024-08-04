День Марии Ягодницы 4 августа: Чего нельзя делать, чтобы не обеднеть и не привлечь беды

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4 августа православная церковь вспоминает об одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалине, последовательнице Иисуса Христа, которую на Руси еще называли Марией Ягодницей. В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что разрешено и запрещено делать 4 августа.
День Марии Ягодницы — ИсторияСогласно преданию, Мария Магдалина была одержимой демонами. Иисус Христос изгнал из нее бесов, после чего девушка стала его верной ученицей. Мария Магдалина является свидетельницей распятия Христа. Она принесла апостолам новость о великом его воскрешении, в честь чего Марию прозвали равноапостольной.
В ходе приема у царя Тиберия она поднесла ему куриное яйцо и поведала о чудотворном воскрешении Господа. Царь не поверил, заявив, что невозможно воскреснуть из мертвых, как если бы принесенное Марией яйцо тут же бы окрасилось в красный цвет. В одно мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар императору, покраснело. С этого момента сложилась традиция красить яйца на Пасху.
Название Мария Ягодница связано с обилием ягоды в это время.
ТрадицииНаши предки 4 августа отправлялись на сбор смородины и черники. Женщины варили компоты и различные ягодные заготовки.
На Руси считали, что роса, выпавшая на Ягодницу, смертельна и приносит беды, но для женщин она полезна и благотворно влияет на здоровье. Росу собирали утром исключительно в посуду из серебра. Ей нужно было умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить красотой.
Фото: istock / NetPix
Что нельзя делать 4 августаВ день Марии Ягодницы не принято работать в поле и огороде, поэтому селяне молились о хорошей погоде.
Не стоит в этот день выяснять отношения, сквернословить, ругаться. Такое поведение может принести негатив в вашу жизнь.
4 августа нельзя заниматься стиркой, поскольку можно вымыть все хорошее из дома.
На Ягодницу деньги не давали в долг, а также не занимали, иначе можно обеднеть.
Нельзя в этот день пасти скот, селяне считали, что утренняя роса могла убить скотину. Если 4 августа шел ливень, то животных на поле не выводили, опасаясь удара молнии.
На ягодницу не пытались избавиться от грызунов: мышей и крыс не травили, не ставили ловушки. В противном случае можно привлечь в дом неприятности.
Фото: istock / tenra
Что можно делать 4 августаУтром православные отправлялись в церковь, чтобы помолиться у иконы Марии Магдалины. Славяне называли её заступницей от холеры, поэтому молились об исцелении от бесов.
Помимо умывания росой, женщины делали ягодные маски.
Если солнце светит ярко, женщины открывали все окна, чтобы впустить «марьин свет».
Сон в ночь на 4 августа в основном позитивные. Они могут указать на важное событие, после которого жизнь человека станет лучше.
Приметы на 4 августа
- Сильный гром предвещает град;
- Разразилась гроза — урожай зерновых культур будет хорошим;
- Если утром опустился туман, то день будет жарким;
- Если лягушки плавают в воде — погода будет сухая. А вот кваканье на суше сулит плохую погоду;
- Большое количество слизняков 4 августа говорит о пасмурной и сырой погоде в ближайшие дни;
- Если днём не видно пауков, то польётся дождь.
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Алина Юрчак