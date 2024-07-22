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День Панкратия и Кирилла 22 июля 2024: история праздника, приметы, что нельзя делать

22 июля 2024, 00:00
Фото: istockphoto/Studia72

Фото: istockphoto/Studia72

В понедельник, 22 июля 2024 года, верующие вспоминают священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народе этот день называли Панкратий и Кирилл, Ягодник, Черничник. Как и у большинства православных праздников, христианские традиции в эту дату тесно сплелись с поверьями предков, приметами и обычаями, история которых тянется из глубины веков.
В том, что можно и что нельзя делать на Панкратия и Кирилла, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

День Панкратия и Кирилла — что за праздник?

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
22 июля чтут память двух священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. По легенде, первый из них жил в I веке, во времена Иисуса Христа, а второй в III веке, в годы жестоких гонений христиан.



Панкратий Тавроменийский был родом из Антиохии. Его отец еще до распятия Иисуса Христа уверовал в Спасителя и сблизился с его учениками, особенно с апостолом Петром. Всю их семью крестил в Антиохии один из апостолов.

Когда родители Панкратия умерли, он стал монашествовать, а со временем стал епископом Тавромении в Сицилии. Согласно житию, благодаря святому почти все жители города и окрестностей приняли христианскую веру.

«Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и забили камнями», — говорится в житии.
Приметы на Прокопия-жнеца 21 июля: как не лишиться денег и спастись от болей в спине
Приметы на Прокопия-жнеца 21 июля: как не лишиться денег и спастись от болей в спине
Священномученик Кирилл Гортинский жил в III веке. С юных лет отличался добродетелью, а повзрослев, получил видение об острове Крит, куда и отправился. Там он стал епископом города Гортинии. За долгие годы служения обратил тысячи язычников в христианскую веру.

Согласно житию, в старости его арестовали за проповеди среди язычников и приговорили к сожжению. Однако огонь не коснулся святого, и многие, увидев это чудо, уверовали в Христа. Удивившись, правитель отпустил Кирилла.

Однако вскоре, когда император узнал, что епископ продолжает свои проповеди, снова велел арестовать его и приговорил к казни через отсечение головы. Услышав приговор, 90-летний старец обрадовался, что примет мученическую смерть за истинную веру, и сам положил голову под меч.

Смерти обеих епископов признали мученическими, после чего они были канонизированы церковью.

Что можно делать 22 июля

Фото: istockphoto/Sarsmis
Согласно народным традициям, в это время на грядках начинают появляться огурцы. По одним поверьям, первый плод нужно было втайне от всех закопать в конце огорода, чтобы обеспечить хороший урожай, по другим — отдать огурец самому младшему члену семьи.

Также на Панкратия и Кирилла начинали готовить бочки для засолки огурцов, тщательно очищали их золой и песком, а потом оставляли сушиться на солнце.

Еще с 22 июля начинали собирать чернику. Как говорили в народе: «Черника уведет от живота лихо». Из ягоды варили настойки и варенья, пекли пироги, готовили кисели и морсы.

Чернике приписывали целебные свойства — для глаз, живота и суставов. Эту ягоду и сегодня рекомендуют людям с плохим зрением, болезнями ЖКТ и ревматизмом.

Юные девушки старались собрать как можно больше черники, чтобы сохранить красоту и молодость, и скорее найти себе суженого.

Что нельзя делать 22 июля

Фото: istockphoto/yanikap
На Панкратия и Кирилла у предков было множество запретов:
  • не рекомендовалось собирать какие-либо ягоды, кроме черники, так как считалось, что они потеряют свою полезность;
  • запрещалось ссориться, грубить и поддаваться злым эмоциям, иначе грозили болезни;
  • нельзя было отказывать никому в помощи, в том числе и попрошайкам, чтобы самому не лишиться денег;
  • не разрешалось давать деньги в долг, только жертвовать;
  • первый урожай огурцов не давали взрослым, сначала — детям;
  • о снах, тем более кошмарах, следовало не рассказывать, чтобы они не сбылись.

Народные приметы о погоде 22 июля

Фото: istockphoto/yanikap
  • скудный урожай черники связывали с холодной осенью, богатый — с морозной зимой;
  • мерцающие звезды ночью сулили сильную грозу;
  • тусклая луна говорила о долгих дождях;
  • если лилии и кувшинки закрывались днем, то ждали обильные ливни;
  • громкое кваканье лягушек считали знаком приближающейся знойной жары, а их молчание — похолоданием;
  • если в лесу выросло много высоких муравейников, то ожидали очень долгую и холодную зиму;
  • яркую радугу называли началом ясных и безоблачных дней;
  • утром нет тумана, роса скудная — на весь день обещали дожди;
  • мелкую морось с утра связывали с затяжными ненастьями;

Именины 22 июля

Фото: istockphoto/MNStudio
Как назвать мальчиков и девочек в июле, можно узнать, ориентируясь на именины:
  • Александр — святой покровитель Александр Египетский;
  • Андрей — святой покровитель мученик Андрей;
  • Иван — святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
  • Кирилл — святой покровитель мученик епископ Кирилл Гортинский;
  • Михаил — святой покровитель мученик Михаил Сновидец;
  • Панкрат — святой покровитель мученик епископ Панкратий Тавроменийский;
  • Федор — святой покровитель епископ Феодор Едесский.
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В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов несмотря на просроченные паспорта
21 июля 2024, 21:57

Фото: IStock/FedotovAnatoly

Депутаты Госдумы перед тем, как начать второе чтение законопроекта о режиме высылки иностранцев из России, внесли в документ поправки, по которым мигранты смогут покинуть РФ даже несмотря на просроченный паспорт. Об этом сообщает ТАСС.
В новой версии указывается, что выезд могут одобрить по удостоверяющему документу, в том числе с истекшим сроком действия, имеющим техническим неисправности, но позволяющим определить личность.

В первом чтении законопроект приняли месяц назад, 18 июня.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержит законопроект о расширении списка нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Этот перечень пополнят еще 20-ю административными статьями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
#законопроект
#мигранты
#граница
#россия
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Telegram-каналы РФ пострадали в результате взлома известного бота FleepBot
21 июля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Telegram-бот FleepBot взломали хакеры, он используется многими каналами для отложенных публикаций записей. Данные о взломе появились в официальном канале новостей FleepBot. О последствиях взлома выяснилось с утра, 21 июля. В каналах, администрация которых использует FleepBot, появились провокационные тексты. Число ресурсов, которые пострадали, не называется.
Разработчики признали и подтвердили произошедшее, выразив сожаление и назвав инцидент тревожным. По их словам, сейчас ведутся работы по устранению текущих и будущих проблем.

«А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание. На данный момент публикация постов во всех каналах приостановлена», — говорится в сообщении.

Подобный случай не единственный. В 2022 с этим столкнулся бот Crosser Bot.

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#хакер
#новости
#россия
#telegram
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МЧС: За сутки в водоёмах России погибли 40 человек, включая двоих детей
21 июля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Nastco

За минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали 40 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщило МЧС РФ в своём официальном телеграм-канале. Часто причиной того, что люди тонут, становится алкоголь. Например, один из таких случаев произошёл в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые отправились купаться в нетрезвом состоянии.

Один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, мужчина пренебрёг запретом и полез в воду. В результате он утонул на глазах своих друзей, которые не успели прийти ему на помощь.

В Красноярском крае на Енисее рыбаки увидели тонущего человека, которого уносило быстрым течением. Помочь ему не смогли. Сейчас его тело разыскивают водолазы.

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#мужчина
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#рф
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Рособрнадзор: мигранты должны заранее учить своих детей русскому языку
21 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Professor25

Мигранты, желающие переехать в Россию вместе с семьей, должны заранее учить своих детей русскому языку. Как пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, такая мера поможет несовершеннолетним понять, как нужно общаться и вести себя со сверстниками, пишет РИА Новости.
«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — прокомментировал Музаев.

Чиновник также добавил, что детям мигрантов необходимо знать русский язык, чтобы понимать культурный код России.

Как сообщалось ранее в Госдуме рассматриваются 25 законопроектов по контролю за миграцией в РФ. Большинство парламентарии уже внесли, во втором чтении рассмотрят законопроекты про режим высылки мигрантов-нелегалов.

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#россия
#госдума
#русский язык
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#законопроект
#мигранты
#новости
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В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС
21 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Следствие предоставило суду данные из налоговой инспекции, подтверждающие причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки. Также в качестве доказательств были представлены госконтракты и договоры на выполнение работ.
Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Иванову и соучастнику преступления бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Экс-заместитель главы министерства обороны РФ Тимур Иванов курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет ему получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам Иванов вину не признаёт.

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#суд
#следствие
#новости
#рф
#взятка
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В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор: 122 выпускника благодаря пересдаче ЕГЭ стали стобалльниками
21 июля 2024, 09:22

Фото: iStock/fpphotobank

Пересдача единого государственного экзамена позволила 122 выпускникам стать стобалльниками. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Больше всего стобальников из числа тех, кто повторно сдавал экзамен по дисциплине «Информатика». Пересдача также осуществлялась по математике и русскому языку.

Также стало известно, что правом пересдачи ЕГЭ в 2024 году воспользовались более 105 тысяч выпускников.

Большинсту из них удалось значительно улучшить свой результат и увеличить шансы на поступление в вузы.

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#информатика
#школа
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Неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских в центре Киева
21 июля 2024, 08:37

Фото: istockphoto/ANNVIPS

В центре Киева неизвестные снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.
Правоохранители уже начали проверку по факту несанкционированного сноса усадьбы.

Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года является одним из старинных и имеет статус достопримечательности.

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Премьер-министр РФ Мишустин оценил новый аэровокзальный комплекс в Магадане
21 июля 2024, 07:54

Фото: istockphoto/skyNext

Премьер-министр России ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, которое идёт в аэропорту Магадана. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
По словам главы российского правительства, с «ворот», с воздушной гавани начинается любой крупный город. Он напомнил, что по поручению президента в России к 2030 году будет модернизировано 75 аэропортов, которые должны быть надёжной опорой для людей, которые возвращаются домой, стать ещё удобнее и комфортнее для пассажиров.

Осматривая строительство в аэропорту Магадана, Мишустин положительно оценил механизм государственно-частного партнёрства, который используется в проекте. Похвалил подрядчиков за чётко обозначенные сроки окончания работ. Глава правительства похвалил новый терминал, отметив, что он сделан «с умом» и особенно подчеркнув, что дизайн объекта выполнен российскими специалистами.

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#дизайн
#мишустин
#аэропорт
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Приметы на Прокопия-жнеца 21 июля: как не лишиться денег и спастись от болей в спине
День Казанской иконы Божьей Матери или Прокопия-жнеца: обычаи и приметы
21 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / ilipfoto

Православные верующие чтят 21 июля Казанскую икону Пресвятой Богородицы. В народном календаре праздник называют днем Прокопия-жнеца. О том, какие существуют приметы в этот день и почему нельзя в торжество купаться в открытых водоемах расскажет редакция «Радио 1».

Прокопий-жнец: история праздника


В народном календаре 21 июля называли Прокопий-жнец или Прокопьев день. Название дня связано с началом жатвы. Христиане называют 21 июля днем Божией Матери «Казанской» или Летней Казанской, с которой связано красивое предание.

В 1579 году Казань была охвачена сильными пожарами. В одну из ночей девочке по имени Матрона во сне явилась Божия Матерь, которая велела ей отправиться на место пожара и разыскать там икону с образом святой. Девочка испугалась и рассказала обо всем матери.


Фото: istockphoto / OlyaSolodenko

Женщина обратилась с просьбой разыскать на пепелище икону к священникам. После долгих поисков икона нашлась. Какого было удивление, когда люди увидели, что образ святой не тронут пожаром. Икону принесли в местную церковь. Однажды к ней прикоснулись слепые, которые в тот же час обрели зрение.

С тех пор от иконы Божией Матери «Казанская» было совершено множество чудес. Были сделаны списки с иконы, от которых также происходили чудеса.

Что можно делать 21 июля 2024


С 21 июля предки начали собирать урожай. В день Прокопия-жнеца принято было ставить первые девять снопов убранной ржи. Считается, что если заткнуть колосья ржи за пояс, то не будет болеть спина. С Прокопьева дня приступали к севу озимых культур. Это надо успеть сделать до второго августа.

Хорошей приметой считается признаться в любви в Летнюю Казанскую.

Что нельзя делать 21 июля 2024


Фото: istockphoto /lightphoto

  • Стирать в открытых водоемах или купаться в них строго запрещено в этот день. Считалось, что так можно утонуть или подцепить сильную хворь.
  • Не принято начинать, согласно приметам, новые дела и отправляться в дальнюю дорогу.
  • Матерям стоит быть терпимее к своим детям в Летнюю Казанскую, не повышать голос на них, не ругать, не наказывать.
  • 21 июля следует очень почтительно и трепетно относиться к березе. Нельзя ломать ветки, рвать листья, рубить стволы, выкидывать мусор или выливать нечистоты около дерева. Тот, кто решится на подобное поведение, будет обречен на финансовый крах.

Приметы погоды на 21 июля 2024


  • Считается, какая погода в Прокопьев день, таким будет и 2 августа.
  • Если пчёлы жалят, то установятся жаркие дни.
  • Если воробьи дерутся в Летнюю Казанскую, то ближайшие дни будут солнечными и ясными.

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