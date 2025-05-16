День Пелагеи Заступницы 17 мая: как сохранить денежную энергию и привлечь любовь, народные приметы

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17 мая православная церковь чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской — святой, пострадавшей за веру в III веке. На Руси ее называли Пелагеей Заступницей — покровительницей девушек, невинно осужденных и всех нуждающихся в заступничестве. В 2025 году день памяти святой выпадает на субботу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История святой Пелагии
Пелагия родилась в городе Тарсе (нынешняя Турция) в состоятельной языческой семье и получила хорошее образование. Услышав однажды о христианской вере, она решила посвятить жизнь Богу и сохранить девственность.
Судьба Пелагии резко изменилась после встречи с приемным сыном императора Диоклетиана, который влюбился в девушку и захотел жениться на ней. Однако Пелагия отказалась, заявив, что уже обручена с Христом. Разъяренный юноша покончил с собой, а мать Пелагии, испугавшись последствий, выдала дочь властям.
Император, плененный красотой девушки, также попытался склонить ее к браку. Но Пелагия осталась верна своей вере, за что была предана мучительной казни. Позже на месте ее захоронения построили церковь, а сама она была причислена к лику святых.
Народные традиции и обычаи 17 мая
В народе праздник получил название «День Баклушников». Мужчины отправлялись в лес за древесиной для изготовления ложек, а сами ложки использовали как обереги — их дарили, клали в сапоги солдатам или на постели больных.
Также в деревнях продолжались посевные работы. Чтобы уберечь посадки от вредителей и нечистой силы, в центре огорода устанавливали надтреснутый горшок с крапивой — такой обряд считался защитным.
Вечером было принято угощать близких сладостями и дарить расписные ложки — они символизировали достаток и мир в семье. Пренебрежение этой традицией, по поверьям, могло привести к ссорам и бытовым проблемам.
Святая Пелагия считалась заступницей всех обиженных. В этот день было важно проявлять милосердие — отказ в помощи сулил череду жизненных неудач. Ссоры, ругань и сплетни также строго осуждались.
Фото: istockphoto / ronstik
Народные приметы 17 мая
Наши предки верили, что в церковные праздники приметы особенно точны. Вот что они наблюдали 17 мая:
- много майских жуков — к летней засухе;
- обильное цветение черемухи — тоже к засухе;
- пасмурное небо — к затяжным дождям;
- соловьи поют ночью — день будет солнечным;
- воробьи собираются в стаи — к сильному ветру.
Что можно делать 17 мая
В день Пелагеи Заступницы люди старались не просто прожить сутки — а прожить их правильно, с душой. Особенно это касалось девушек: они молились святой об удачном замужестве, любви, мире в доме. Лучше всего, по поверьям, было читать молитвы возле вороньих гнезд — считалось, что Пелагея особенно покровительствует этим птицам, а значит, и просьбы услышит быстрее.
Старинной традицией было дарить расписные деревянные ложки — не просто кухонную утварь, а оберег. Их передавали из рук в руки как знак дружбы и защиты, клали под подушку больным, а солдаты брали с собой — на удачу. Даже сама ложка, сделанная в этот день, считалась особенной, будто бы напитывалась силой природы и святости.
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А ещё 17 мая женщины вывешивали старые лапти на деревьях в огороде — не ради эстетики, а от сглаза. Эта причудливая на первый взгляд традиция была простым способом защитить урожай от нечистой силы и завистливых глаз прохожих.
Было принято угощать друг друга сладостями и мелкими дарами, ведь делиться в этот день — значит умножать добро. Главное — делать это от чистого сердца, без задней мысли. Особенно ценилась помощь нуждающимся — отказ от неё воспринимался почти как личное оскорбление святой.
Что нельзя делать 17 мая
А теперь о запретах. Считалось крайне опасным в этот день использовать острые предметы — ножи, иглы, ножницы. Народ верил: где резанина — там и болезнь не за горами. Даже стричь ногти или волосы не советовали — говорили, можно подрезать себе здоровье и финансовую удачу.
Не поощрялось и ссориться, ругаться, сплетничать — в народе верили, что злое слово, сказанное в такой день, возвращается бумерангом. Отказать кому-то в помощи — всё равно что перекрыть себе дорогу к счастью. А если передавать деньги из рук в руки, можно было растерять своё благополучие. Лучше было класть их на стол или любую поверхность — чтобы денежная энергия не иссякла.
Ещё одна тонкость: не следовало шить или заниматься рукоделием перед дальней дорогой — плохая примета. А передавать вещи через порог считалось категорически опасным — мол, за этим могут прийти бытовые беды, ссоры и неурядицы в доме.
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