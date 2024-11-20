День матери 2024 в России: какого числа, что подарить, история праздника

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День матери — это особенный праздник, который отмечается во многих странах мира. Он напоминает о важности матерей в жизни и о том, что нужно ценить и уважать их труд и заботу. «Радио 1» расскажет об истории праздника и его традициях.
Когда День матери в России в 2024
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник приходится на 24 ноября.
День матери стал важной частью нашей культуры, позволяя выразить любовь и уважение к самым близким людям — матерям.
Когда отмечается День матери в мире
День матери отмечается в разных странах в разные дни.
Более двадцати стран мира отмечают День матери во второе воскресенье мая, включая США, Канаду, Германию, Италию, Бельгию, Данию, Финляндию, Эстонию, Турцию, Японию, Бразилию и Австралию.
В 2024 году Международный День матери приходится на 12 мая.
В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни:
- 3 марта — в Грузии;
- первое воскресенье марта — в Великобритании;
- 21 марта — в Египте;
- 7 апреля — в Армении;
- первое воскресенье мая — в Венгрии, Испании, Португалии и Литве;
- 9 мая — в Греции;
- 10 мая — на Филиппинах;
- третье воскресенье мая — в Киргизии;
- 26 мая — в Польше;
- последнее воскресенье мая — в Швеции и Франции;
- третье воскресенье сентября — в Казахстане;
- 14 октября — в Белоруссии.
Символ праздника
Незабудка — символ Дня матери в России. Этот скромный и простой цветок олицетворяет любовь, бескорыстие и преданность, которые ассоциируются с материнством.
Именно поэтому незабудки часто изображают на рисунках и самодельных открытках, которые дети дарят своим мамам.
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История Дня матери
День матери берёт своё начало в древних культурах. В Древней Греции и Риме отмечались праздники в честь богинь-матерей. Например, у древних греков в марте проводились различные мистерии в честь Реи, прародительницы богов.
В Великобритании в XVII–XIX веках было принято праздновать Материнское воскресенье во время Великого поста.
Современная версия праздника возникла в начале XX века в США. Энн Джарвис основала клубы Дня матери во время Гражданской войны в США, а её дочь Анна Мария Джарвис добилась официального признания Дня матери. В 1914 году президент США Вудро Вильсон сделал День матери национальным праздником.
В России День матери отмечается с 1998 года. Тогдашний президент России Борис Ельцин учредил этот праздник 30 января 1998 года.
Традиции в День матери
В День матери поздравления получают мамы, бабушки и беременные женщины. Им дарят цветы и подарки.
Многие организуют праздничные ужины, приглашают гостей или празднуют в кругу семьи. Но неизменным остаётся одно — всё внимание сосредоточено на мамах.
По всей стране проходят мероприятия: концерты, конкурсы, акции и выставки. Особенно активно отмечают День матери в школах и детских садах. Дети пишут поздравительные письма, делают открытки, читают стихи, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам.
Фото: istockphoto / gpointstudio
Как отмечают День матери в России
В России в этот день проводятся различные мероприятия: концерты, выставки и мастер-классы. Многие школы и детские сады организуют праздники для детей и их матерей, где дети могут показать свои таланты и поздравить мам с их днем.
Поздравления для мамыВот несколько способов поздравить маму с праздником и подарить ей радостные эмоции:
- Можно подарить маме букет цветов и крепкие объятия;
- сделать открытку своими руками, украсив её рисунками или аппликациями;
- приготовить праздничный ужин или устроить мероприятие в честь Дня матери;
- снять видеопоздравление, в котором выразите свои чувства и благодарность;
- сделать коллаж из семейных фотографий, чтобы показать, как вы цените маму и любите её.
Что подарить маме на праздник
Выбор подарка для мамы зависит от ее интересов и предпочтений. Вот несколько идей:
- букет её любимых цветов или оригинальные комнатные растения;
- фотоальбом с семейными снимками. Также можно подарить своей маме красивую фотосессию (индивидуальную или семейную);
- для мам, которые любят сладкое, идеальным подарком букет из клубники в шоколаде, необычные конфеты и другие вкусные лакомства;
- сертификат на посещение спа-центра или салона красоты, чтобы мама могла отдохнуть и насладиться заботой о себе;
- подарочный сертификат в любимый магазин вашей мамы;
- хорошим подарком станут билеты в музей, театр, на выставку или в кино.
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