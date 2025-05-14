День Бориса и Глеба 15 мая: какие культуры пора сажать в грунт и что нельзя делать, чтобы уберечь финансы, народные приметы

Фото: iStock/ BalazsKovacs
В народном календаре 15 мая отмечается Соловьиный день, также известный как Борисов день и Барыш-день. В народных преданиях этот день ассоциировался с началом активного пения соловьёв, что означало переход от весны к лету. Святого Бориса считали защитником торговцев, и успешная торговля в этот день знаменовала удачу в делах на весь год.
В этот день православные христиане чтят память святых благоверных князей Бориса и Глеба. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
Памятник Борису и Глебу г. Дмитров (Фото: iStock/ yulenochekk)
Борис и Глеб были сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича, который также известен как Креститель Руси. После смерти отца они стали жертвами междоусобной борьбы за власть. Согласно летописям, Борис и Глеб отказались от борьбы за власть и приняли мученическую смерть от руки брата Святополка, который хотел устранить возможных соперников.
После смерти Борис и Глеб были причислены к лику святых как страстотерпцы — святые, принявшие мученическую смерть за веру. Их канонизация состоялась в конце XI века, и святых стали считать заступниками русской земли.
День памяти святых Бориса и Глеба имеет большое значение для православных христиан и является первым православным праздником, учреждённым на Руси. Их жизнь и мученическая смерть стали примером смирения и верности христианским принципам.
Фото: iStock/ Vicenfoto
Вид церкви Бориса и Глеба на реке Протва в Боровске (Фото: iStock/ Andrey Ivanov)
В этот день верующие посещают храмы, чтобы помолиться святым Борису и Глебу. Братьям возносят молитвы о защите родной земли, о примирении тех, кто находится в конфликте, о защите от ревности, зависти, клеветы и искушений. Кроме того, святые помогают в исцелении от болезней, особенно заболеваний глаз и ног.
Издревле на Руси с этого дня начинали посадку огурцов и тыкв. Чтобы урожай был обильным, в землю закапывали пестик от ступки.
В этот день принято проявлять щедрость — если вы неожиданно получили доход, то стоит направить его на добрые дела, тогда удача будет с вами целый год.
В этот день нужно особое внимание обратить на финансы. Не стоит оставлять кошелек без бумажных купюр, а также хранить в нем чеки и прочие ненужные бумажки. Порядок в кошельке — порядок в финансовой сфере.
Финансовым планированием и пересчетом денег 15 мая лучше заниматься утром, припозднившихся счетоводов ждут долги и убытки.
В день святых Бориса и Глеба недопустимо безделье. Любители отдохнуть рискуют надолго потерять удачу и благополучие.
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История праздника
Памятник Борису и Глебу г. Дмитров (Фото: iStock/ yulenochekk)
Борис и Глеб были сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича, который также известен как Креститель Руси. После смерти отца они стали жертвами междоусобной борьбы за власть. Согласно летописям, Борис и Глеб отказались от борьбы за власть и приняли мученическую смерть от руки брата Святополка, который хотел устранить возможных соперников.
После смерти Борис и Глеб были причислены к лику святых как страстотерпцы — святые, принявшие мученическую смерть за веру. Их канонизация состоялась в конце XI века, и святых стали считать заступниками русской земли.
День памяти святых Бориса и Глеба имеет большое значение для православных христиан и является первым православным праздником, учреждённым на Руси. Их жизнь и мученическая смерть стали примером смирения и верности христианским принципам.
Приметы дня
Фото: iStock/ Vicenfoto
- Если услышать пение соловья прежде, чем кукушка подаст голос, то лето будет радостным и счастливым.
- Ясный восход на Бориса и Глеба знаменует дождливое лето.
- В этот день гроза сулит богатый урожай зерновых.
- Ветер 15 мая указывает на прохладное и сырое лето.
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Что можно делать 15 мая
Вид церкви Бориса и Глеба на реке Протва в Боровске (Фото: iStock/ Andrey Ivanov)
В этот день верующие посещают храмы, чтобы помолиться святым Борису и Глебу. Братьям возносят молитвы о защите родной земли, о примирении тех, кто находится в конфликте, о защите от ревности, зависти, клеветы и искушений. Кроме того, святые помогают в исцелении от болезней, особенно заболеваний глаз и ног.
Издревле на Руси с этого дня начинали посадку огурцов и тыкв. Чтобы урожай был обильным, в землю закапывали пестик от ступки.
В этот день принято проявлять щедрость — если вы неожиданно получили доход, то стоит направить его на добрые дела, тогда удача будет с вами целый год.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нужно особое внимание обратить на финансы. Не стоит оставлять кошелек без бумажных купюр, а также хранить в нем чеки и прочие ненужные бумажки. Порядок в кошельке — порядок в финансовой сфере.
Финансовым планированием и пересчетом денег 15 мая лучше заниматься утром, припозднившихся счетоводов ждут долги и убытки.
В день святых Бориса и Глеба недопустимо безделье. Любители отдохнуть рискуют надолго потерять удачу и благополучие.
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Елена Генералова