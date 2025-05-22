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​Юрист пояснила, когда работнику могут отказать в отпуске

Юрист Рыбакова: работодатель может отказать в отпуске, если он не по графику
Фото: iStock/Weedezign

Фото: iStock/Weedezign

Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если тот отработал в организации менее шести месяцев, запрашивает отдых вне графика или хочет уволиться сразу после отпуска. Об этом агентству «Прайм» сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов и почетный юрист Елена Рыбакова.
Даты отпусков для сотрудников закреплены в утвержденном графике, и любое отклонение требует согласования с руководством.

Даже при наличии права на отдых после полугода работы, работодатель может отказать в досрочном отпуске, если это нарушает производственный процесс. Однако стороны могут договориться о переносе сроков.

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«Он (работодатель) может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — объяснила эксперт.
Рыбакова добавила, что отпуск с последующим увольнением также не является «обязательным» — решение остается за компанией.

Исключение для вышеперечисленных правил составляют отдельные категории сотрудников, например, почетные доноры РФ или многодетные родители. Они вправе выбирать время отдыха в удобное для себя время.

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СК наградил исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову
Глава СК Бастрыкин вручил награду певице Татьяне Куртуковой
21 мая 2025, 22:05

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил грамотой певицу Татьяну Куртукову. Об этом артистка сообщила в личном блоге.
«Благодарю Александра Ивановича Бастрыкина и Константина Евгеньевича Корпусова за поддержку меня и моего творчества, а также за высокую оценку труда моей команды Gamma Music», — обратила внимание исполнительница хита «Матушка».

В феврале 2025 года в СК России прошло политическое информирование в формате дискуссионного клуба по теме «Ковчег человечества: роль России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей». В мероприятии приняла участие и Татьяна Куртукова.

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)


Многие поклонники творчества артистки обрадовались такому событию. Они поздравили Татьяну в комментариях.

«Вы заслужили! Спасибо большое за прекрасное творчество!», «Так держать! Молодцы», «Люблю твою музыку», «Красотка», — отметили фанаты.

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Россиянам предрекли жаркое лето
Синоптик Ильин: предстоящее лето в России будет жарче, чем в прошлом году
21 мая 2025, 18:45

Фото: iStock/lamyai

Предстоящее лето в России будет жарче, чем в прошлом году. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
«Какие-то отдельные нюансы возможны, но в целом климатическая норма будет превышена на 2-4 градуса. Это довольно существенно и говорит о том, что в отдельные периоды температура будет прогреваться выше 30 градусов», — рассказал Ильин в разговоре с «Татар-информом».

При этом он добавил, что осадков будет немного, но с ливневыми грозами и усилениями ветра до штормовых значений.

Синоптик также отметил в беседе с RT, что уже в ближайшие выходные воздух в Москве прогреется до 27 °С.

«Температура приближается к нормам, а в выходные уже будет превышать норму на 3—4 °С. В четверг воздух в Москве прогреется до 20... 22 °С, а с пятницы по воскресенье температура может достигать и 27 °С», — уточнил Ильин.

По его словам, в Подмосковье могут пройти локальные кратковременные дожди.

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День Николая Угодника 22 мая: как сохранить финансовую стабильность, здоровье и благополучие, народные приметы
21 мая 2025, 18:24

Фото: iStock/ tomofbluesprings

В народном календаре 22 мая — день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ font83

Народный праздник Никола Вешний отмечается честь одного из самых любимых и уважаемых святых в христианстве святого Николая Чудотворца.

Святитель Николай жил в конце III — первой половине IV века в городе Миры (территория современной Турции) и был там архиепископом. Он отличался невероятной добротой, щедростью и жертвенностью. Ещё при жизни святого Николая начали почитать как чудотворца: по его молитвам исцелялись больные, утихали шторма и совершались другие чудеса.

История праздника связана с перенесением святых мощей Николая Чудотворца из города Миры в итальянский город Бари в 1087 году. Это событие стало основанием для установления праздника. Мощи святого были перевезены в Бари, чтобы защитить их от турок, которые угрожали Мирам.

С тех пор мощи святого находятся в базилике Святого Николая в Италии. Они помещены в каменный саркофаг, который расположен под престолом на глубине от 2,5 до 3 метров.

Традиции дня


Фото: iStock/ siete_vidas

Традиционно в этот день верующие посещают церковную службу, молятся и просят святого Николая о защите, помощи и благополучии. Кроме того, в этот день люди могут посещать святые источники, чтобы окунуться в целебной воде.

В некоторых регионах в День Николая Вешнего проводят обряды, направленные на защиту посевов и домашнего скота. Также этот день может быть связан с народными гуляньями, играми и хороводами. Традиционно люди устраивают застолья, приглашают гостей и делятся угощениями.

В народе этот праздник считался временем, когда можно начинать важные сельскохозяйственные работы и другие летние дела.

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Что не стоит делать на Николу Вешнего


Фото: iStock/ triocean

В этот день принято проявлять милосердие и помогать тем, кто в этом нуждается. Отказ в помощи может привести к потере благополучия и удачи.

Считается, что конфликты в этот день могут привлечь неудачи и испортить атмосферу праздника. Лучше провести этот день в мире и согласии.

Не стоит 22 мая выносить мусор после заката. Существует поверье, что вместе с мусором уходит достаток. Поэтому лучше не выносить мусор в вечернее время, чтобы не навлечь на себя финансовые неприятности.

Приметы дня


  • Если рябина зацвела раньше срока, то осень будет недолгой
  • Дождь на Николу Вешнего — год будет урожайным.
  • Активное кваканье лягушек — к урожаю овса.
  • Луна в дымке — к ухудшению погоды

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На рыбалке умер заслуженный артист России Владимир Нефедов
Заслуженный артист РФ Владимир Нефедов скончался от удара током
21 мая 2025, 18:05

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Заслуженный артист России Владимир Нефедов умер на 78-м году жизни. Актер трудился в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского. Сообщение о кончине артиста появилось на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».
Предварительно, причиной смерти был несчастный случай на рыбалке: Нефедов задел удочкой высоковольтную линию и умер от поражения электрическим током. С актером попрощаются 22 мая в 9:00 по местному времени в родном театре артиста.

«Образы, созданные им на сцене, навсегда останутся в памяти зрителей и нас — тех, кому посчастливилось работать вместе с ним», — рассказали в пресс-службе театра.

Там также отметили, что Владимир всегда поддерживал молодых актеров.

Владимир Нефедов исполнил роль Бони в «Королеве чардаша», Зупана в «Марице», Голохвастова в «Дамских дел мастере», Акопа в «Проделках Ханумы», Сёмку в «Бабьем бунте», играл Антона Свиньина в «Табачном капитане», Наполеона де Сен-Клоша в «Баядере». Среди наиболее ярких оперных достижений артиста — исполнение партии Фигаро в «Севильском цирюльнике».

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#артист
#актёр
#смерть
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Эксперт раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику
Леонид Холод посоветовал учитывать внешний вид и запах при выборе клубники
21 мая 2025, 17:27

Фото: iStock/Artico

Бывший замминистра сельхоза РФ Леонид Холод раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику. Его слова передает «Татар-информ».
Как утверждает эксперт, один из главных критериев – внешний вид ягод. Они должны целыми, то есть без цветных повреждений, вмятин и плесени. Вторым моментом, на который следует обратить внимание, является наличие аромата.
«Бывает, что клубнику продают «пластиковую», которая лежит долго, но она не самая вкусная. Однако сейчас клубника сезонная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут ее укусить, то клубника должна еще иметь и клубничный вкус», – добавил он.
Кроме того, собеседник агентства советует не переплачивать и не смотреть на производителя.
«Когда вы находитесь в торговом заведении, то на 100% не знаете, откуда привезли клубнику. Неважно, что написано – «московская» или «азербайджанская». Нужно покупать ту, что понравилась, по минимальной цене», – заключил Леонид Холод.
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#эксперт
#торговля
#сельское хозяйство
#ягоды
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