День Симона Посева и именины Матушки Сырой Земли 23 мая: что сделать с деньгами, чтобы не обеднеть, народные приметы

Фото: iStock/stsvirkun
Согласно народному календарю, 23 мая на Руси отмечали День Симона Посева, который совпадал с именинами Матушки Сырой Земли. В этот день к земле относились с особым уважением: крестьяне воздерживались от работы с плугом и бороной, не вбивали колья и не копали ямы, чтобы не нарушать покой своей кормилицы. О приметах и традициях торжества расскажет «Радио 1».
Традиции дня Симона Посева23 мая православные христиане отмечают память Симона Каналита, который проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Этот день также совпадает с древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. На Руси 23 мая почитали землю как кормилицу человечества, и считалось, что трогать почву в этот день нельзя, чтобы не нарушить её покой.
В прошлом было принято ходить босиком по земле, что даровало силу и энергию. Важно было избегать вбивания колышков и копания ям, чтобы не причинить вред земле.
День Николая Угодника 22 мая: как сохранить финансовую стабильность, здоровье и благополучие, народные приметы
Также предки собирали лекарственные травы и коренья, веря в их целебные свойства. Однако сбор растений следовало проводить особым образом: перед этим нужно было вымыться и надеть чистую одежду. Некоторые коренья срывали через белые платки или рушники. Особое внимание уделяли свежим веничкам. Их ставили у детских кроваток и наблюдали за тем, как быстро они сохнут. Если веник увядал слишком быстро, это считалось знаком того, что ребенок может заболеть.
Кроме того, в этот день многие занимались гаданием на яйцах. Женщины собирали все яйца в доме и пересчитывали их. Если число выходило четным, ожидали пополнения в семье, а нечетное предвещало отсутствие изменений. Также гадали на камушках: под подушку клали белые и черные камни и утром извлекали один. Белый камень предвещал светлые события, а черный — неприятности.
Фото: iStock/Albina Yalunina
Приметы погоды на 23 маяВ этот день наблюдали за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на остаток мая:
• Если шел дождь, то ожидали сырое лето.
• К вечеру, если небо покрывалось большими кучевыми облаками, на следующий день обещалась ясная погода.
• Если одуванчики закрывали цветки до 15:00 в ясный день, это предвещало дождь.
• Раскрытие сережек на березе сигнализировало о начале посева хлеба.
• Если ветер дул во время дождя, вскоре ожидали улучшения погоды.
• Активные пчелы с утра предсказывали солнечный день.
• Пение птиц до рассвета предвещало дождь.
• Если днем ветер дул с берега на водоем, а ночью — наоборот, это означало приближение непогоды.
• Если крот активно раскидывал землю у норы, ожидался дождь.
Фото: iStock/lamyai
Чего нельзя делать 23 маяВ народе говорили: «Кого мать-земля полюбит, тот голоден не будет». В этот день люди выражали почтение и благодарность земле, склоняясь перед ней. Существовали и запреты, которые рекомендовали соблюдать, чтобы избежать бед:
• Не следует тратить деньги, чтобы не оказаться без средств и не влезть в долги.
• Обижать людей считалось опасным: такие действия могли привести к длительным неприятностям.
• Мужчинам не рекомендовалось гладить одежду самостоятельно — это могло помешать созданию семьи.
• Публичные ссоры лучше избегать, иначе проблемы только усугубятся.
• Не стоит стричься слишком коротко, чтобы не нарушить личную жизнь.
Читайте также:
Эксперт назвал россиянам пять признаков прослушки телефона
Юрист пояснила, когда работнику могут отказать в отпуске
Россиянам предрекли жаркое лето
Анастасия Хохлова