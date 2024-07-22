День Панкратия и Кирилла 22 июля 2024: история праздника, приметы, что нельзя делать

Фото: istockphoto/Studia72
В понедельник, 22 июля 2024 года, верующие вспоминают священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народе этот день называли Панкратий и Кирилл, Ягодник, Черничник. Как и у большинства православных праздников, христианские традиции в эту дату тесно сплелись с поверьями предков, приметами и обычаями, история которых тянется из глубины веков.
В том, что можно и что нельзя делать на Панкратия и Кирилла, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».
22 июля чтут память двух священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. По легенде, первый из них жил в I веке, во времена Иисуса Христа, а второй в III веке, в годы жестоких гонений христиан.
Панкратий Тавроменийский был родом из Антиохии. Его отец еще до распятия Иисуса Христа уверовал в Спасителя и сблизился с его учениками, особенно с апостолом Петром. Всю их семью крестил в Антиохии один из апостолов.
Когда родители Панкратия умерли, он стал монашествовать, а со временем стал епископом Тавромении в Сицилии. Согласно житию, благодаря святому почти все жители города и окрестностей приняли христианскую веру.
Священномученик Кирилл Гортинский жил в III веке. С юных лет отличался добродетелью, а повзрослев, получил видение об острове Крит, куда и отправился. Там он стал епископом города Гортинии. За долгие годы служения обратил тысячи язычников в христианскую веру.
Согласно житию, в старости его арестовали за проповеди среди язычников и приговорили к сожжению. Однако огонь не коснулся святого, и многие, увидев это чудо, уверовали в Христа. Удивившись, правитель отпустил Кирилла.
Однако вскоре, когда император узнал, что епископ продолжает свои проповеди, снова велел арестовать его и приговорил к казни через отсечение головы. Услышав приговор, 90-летний старец обрадовался, что примет мученическую смерть за истинную веру, и сам положил голову под меч.
Смерти обеих епископов признали мученическими, после чего они были канонизированы церковью.
Согласно народным традициям, в это время на грядках начинают появляться огурцы. По одним поверьям, первый плод нужно было втайне от всех закопать в конце огорода, чтобы обеспечить хороший урожай, по другим — отдать огурец самому младшему члену семьи.
Также на Панкратия и Кирилла начинали готовить бочки для засолки огурцов, тщательно очищали их золой и песком, а потом оставляли сушиться на солнце.
Еще с 22 июля начинали собирать чернику. Как говорили в народе: «Черника уведет от живота лихо». Из ягоды варили настойки и варенья, пекли пироги, готовили кисели и морсы.
Чернике приписывали целебные свойства — для глаз, живота и суставов. Эту ягоду и сегодня рекомендуют людям с плохим зрением, болезнями ЖКТ и ревматизмом.
Юные девушки старались собрать как можно больше черники, чтобы сохранить красоту и молодость, и скорее найти себе суженого.
На Панкратия и Кирилла у предков было множество запретов:
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День Панкратия и Кирилла — что за праздник?Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
22 июля чтут память двух священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. По легенде, первый из них жил в I веке, во времена Иисуса Христа, а второй в III веке, в годы жестоких гонений христиан.
Панкратий Тавроменийский был родом из Антиохии. Его отец еще до распятия Иисуса Христа уверовал в Спасителя и сблизился с его учениками, особенно с апостолом Петром. Всю их семью крестил в Антиохии один из апостолов.
Когда родители Панкратия умерли, он стал монашествовать, а со временем стал епископом Тавромении в Сицилии. Согласно житию, благодаря святому почти все жители города и окрестностей приняли христианскую веру.
«Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и забили камнями», — говорится в житии.
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Священномученик Кирилл Гортинский жил в III веке. С юных лет отличался добродетелью, а повзрослев, получил видение об острове Крит, куда и отправился. Там он стал епископом города Гортинии. За долгие годы служения обратил тысячи язычников в христианскую веру.
Согласно житию, в старости его арестовали за проповеди среди язычников и приговорили к сожжению. Однако огонь не коснулся святого, и многие, увидев это чудо, уверовали в Христа. Удивившись, правитель отпустил Кирилла.
Однако вскоре, когда император узнал, что епископ продолжает свои проповеди, снова велел арестовать его и приговорил к казни через отсечение головы. Услышав приговор, 90-летний старец обрадовался, что примет мученическую смерть за истинную веру, и сам положил голову под меч.
Смерти обеих епископов признали мученическими, после чего они были канонизированы церковью.
Что можно делать 22 июляФото: istockphoto/Sarsmis
Согласно народным традициям, в это время на грядках начинают появляться огурцы. По одним поверьям, первый плод нужно было втайне от всех закопать в конце огорода, чтобы обеспечить хороший урожай, по другим — отдать огурец самому младшему члену семьи.
Также на Панкратия и Кирилла начинали готовить бочки для засолки огурцов, тщательно очищали их золой и песком, а потом оставляли сушиться на солнце.
Еще с 22 июля начинали собирать чернику. Как говорили в народе: «Черника уведет от живота лихо». Из ягоды варили настойки и варенья, пекли пироги, готовили кисели и морсы.
Чернике приписывали целебные свойства — для глаз, живота и суставов. Эту ягоду и сегодня рекомендуют людям с плохим зрением, болезнями ЖКТ и ревматизмом.
Юные девушки старались собрать как можно больше черники, чтобы сохранить красоту и молодость, и скорее найти себе суженого.
Что нельзя делать 22 июляФото: istockphoto/yanikap
На Панкратия и Кирилла у предков было множество запретов:
- не рекомендовалось собирать какие-либо ягоды, кроме черники, так как считалось, что они потеряют свою полезность;
- запрещалось ссориться, грубить и поддаваться злым эмоциям, иначе грозили болезни;
- нельзя было отказывать никому в помощи, в том числе и попрошайкам, чтобы самому не лишиться денег;
- не разрешалось давать деньги в долг, только жертвовать;
- первый урожай огурцов не давали взрослым, сначала — детям;
- о снах, тем более кошмарах, следовало не рассказывать, чтобы они не сбылись.
Народные приметы о погоде 22 июляФото: istockphoto/yanikap
- скудный урожай черники связывали с холодной осенью, богатый — с морозной зимой;
- мерцающие звезды ночью сулили сильную грозу;
- тусклая луна говорила о долгих дождях;
- если лилии и кувшинки закрывались днем, то ждали обильные ливни;
- громкое кваканье лягушек считали знаком приближающейся знойной жары, а их молчание — похолоданием;
- если в лесу выросло много высоких муравейников, то ожидали очень долгую и холодную зиму;
- яркую радугу называли началом ясных и безоблачных дней;
- утром нет тумана, роса скудная — на весь день обещали дожди;
- мелкую морось с утра связывали с затяжными ненастьями;
Именины 22 июляФото: istockphoto/MNStudio
Как назвать мальчиков и девочек в июле, можно узнать, ориентируясь на именины:
- Александр — святой покровитель Александр Египетский;
- Андрей — святой покровитель мученик Андрей;
- Иван — святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
- Кирилл — святой покровитель мученик епископ Кирилл Гортинский;
- Михаил — святой покровитель мученик Михаил Сновидец;
- Панкрат — святой покровитель мученик епископ Панкратий Тавроменийский;
- Федор — святой покровитель епископ Феодор Едесский.
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