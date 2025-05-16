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День Пелагеи Заступницы 17 мая: как сохранить денежную энергию и привлечь любовь, народные приметы

Фото: istockphoto / Tunatura

Фото: istockphoto / Tunatura

17 мая православная церковь чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской — святой, пострадавшей за веру в III веке. На Руси ее называли Пелагеей Заступницей — покровительницей девушек, невинно осужденных и всех нуждающихся в заступничестве. В 2025 году день памяти святой выпадает на субботу. О том, что можно ​и нельзя ​делать в этот день, расскажет «Радио 1».

История святой Пелагии


Пелагия родилась в городе Тарсе (нынешняя Турция) в состоятельной языческой семье и получила хорошее образование. Услышав однажды о христианской вере, она решила посвятить жизнь Богу и сохранить девственность.

Судьба Пелагии резко изменилась после встречи с приемным сыном императора Диоклетиана, который влюбился в девушку и захотел жениться на ней. Однако Пелагия отказалась, заявив, что уже обручена с Христом. Разъяренный юноша покончил с собой, а мать Пелагии, испугавшись последствий, выдала дочь властям.

Император, плененный красотой девушки, также попытался склонить ее к браку. Но Пелагия осталась верна своей вере, за что была предана мучительной казни. Позже на месте ее захоронения построили церковь, а сама она была причислена к лику святых.

Народные традиции и обычаи 17 мая


В народе праздник получил название «День Баклушников». Мужчины отправлялись в лес за древесиной для изготовления ложек, а сами ложки использовали как обереги — их дарили, клали в сапоги солдатам или на постели больных.

Также в деревнях продолжались посевные работы. Чтобы уберечь посадки от вредителей и нечистой силы, в центре огорода устанавливали надтреснутый горшок с крапивой — такой обряд считался защитным.

Вечером было принято угощать близких сладостями и дарить расписные ложки — они символизировали достаток и мир в семье. Пренебрежение этой традицией, по поверьям, могло привести к ссорам и бытовым проблемам.

Святая Пелагия считалась заступницей всех обиженных. В этот день было важно проявлять милосердие — отказ в помощи сулил череду жизненных неудач. Ссоры, ругань и сплетни также строго осуждались.

Фото: istockphoto / ronstik

Народные приметы 17 мая


Наши предки верили, что в церковные праздники приметы особенно точны. Вот что они наблюдали 17 мая:

  • много майских жуков — к летней засухе;
  • обильное цветение черемухи — тоже к засухе;
  • пасмурное небо — к затяжным дождям;
  • соловьи поют ночью — день будет солнечным;
  • воробьи собираются в стаи — к сильному ветру.

Что можно делать 17 мая


В день Пелагеи Заступницы люди старались не просто прожить сутки — а прожить их правильно, с душой. Особенно это касалось девушек: они молились святой об удачном замужестве, любви, мире в доме. Лучше всего, по поверьям, было читать молитвы возле вороньих гнезд — считалось, что Пелагея особенно покровительствует этим птицам, а значит, и просьбы услышит быстрее.

Старинной традицией было дарить расписные деревянные ложки — не просто кухонную утварь, а оберег. Их передавали из рук в руки как знак дружбы и защиты, клали под подушку больным, а солдаты брали с собой — на удачу. Даже сама ложка, сделанная в этот день, считалась особенной, будто бы напитывалась силой природы и святости.

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А ещё 17 мая женщины вывешивали старые лапти на деревьях в огороде — не ради эстетики, а от сглаза. Эта причудливая на первый взгляд традиция была простым способом защитить урожай от нечистой силы и завистливых глаз прохожих.

Было принято угощать друг друга сладостями и мелкими дарами, ведь делиться в этот день — значит умножать добро. Главное — делать это от чистого сердца, без задней мысли. Особенно ценилась помощь нуждающимся — отказ от неё воспринимался почти как личное оскорбление святой.

Что нельзя делать 17 мая


А теперь о запретах. Считалось крайне опасным в этот день использовать острые предметы — ножи, иглы, ножницы. Народ верил: где резанина — там и болезнь не за горами. Даже стричь ногти или волосы не советовали — говорили, можно подрезать себе здоровье и финансовую удачу.

Не поощрялось и ссориться, ругаться, сплетничать — в народе верили, что злое слово, сказанное в такой день, возвращается бумерангом. Отказать кому-то в помощи — всё равно что перекрыть себе дорогу к счастью. А если передавать деньги из рук в руки, можно было растерять своё благополучие. Лучше было класть их на стол или любую поверхность — чтобы денежная энергия не иссякла.

Ещё одна тонкость: не следовало шить или заниматься рукоделием перед дальней дорогой — плохая примета. А передавать вещи через порог считалось категорически опасным — мол, за этим могут прийти бытовые беды, ссоры и неурядицы в доме.

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Синоптик рассказала о погоде в Москве на ближайшее время
Синоптик Шувалов: на следующей неделе температура спадет до 15 градусов
16 мая 2025, 13:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вторая половина мая радует москвичей и жителей области больше, чем дождливая и холодая начальная пора.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас погода достигла ежегодных показателей.

«Температура будет высокая, но локальные кратковременные дожди исключать нельзя. Дальше температура немного спадет до 13, 15 градусов. Но таких холодов, которые были в первой половине мая, уже точно не будет», — сказал синоптик.

По его словам, ближайшие ночи в Москве и области будут очень теплыми — от 5 до 10.

Ранее синоптик Позднякова рассказала, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до 20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.

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Диетолог назвала болезнь, появляющуюся из-за употребления сырокопченой колбасы
Диетолог Дианова: сырокопченая колбаса провоцирует мочекаменную болезнь
16 мая 2025, 12:45

Фото: iStock/Dmitrii Ivanov

По статистике, колбаса у россиян занимает третье место среди самых любимых продуктов для завтрака, уступая по популярности только хлебу и сыру. А сырокопченая колбаса считается деликатесом и красивой закуской на праздничном столе.
Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что копченая колбаса имеет яркий вкус, из-за которого люди становятся заложниками не совсем полезных продуктов.

«Это не чистое мясо, его также нельзя сравнивать с курицей или рыбой, потому что это не идентичные продукты. Из-за переизбытка подобной колбасы может появиться мочекаменная болезнь. Именно яркий, соленый, концентрированный вкус нарушает определенный механизм в организме и появляются камушки», — объяснила она.

По ее словам, люди большим количеством промышленных продуктов с ярким вкусом повышают порог восприятия и забивают рецепторы, которые потом фактически отмирают.

«В сырокопченых колбасах больше вреда по сравнению с варёными из-за большего количества концентратов, добавления крови и субпродуктов. Это приводит к эпидемиологическим рискам», — подчеркнула диетолог.

Она также добавила, что калорийность сырокопченого изделия в 2,5-3 раза больше, например, чем у куриного мяса.

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#радио 1
#психолог
#продукты
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#кофе
#стресс
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Психолог Марк Бартон задолжал ФНС свыше 9 млн рублей
16 мая 2025, 12:41

Фото: iStock/blinow61

Известный психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящая фамилия — Павелковский) должен ФНС 9 млн 40 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, две недели назад Бартон открыл новое юрлицо — ООО «Эскью». Компания будет продавать парфюмерную и косметическую продукцию, а также средства личной гигиены. Звёздный психолог владеет собственной линейкой шампуней, бальзамов, гелей для душа, лосьонов и даже антицеллюлитных скрабов.

При этом основным бизнесом Бартона продолжает оставаться ООО «Цифровая психология Марка Бартона», которое занимается продажей видеолекций и психологических программ. На этом в 2024 году коуч заработал 102 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 43 млн руб.

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#психолог
#розыск
#недвижимость
#психология
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40-летняя москвичка родила 14-го ребёнка
16 мая 2025, 12:18

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве женщина родила четырнадцатого ребенка. Роды прошли в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы.
Отмечается, что малыш родился здоровым, а 40-летняя многодетная мама чувствует себя хорошо.

«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог даёт детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог даёт больше», — рассказала женщина.

Она также добавила, что осталась довольна родами в ГКБ имени В.В. Вересаева, а также отметила профессионализм медицинского персонала. Надежда добавила, что ей было важно, чтобы её поддерживали во время процесса рождения малыша.

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#семьи
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Кинолог объяснил, что нельзя делать, когда собака спит
Кинолог Голубев: собаки спят намного больше, чем человек
16 мая 2025, 10:19

Фото: iStock/alkir

Качественный сон — важная составляющая жизни собаки. У взрослой особи он может составлять от 14 до 16 часов, а щенки спят ещё больше — до 22 часов. Недосыпание, как и в случае людей, у животных может привести к сбоям иммунной системы. Поэтому хозяину нужно обеспечить комфортные условия для отдыха своего любимца и соблюдать некоторые несложные, но важные правила.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, иногда начинающим собаководам кажется, что их питомец слишком много спит.

«Опасаясь, что питомец изленится, хозяева начинают стимулировать любимца: заставляют его играть, выходить на улицу. Но первое, что надо запомнить хозяину — собаки спят намного больше, чем человек. А потому, если вне сна четвероногий друг проявляет активность, у него есть аппетит, нет вялости, то опасаться нечего», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Вот несколько правил, которые должен соблюдать хозяин, чтобы обеспечить четвероногому другу качественный сон:

Безопасное место


В идеале у собаки должно быть постоянное место для сна — лежанка или специальный домик. Ещё лучше, если оно будет в отдельной комнате. Место должно быть защищено от сквозняков и от жаркой батареи. У питомца должна выработаться привычка, что у него всегда есть свой безопасный угол, где он сможет уединиться и отдохнуть.


Посторонние шумы


Вряд ли человеку понравится, если во время отдыха его постоянно отвлекают лишние звуки. Собаке также вредны резкие шумы и громкая музыка. Если у вас запланирована уборка, постарайтесь включить пылесос, когда животное бодрствует, чтобы не причинять ему стресс.

Нельзя отвлекать


Иногда так и хочется потискать спящего питомца. Эксперты советуют воздержаться от таких порывов. Нельзя вторгаться в личное пространство собаки без её согласия, и сон — как раз такой случай. Даже поглаживание может напугать собаку и нарушить её покой.


Фото: iStock/Igor Barilo

Что делать, если собаке снится дурной сон?


Питомцы тоже подвержены кошмарам, во время которых они могут поскуливать, дёргать лапами и даже тихо лаять. Но и в такой ситуации не стоит будить животное. Можно аккуратно положить руку ему на спину и что-нибудь пошептать — иногда присутствие хозяина помогает в таких случаях.


Фаза быстрого сна


Иногда хозяин замечает необычное поведение собаки во сне: её глаза подёргиваются, движения становятся неестественными. Это так называемая фаза быстрого сна (REM), во время которой мозг животного обрабатывает полученную за день информацию. Это достаточно глубокий сон с интенсивными сновидениями, во время которого ни в коем случае нельзя будить собаку. Обычно такое состояние длится недолго, после чего питомец просыпается сам.

Хороший сон — залог здоровья вашей собаки. Отдохнувший питомец, как правило, отличается отменным аппетитом, готов выходить на улицу. Ещё одно правило, которое стоит запомнить — старайтесь избегать слишком активных игр непосредственно перед ночным сном, чтобы собака не перевозбудилась и не заигралась. Такое состояние чревато тем, что полноценного отдыха будет лишён уже сам хозяин.

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