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День Гавриила Благовеста 8 апреля: зачем запоминать сны накануне праздника и почему не стоит считать деньги, народные приметы

Фото: iStock/sedmak

Фото: iStock/sedmak

В народном календаре 8 апреля отмечается Гавриила — Благовест, или Благовестник. В этот день православные христиане чествуют память Собора Архангела Гавриила. Он был одним из высших ангелов и предводителем небесных сил. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Праздник Собора Архангела Гавриила, отмечаемый в православной традиции, имеет глубокие корни и значительное духовное значение. Он посвящён одному из самых почитаемых архангелов в христианстве — Гавриилу, который считается вестником Божьим и хранителем откровений.

История праздника восходит к раннему христианству. Архангел Гавриил упоминается в Библии как посланник Бога, который приносит важные вести. Наиболее известным является его благовещение Деве Марии о рождении Иисуса Христа, описанное в Евангелии от Луки.

Кроме того, архангел Гавриил играл ключевую роль в жизни многих библейских персонажей. Он открыл Моисею секреты мироздания, что вдохновило его на создание Книги Бытия. Также он открыл Даниилу будущее еврейского народа.

Священнику Захарии Гавриил возвестил о рождении Иоанна Крестителя — того, кто крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Святому Иосифу, мужу Марии, архангел открыл тайну непорочного зачатия и велел бежать с семьёй в Египет, чтобы спастись от гнева царя Ирода.

Согласно церковной традиции, праздник Собора Архангела Гавриила был установлен в IV-V веках. В православном календаре есть два праздника, посвящённых Гавриилу: 8 апреля, сразу после Благовещения, и 26 июля. В эти дни верующие вспоминают о том, как Гавриил служил Богу, и возносят ему молитвы благодарности и прошения.

Приметы дня


Фото: iStock/ChiccoDodiFC

  • Сильный дождь идет — летом и осенью будет много грибов
  • Теплый и ясный день — май будет сухим и солнечным.
  • Если 8 апреля на крышах ещё остался снег, то он может не растаять до конца месяца.
  • Если зазеленела черемуха – пора сажать ранний картофель.

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Что можно делать 8 апреля


В этот день принято ходить в храм и возносить молитвы к архангелу Гавриилу. Святой помогает в исцелении от болезней и защите от злых наветов.

Наши предки придавали большое значение снам, которые они видели в эту ночь. По их мнению, души умерших близких в это время могли передать им важные послания, предостеречь от ошибок и дать ценные советы.

В этот день следует одевать новую одежду. Ношение старых вещей грозит человеку болезнями и неприятностями.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/MiraPen

В день архангела Гавриила в старину было принято не выбрасывать в мусор крошки, которые сметали со стола. Вместо этого их высыпали во дворе, чтобы угостить птиц.

Не рекомендуется пересчитывать деньги в этот день, поскольку, согласно поверьям, это может привлечь финансовые проблемы.

Не стоит также совершать крупные покупки — приобретения не принесут радости.

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«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые прокомментировала скандал на шоу «Суперстар!»
Азиза впервые высказалась о конфликте на шоу «Суперстар!»
07 апреля 2025, 16:26

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Азиза впервые высказалась о скандале со своим участием в финале шоу «Суперстар!». Артистка разочарована итогами проекта, но благодарна за поддержку Сергея Соседова, заявившего, что у неё «украли» победу.
Лишившаяся победы Азиза после скандального финала получила много поддержки и признаний в любви от поклонников и коллег. Активнее всех певицу защищал музыкальный критик Соседов, который, по словам артистки, профессиональным языком прояснил все неоднозначные моменты. Однако это не изменило результатов финала.

Азиза открыто заявляет, что разочаровала непрофессиональной оценкой её выступления. Она считает свою победу заслуженной, но убеждена, что в финале «здравый смысл» явно не восторжествовал.

«Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили. <…> Это действительно крепкая и чистая победа. А всё, что произошло в финальной части, пусть останется в памяти и в истории», – высказалась певица в беседе с «МК».
В заключение Азиза поблагодарила всех, кто требовал справедливого решения, и отметила, что она такая, какая есть.

Напомним, что в финальном выпуске шоу «Суперстар!», который вышел 29 марта, произошёл крупный скандал. Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри, публично обвинила участницу Азизу в запугивании съёмочной группы и членов жюри. После телеведущая отказалась давать оценку её выступлению, из-за чего певица лишилась победы.

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Тёща Андрея Рожкова стала жертвой мошенников
Мошенники обманули пожилых родителей жены Андрея Рожкова
07 апреля 2025, 16:18

Андрей Рожков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 25 лет Андрей Рожков, капитан команды КВН «Уральские пельмени». познакомился с Эльвирой, на которой впоследствии женился. После создания семьи пара начала мечтать о рождении дочери. У них родилось три сына: Семён, Пётр и Макар. После рождения третьего ребёнка Рожковы переезжают из квартиры в загородный коттедж. Андрей проводит там большую часть своего времени, приезжая в Москву только на съемки.
Сегодня актер заявил, что переживает за родителей своей жены, которые стали жертвами мошенников.

Я и сам сталкивался с мошенниками. У меня на их звонки нюх, наверное, особенный, я их вычисляю. А пожилые люди часто становятся их жертвами. Совсем недавно мои теща с тестем попали на такой вот развод. Классическая схема — вытянули все деньги у них. Мы, естественно, помогли, закрыли задолженности», — поделился мужчина.
Несмотря на «особенный нюх» артист оградился от назойливых звонков программой.

«У меня на телефоне установлена специальная программа, которая просто отсекает подозрительные номера или предупреждает меня СМС», — рассказал Андрей.

В последние годы от телефонных мошенников пострадало огромное количество деятелей культуры. Лариса Долина стала самой известной жертвой. В 2024 году певица, по наводке неизвестных, продала квартиру за 112 миллионов рублей, сделав перевод на реквизиты мошенников. Новой владелицей квартиры стала 4-летняя Полина Лурье, работающая в московской инженерно-консалтинговой компании и являющаяся матерью-одиночкой.
Фото: iStock/Pla2na
Недавнее обследование Долиной показало, что её психологическое состояние не давало ей полностью осознать свои действия. В конце марта народная артистка смогла вернуть принадлежащую ей квартиру с помощью суда.

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Почему Подольская отказалась быть любовницей Преснякова, но вскоре изменила свое решение, и как их чувства оказались сильнее обид?
07 апреля 2025, 16:02

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская по праву считаются одной из самых привлекательных пар в российском шоу-бизнесе.
В этом году они отмечают двадцать лет с момента своей первой встречи. Однако немногие знают, что за видимой идиллией их брака кроется сложный путь, который мог бы завершиться еще до его начала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Судьбоносная встреча

В 2005 году судьба свела Владимира и Наталью на съемках телешоу «Большие гонки» во Франции. Между ними вспыхнула искра, превратившаяся в пламя любви с первого взгляда. Владимир позже признавался, что в тот момент буквально потерял дар речи, а Наталья утверждала, что чувства возникли мгновенно.

Однако вернувшись в Москву, Подольская столкнулась с неожиданной реальностью: ее избранник уже четыре года был женат на модельере Елене Ленской.

«Тогда интернет не был столь распространен, и я не знала о его семейном положении. Все говорили о Кристине Орбакайте, а о Елене никто не вспоминал. Теперь многие думают, что у него две жены – Кристина и я», – делилась она позже.

Узнав об этом неприятном сюрпризе, Наталья приняла решение разорвать отношения с Владимиром, несмотря на сильные чувства. Она не хотела стать «разлучницей» и не собиралась мириться с ролью любовницы.

Владимир Пресняков (Фото: Telegram @vladimirpresnyakov)

Чувства сильнее обид

Правда, выдержки девушке хватило ненадолго — спустя всего полгода разлуки она все же решилась связаться с бывшим любовником. Пресняков, затаивший на Подольскую обиду, сначала не хотел поддаваться на ее уговоры, но вскоре изменил свое отношение. За это время он успел развестись с женой, и теперь ничто не сдерживало его.

«Мы расстались на полгода, а потом снова встретились. Я первая написала и позвонила ему. К тому моменту он уже развелся. Он очень обиделся на меня, когда я отправила ему SMS: «Прости, мы не будем встречаться». Я понимала это. Нам обоим было сложно, морально это было непросто. Но когда мы встретились через полгода, мы больше не расставались. Вот такая история», — делилась воспоминаниями Наталья.

Проверка на честность

Друзья Преснякова-младшего изначально с недоверием отнеслись к его новой избраннице, заподозрив в ней корыстные намерения.

Чтобы проверить ее честность, на помощь пришли Леонид Агутин и Анжелика Варум. Во время визита они невзначай поинтересовались, знакома ли Наталья с творчеством популярного французского автора Ремонта Обуви (с ударениями на «е» и «и»).

Не заподозрив подвоха, Подольская искренне призналась, что никогда не слышала о таком писателе. Этот момент стал решающим: как для Преснякова, так и для его друзей стало очевидно, что Наталья не склонна к обману и заслуживает доверия.

Чуть не потерял жену и ребенка

Пресняков и Подольская обручились в 2010 году, спустя пять лет после начала отношений. Их свадьба состоялась не только в ЗАГСе, но и в храме, где они прошли через таинство венчания.

Вера играет важную роль в их жизни, после долгих попыток завести детей в 2015 году у пары родился сын Артемий, который уже проявляет музыкальные таланты.

В 2020 году у них появился второй сын Иван, однако беременность была осложнена отслоением плаценты. Владимир быстро среагировал на ситуацию, и благодаря его действиям Наталья и Иван были успешно спасены во время экстренного кесарева сечения.

Владимир Пресняков (Фото: Telegram @vladimirpresnyakov)

Семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова живет в гармонии, несмотря на обычные ссоры. Они считают, что секрет счастья заключается в ежедневной работе над отношениями. Однако Наталья отмечает, что не сможет простить измену или предательство близких, в то время как Владимир более гибок и считает, что все зависит от обстоятельств.

За 20 лет совместной жизни они сохранили верность друг другу и решили отпраздновать этот юбилей, устроив романтическую свадебную церемонию, перевоплотившись в молодоженов.

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«Страх импотенции и беспомощности»: Психолог объяснила, к чему приведут отношения Лепса и 19-летней Авроры
Психолог Кардиакос: Лепс использует Аврору как молодильное яблочко
07 апреля 2025, 16:00

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Вокруг этой звездной пара ходит много слухов и сплетен. Певец, продюсер, бизнесмен Григорий Лепс выбрал себе с избранницы девушку, которая младше его на 44 года. Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что пара неизбежно распадется и шансов нет. Это же мнение разделяют многие.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что разница в 44 года не является шокирующей новостью для современного общества.

«Такие отношения возможны, но требуют осознанности обоих партнёров, где подразумевается признание триггерных точек и особенностей. Чаще всего подобные союзы либо быстро распадаются, после спада эйфории влюбленности, либо держатся на компенсаторных механизмах (например, девушка ищет в мужчине отца, а мужчина в ней — подтверждение своей молодости)», — сказала она.


Лепс и его невеста: различия из-за разницы в возрасте

  • Жизненные этапы: Лепс находится на этапе зрелости, стабильности, возможно, подведения итогов, а Аврора только входит во взрослую жизнь, формирует свою идентичность.
  • Ценности и интересы: в 19 лет приоритеты часто связаны с самореализацией, поиском себя, тогда как в 59 — с комфортом, возможно, заботой о здоровье.
  • Власть и динамика отношений: огромный разрыв в опыте, статусе и ресурсах может создать патерналистскую модель (отношения по типу «отец-дочь»). С одной стороны, это может дать паре прочность из-за ясности модели, но с другой стороны, в дефиците будет партнерская роль, со своими потребностями
  • Темп жизни: его карьера уже состоялась, её — ещё впереди. Через 5-10 лет интересы молодой девушки могут резко измениться, а он вряд ли захочет «растить» её.
  • Опыт: Лепс был дважды женат, есть взрослые дети. Это может говорить о склонности к смене партнёров, когда отношения перестают быть «удобными». Еще, получается, его вопрос с наследниками и стандартной формой брака — уже решен. Тогда как у партнерши — еще нет.

Риски для молодой девушки в отношениях с известным зрелым артистом


  • Потребность в восхищении (для артистов это стабильная издержка) может превратить партнёршу в «аксессуар».
  • Сложность с эмпатией — если для него это «роман с молодостью», он может не учитывать её реальные потребности.

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)


Риски для Григория Лепса в отношениях с молодой Авророй


По мнению психолога, Аврора может насытить свою потребность, а потом уйдет за реализацией себя в другом ключе.

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

«И это будет означать, что она ему больше не прислуживает. То есть он используется этими отношениями как молодильным яблочком. А когда у партнера возникают свои потребности, он начинает фокусироваться на своей жизни», — добавила она.


Почему зрелые мужчины выбирают молодых девушек


«Потому что дело идет к старости, и возникает подсознательный страх импотенции и беспомощности. Хочется поиграть в молодость. Такое партнерство редко бывает глубоким на уровне ценностных диалогов, взглядов на жизнь, потребностей. В таких отношениях возможна номинальность, когда они приходят на тусовки как пара, а на самом деле совместного быта у них нет», — отметила Кардиакос.

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Лишение родительских прав, несколько разводов и карьера за счет матери: как живет сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк
07 апреля 2025, 15:57

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Надежда Кадышева — известная певица, чьё имя прочно связано с отечественной сценой и народной музыкой. Её творческий путь полон достижений, признания и любви слушателей.
Однако за внешним блеском публичной жизни скрываются личные испытания, решения, повлиявшие на судьбу всей семьи, и непростой путь её сына Григория Костюка — от детства в тени родителей до самостоятельной роли в шоу-бизнесе. О том, как складывалась судьба артистки и её наследника, расскажет «Радио 1».

Личная жизнь Надежды Кадышевой: как она встретила мужа


С Александром Костюком Надежда познакомилась в молодости. Он стал не просто её спутником жизни, а настоящим партнёром, с которым она шаг за шагом преодолевала все испытания. Впрочем, изначально всё было не так просто. Молодая Надежда целых четыре года хранила в себе чувства, надеясь, что Александр первым сделает шаг. И он сделал: подошёл к ней и без лишних слов предложил выйти за него замуж.

Их отношения были построены на искренности, настоящей привязанности и глубоком доверии. Несмотря на романтический старт, дальнейшая жизнь не обернулась сказкой: свадьба в 1983 году стала началом сложного этапа. Молодожёны жили в коммуналке, сражались с нехваткой денег и бытовыми трудностями. Однако они всегда оставались рядом друг с другом, находя в любви и взаимной поддержке силы двигаться вперёд.

Сложный выбор: беременность и страх перед будущим


Когда Надежда узнала, что беременна, в восторге она не была. Наоборот — пришло смятение. Бытовая нестабильность, финансовые трудности, отсутствие гарантий в будущем — всё это подталкивало к страшной мысли. В какой-то момент она даже всерьёз задумалась об аборте. Однако подойдя к больнице, она решилась набрать номер мужа. Александр не стал уговаривать — он заявил прямо: «Сделаешь аборт — подаю на развод».

В итоге супруги приняли совместное, судьбоносное решение — сохранить ребёнка. 27 мая 1984 года у Надежды и Александра родился сын Григорий. Он стал не просто их первенцем, а настоящим центром семьи, символом их любви и совместного пути.

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Григорий Костюк: сын знаменитости, выросший в тени сцены


Детство Григория прошло в Мелитополе. Пока родители ездили по гастролям, за воспитание мальчика отвечала бабушка.

Семья Костюков была крепкой и традиционной, где уважение к старшим и трудолюбие стояли на первом месте. Его дедушка работал на Запорожском автозаводе и часто брал внука с собой в гараж. Именно там Григорий впитывал основы мужского характера: ответственность, усердие и умение работать руками.

Параллельно с этим мальчик всё чаще прикасался к миру искусства. Он брал уроки вокала у мамы, учился играть на музыкальных инструментах, а цену ансамбля «Золотое кольцо» он знал не понаслышке. Всё это шло параллельно с обучением в школе.

Переезд в Москву в 15 лет стал переломным моментом. В столице Григорий окончил школу, поступил в Государственный университет управления и продолжал тянуться к сцене. Он не просто оставался рядом с матерью, он помогал ей: занимался организацией концертов, продюсированием и даже подбирал репертуар.

Семейный бизнес: продолжение наследия Кадышевой


В 2024 году Григорий стал организатором масштабной выставки сценических костюмов Надежды Кадышевой. Это был не просто жест любви к матери, а попытка сохранить её творческое наследие. Григорий стал не только концертным директором, но и хранителем семейной легенды.

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Личная жизнь Григория: роскошь, разводы и скандалы


В 2011 году в светских кругах только и говорили о свадьбе Григория Костюка. Его избранницей стала Анжелика Бирюлова — племянница заместителя мэра Москвы. Торжество прошло в усадьбе «Архангельское» на Рублёвке, с шиком и размахом. Ведущим вечера был Николай Басков, а среди гостей — звёзды шоу-бизнеса и политическая элита.

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Через четыре года в семье родился сын Алексей. Однако ходили слухи о личных проблемах Григория, о его неидеальном поведении как супруга и отца. В 2017 году брак распался, развод прошёл спокойно, без скандалов. Но это было только начало. В 2021 году Анжелика подала иск о лишении Григория родительских прав. Судебный процесс завершился в 2022 году её победой — Костюка лишили родительских прав. Парадоксально, но сам он, судя по всему, не возражал.

Новая семья, новый ребёнок — и новый развод


Второй женой Григория стала Габриэлла Мерман — выпускница МГИМО и дочь влиятельного банкира. Она была яркой, творческой и амбициозной, занималась дизайном интерьеров и модой. В мае 2022 года у них родился сын Леонард.

Однако семейное счастье снова дало трещину. Уже в феврале 2023 года Григорий подал на развод. Судебное разбирательство началось с громкого заявления Габриэллы — она сообщила, что у них с Григорием есть ребёнок, о котором он не упомянул в иске. Дело передали в районный суд, начались споры об алиментах и порядке общения с сыном.

На сегодняшний день Григорий выплачивает 15 тысяч рублей в месяц на ребёнка. Но продолжаются разбирательства по поводу дополнительных выплат на содержание бывшей жены.

Интересный факт: обе бывшие супруги Григория знакомы между собой и пользуются услугами одного адвоката.

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