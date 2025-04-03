День Василия Тёплого 4 апреля: что нельзя делать незамужним девушкам и как сохранить удачу

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Каждый год 4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который храбро исповедовал свою веру во времена распространения ереси и гонений. В 2025 году торжество приходится на пятницу. На Руси в этот день отмечали народный праздник Василий Тёплый. О том, какие традиции и запреты с ним связаны, расскажет «Радио 1».
Житие святого Василия Анкирского
Святой Василий жил в IV веке в городе Анкире (нынешняя Турция) и был пресвитером. В это время в христианском мире распространялась арианская ересь, которая считала, что Сын Божий — это творение Господа, не единосущное с ним и не равное ему.
Василий активно выступал против этого учения, за что местный собор лишил его священнического сана. Однако на Палестинском соборе в 334 году ему все же вернули сан пресвитера.
Когда к власти в Риме пришёл император Юлиан, он решил возродить язычество и начал преследовать христиан. Василий отказался приносить жертвы языческим богам, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Даже в заточении он продолжал проповедовать христианство, за что впоследствии был приговорён к мучительной смерти.
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Считается, что перед своей гибелью он предсказал Юлиану скорую и бесчестную кончину. Император настолько разозлился, что приказал каждый день отрезать от кожи Василия лоскуты. Но Василий не сдался и не переставал молиться.
После долгих мучений он умер в 362 году.
Традиции и обычаи 4 апреля
На Руси этот день считался границей между зимой и настоящей весной. Люди замечали, что снег активно тает, а с крыш уже звучит звонкая капель. Именно поэтому праздник получил название Василий Тёплый.
По традиции хозяйки пекли небольшие калачи в форме солнца — символ приближающегося тепла. Их раздавали всем членам семьи, а оставшиеся крошки отдавали птицам. Считалось, что такой обряд помогает набраться сил и сохранить здоровье.
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Ещё одним важным обычаем была проверка обуви. Старые, изношенные башмаки выбрасывали, но делали это особым образом — носками вперёд, чтобы вместе с обувью не ушло благополучие. Всё, что ещё можно было носить, аккуратно латали.
Люди, планировавшие строительство дома, сарая или любого другого сооружения, внимательно наблюдали за талой водой. Там, куда стекались ручьи, ничего не строили, так как верили, что на этом месте постройка будет недолговечной.
Что можно делать 4 апреля
Этот день считался хорошим временем для укрепления веры. Верующим рекомендовалось посетить храм, помолиться дома или прочитать житие святого Василия Анкирского.
Поскольку праздник приходится на Великий пост, следовало соблюдать ограничения в пище и уделять больше времени духовному развитию. В этот день приветствовались добрые дела, помощь нуждающимся и забота о близких.
Также люди следили за природными знаками, поскольку верили, что они помогают предсказать погоду на ближайшие месяцы.
Что нельзя делать 4 апреля
Считалось, что в этот день нельзя начинать сразу несколько дел. Если человек брался за многое одновременно, ни одно из начинаний не приносило удачи. Также нежелательно было делиться своими планами и мечтами, чтобы они не разрушились.
Девушки в этот день откладывали вышивание и рукоделие. Считалось, что работа, начатая 4 апреля, обязательно испортится или принесёт несчастье.
Опасались также вывешивать постиранное бельё на улицу. По поверью, в ткань могла забраться нечистая сила, которая затем приносила болезни и неудачи в дом.
Фото: istockphoto / intek1
Кроме того, в этот день женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем, иначе супруг окажется неверным.
Особое внимание уделяли хлебу: горбушку не ели, а отдавали птицам. Считалось, что тот, кто ослушается этого правила, может столкнуться с болезнями в семье.
Народные приметы о погоде
По состоянию природы в этот день судили о том, каким будет лето. Если солнце вставало в красноватом ореоле, ждали обильного урожая. Синие облака на небе говорили о том, что впереди тёплые, но дождливые дни.
Если снег быстрее таял с северной стороны муравейника, это предвещало продолжительное, солнечное лето. Когда птицы начинали купаться в лужах, это считалось верным признаком приближающегося тепла. А если пернатые громко кричали, люди готовились к дождям.
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Дайана Хусинова