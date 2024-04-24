День рождения Петербурга отметят стилизованным забегом Петров Первых

Фото: iStock/Anna_Pakutina
В Приморском парке Победы 26 мая пройдёт благотворительный забег «Бегом с Дневником».
Об этом пишет издание «Петербургский дневник».
Отмечается, что участие в нем бесплатное. Надо только зарегистрироваться. Костюмы выдадут на мероприятии. Однако свои атрибуты приветствуются: треуголки, сюртуки, трости, жабо, камзолы.
Ранее сообщалось, что ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской Фольклориаде. Он будет проходить в Казани с 19 по 23 июня 2024 года. В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск. Мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что участие в нем бесплатное. Надо только зарегистрироваться. Костюмы выдадут на мероприятии. Однако свои атрибуты приветствуются: треуголки, сюртуки, трости, жабо, камзолы.
Ранее сообщалось, что ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской Фольклориаде. Он будет проходить в Казани с 19 по 23 июня 2024 года. В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск. Мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова