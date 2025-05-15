День Мавры Рассадницы 16 мая: как супругам избежать раздора в семье, народные приметы

Фото: istockphoto / Rymasheuskaya Volha
Каждый год 16 мая православные верующие вспоминают святых мучеников Тимофея и Мавру, супругов, принявших мученическую смерть за веру во Христа в эпоху гонений при императоре Диоклетиане. В 2025 году этот день выпадает на пятницу.
На Руси память святых совпала с народным праздником — Маврой Рассадницей, который был тесно связан с сельскохозяйственными традициями.История мучеников Тимофея и Мавры. Что можно и нельзя делать 16 мая, расскажет «Радио 1».
Святые Тимофей и Мавра жили на рубеже III–IV веков в египетских Фивах. Супруги поженились совсем молодыми, но браку их было суждено продлиться всего 20 дней. Тимофей был сыном священника и служил чтецом в церкви, также хранил и переписывал священные книги. В это время в Римской империи началась новая волна гонений на христиан: Диоклетиан повелел уничтожать христианские храмы и священные тексты, а отказавшихся поклоняться языческим богам — казнить.
Тимофея схватили после доноса. Его пытались заставить отречься от веры и выдать книги, но он отказался. Тогда вестники власти отправились за его молодой женой — надеясь, что она убедит мужа подчиниться. Однако Мавра не только не склонила Тимофея к отступничеству, но и сама объявила себя христианкой.
Супругов подвергли жестоким пыткам, а затем распяли. Девять дней они провели на крестах, молясь и укрепляя друг друга, пока не скончались. Верующие тайно похоронили их тела, и на месте погребения позже происходили чудесные исцеления.
На Руси день памяти святых Мавры и Тимофея был особенно почитаем в деревнях. 16 мая считалось лучшим временем для посадки капусты — одного из важнейших продуктов в крестьянском рационе.
Согласно традиции, сажать капусту в этот день могли только женщины — верили, что мужская рука принесёт беду урожаю. Перед посадкой обязательно читали молитвы и окропляли грядки святой водой, чтобы защититься от засух и вредителей.
Ещё одно поверье запрещало есть хлеб возле огорода — якобы это может привлечь кур, которые склюют семена.
Другим названием дня было — «Мавра Зеленые щи». Оно связано с тем, что к середине мая у людей заканчивались запасы квашеной капусты, и в ходу снова становились весенние травы: крапива, щавель, лебеда. Из них варили первые летние щи.
Крапиву собирали не только для супов: её использовали и в обрядовых целях. По традиции, домочадцев слегка хлестали крапивой — чтобы прогнать болезни и укрепить здоровье.
Считается, что 16 мая — идеальное время для старта активных огородных работ. На Руси в этот день, если позволяла погода, крестьяне массово выходили в огороды: высаживали капустную рассаду, сеяли овощи, ухаживали за всходами и рыхлили грядки. По народному поверью, всё, что посажено на Мавру, принесёт обильный урожай — особенно если утро выдалось тёплым и покрытым росой. Однако к работе в огороде в этот день допускались исключительно женщины. Существовало твёрдое убеждение, что если к посадкам 16 мая прикоснётся мужчина — урожая не жди.
Для защиты молодых растений от вредителей — тли, гусениц и прочей напасти — новосаженные грядки окропляли святой водой. Это должно было уберечь будущий урожай от болезней и бед.
Особое значение в народных приметах этого дня отводилось одежде. Цвет, который «заряжает» на успех 16 мая — жёлтый. Его связывали с солнцем, теплом и светлой энергией. Чтобы день прошёл легко, в одежде старались использовать хотя бы один элемент этого оттенка — будь то платок, пояс или вышивка.
В народной традиции этот день считался семейным. Супругам рекомендовалось избегать ссор и выяснений отношений — считалось, что раздор в этот день может затянуться надолго. Также не рекомендовалось заниматься ремонтом или перестановками в доме: любые изменения могли обернуться неудачами.
Отдельное внимание уделяли молоку — его не проливали и не оставляли зря, чтобы не навлечь бед. Также не дарили и не покупали носовые платки, опасаясь болезней и ссор. А вот влюблённым советовали не строить далеко идущих планов: мол, задуманное на этот день может не сбыться.
Народ внимательно следил за природными знаками. Так, если накануне праздника начинали петь соловьи — заморозков больше не ждали. А вот цветущая черемуха обещала похолодание.Утренняя роса предвещала хороший урожай огурцов. А если дуб раньше ясеня распускал листву — лето сулило быть засушливым.
Читайте также:
Дачникам в РФ назвали растения, за выращивание которых на участке грозит штраф в 300 тысяч рублей
Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году
Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире
История мучеников Тимофея и Мавры
Святые Тимофей и Мавра жили на рубеже III–IV веков в египетских Фивах. Супруги поженились совсем молодыми, но браку их было суждено продлиться всего 20 дней. Тимофей был сыном священника и служил чтецом в церкви, также хранил и переписывал священные книги. В это время в Римской империи началась новая волна гонений на христиан: Диоклетиан повелел уничтожать христианские храмы и священные тексты, а отказавшихся поклоняться языческим богам — казнить.
Тимофея схватили после доноса. Его пытались заставить отречься от веры и выдать книги, но он отказался. Тогда вестники власти отправились за его молодой женой — надеясь, что она убедит мужа подчиниться. Однако Мавра не только не склонила Тимофея к отступничеству, но и сама объявила себя христианкой.
Супругов подвергли жестоким пыткам, а затем распяли. Девять дней они провели на крестах, молясь и укрепляя друг друга, пока не скончались. Верующие тайно похоронили их тела, и на месте погребения позже происходили чудесные исцеления.
Народный праздник Мавра Рассадница
На Руси день памяти святых Мавры и Тимофея был особенно почитаем в деревнях. 16 мая считалось лучшим временем для посадки капусты — одного из важнейших продуктов в крестьянском рационе.
Согласно традиции, сажать капусту в этот день могли только женщины — верили, что мужская рука принесёт беду урожаю. Перед посадкой обязательно читали молитвы и окропляли грядки святой водой, чтобы защититься от засух и вредителей.
День Бориса и Глеба 15 мая: какие культуры пора сажать в грунт и что нельзя делать, чтобы уберечь финансы, народные приметы
Ещё одно поверье запрещало есть хлеб возле огорода — якобы это может привлечь кур, которые склюют семена.
Почему праздник называли «Мавра Зеленые щи»
Другим названием дня было — «Мавра Зеленые щи». Оно связано с тем, что к середине мая у людей заканчивались запасы квашеной капусты, и в ходу снова становились весенние травы: крапива, щавель, лебеда. Из них варили первые летние щи.
Крапиву собирали не только для супов: её использовали и в обрядовых целях. По традиции, домочадцев слегка хлестали крапивой — чтобы прогнать болезни и укрепить здоровье.
Что можно делать 16 мая
Считается, что 16 мая — идеальное время для старта активных огородных работ. На Руси в этот день, если позволяла погода, крестьяне массово выходили в огороды: высаживали капустную рассаду, сеяли овощи, ухаживали за всходами и рыхлили грядки. По народному поверью, всё, что посажено на Мавру, принесёт обильный урожай — особенно если утро выдалось тёплым и покрытым росой. Однако к работе в огороде в этот день допускались исключительно женщины. Существовало твёрдое убеждение, что если к посадкам 16 мая прикоснётся мужчина — урожая не жди.
Фото: istockphoto / Milan Krasula
Для защиты молодых растений от вредителей — тли, гусениц и прочей напасти — новосаженные грядки окропляли святой водой. Это должно было уберечь будущий урожай от болезней и бед.
Особое значение в народных приметах этого дня отводилось одежде. Цвет, который «заряжает» на успех 16 мая — жёлтый. Его связывали с солнцем, теплом и светлой энергией. Чтобы день прошёл легко, в одежде старались использовать хотя бы один элемент этого оттенка — будь то платок, пояс или вышивка.
Что нельзя делать 16 мая
В народной традиции этот день считался семейным. Супругам рекомендовалось избегать ссор и выяснений отношений — считалось, что раздор в этот день может затянуться надолго. Также не рекомендовалось заниматься ремонтом или перестановками в доме: любые изменения могли обернуться неудачами.
Отдельное внимание уделяли молоку — его не проливали и не оставляли зря, чтобы не навлечь бед. Также не дарили и не покупали носовые платки, опасаясь болезней и ссор. А вот влюблённым советовали не строить далеко идущих планов: мол, задуманное на этот день может не сбыться.
Народные приметы на Мавру Рассадницу
Народ внимательно следил за природными знаками. Так, если накануне праздника начинали петь соловьи — заморозков больше не ждали. А вот цветущая черемуха обещала похолодание.Утренняя роса предвещала хороший урожай огурцов. А если дуб раньше ясеня распускал листву — лето сулило быть засушливым.
Читайте также:
Дачникам в РФ назвали растения, за выращивание которых на участке грозит штраф в 300 тысяч рублей
Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году
Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире
Дайана Хусинова