​Юрист пояснила, когда работнику могут отказать в отпуске

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Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если тот отработал в организации менее шести месяцев, запрашивает отдых вне графика или хочет уволиться сразу после отпуска. Об этом агентству «Прайм» сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов и почетный юрист Елена Рыбакова.
Даты отпусков для сотрудников закреплены в утвержденном графике, и любое отклонение требует согласования с руководством.
Даже при наличии права на отдых после полугода работы, работодатель может отказать в досрочном отпуске, если это нарушает производственный процесс. Однако стороны могут договориться о переносе сроков.
Исключение для вышеперечисленных правил составляют отдельные категории сотрудников, например, почетные доноры РФ или многодетные родители. Они вправе выбирать время отдыха в удобное для себя время.
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Даже при наличии права на отдых после полугода работы, работодатель может отказать в досрочном отпуске, если это нарушает производственный процесс. Однако стороны могут договориться о переносе сроков.
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«Он (работодатель) может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — объяснила эксперт.Рыбакова добавила, что отпуск с последующим увольнением также не является «обязательным» — решение остается за компанией.
Исключение для вышеперечисленных правил составляют отдельные категории сотрудников, например, почетные доноры РФ или многодетные родители. Они вправе выбирать время отдыха в удобное для себя время.
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Мария Моисеева