День Кирилла Катаника 3 апреля: почему нельзя поливать цветы и как избежать нищеты, народные приметы

Фото: istockphoto/kostolom
В народном календаре 3 апреля отмечается день Кирилла Катаника или день Водяного. В торжество предки отмечали пробуждение после долгого сна Водяного и прочих мифический водных обитателей.
Православные верующие в этот день почитают епископа Кирилла Катанского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: istockphoto/poco_bw
Святой Кирилл родился в Антиохии и был учеником святого апостола Петра. Апостол Пётр рукоположил его в епископы города Катаны на острове Сицилия.
Святитель Кирилл стал мудрым и благочестивым пастырем, посвятившим свою жизнь служению Богу и наставлению своей паствы.
Святой Кирилл был наделён способностью совершать чудеса. Одним из самых известных было превращение воды в источнике, которая до этого была непригодной для питья, в чистую и вкусную. Это чудо стало проявлением силы Бога и привело к тому, что многие язычники, жившие в тех местах, обратились к Христу.
Епископ Кирилл, выступал против языческих предрассудков и активно распространял христианство. Своей мудростью, состраданием и чудесами он укреплял веру в людях, помогая им постигать истину и отказываться от поклонения идолам.
Святитель Кирилл скончался в глубокой старости и был погребён на Сицилии. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории христианства, а память о нём чтится Церковью до сих пор.
Фото: istockphoto/AlinaMD
Фото: istockphoto/LexisJan
Святой Кирилл Катанийский был известен своей добродетельной жизнью и совершением чудес. Люди считали его заступником от болезней и покровителем земледелия. В этот день было принято возносить молитвы Кириллу о здравии, процветании и обильном урожае.
Организовать уборку зимнего инвентаря. Приведение дома в порядок — это знак прощания с зимой и подготовки к весеннему возрождению.
3 апреля принято менять зимнюю обувь на весеннюю. Наши предки прятали валенки и переобувались в лапти.
Фото: istockphoto/santi0103
В этот день, после того как солнце скрывалось за горизонтом, было строго запрещено обращать взгляд к небу. Увидеть падающую звезду считалось предзнаменованием беды.
В древней Руси 3 апреля было принято с осторожностью относиться к воде, так как в этот день водоёмы освобождались ото льда, и это пробуждало Водяного. Считалось, что он был голоден и зол, поэтому воду нельзя было «беспокоить». Стирку, мытьё полов и даже полив цветов лучше отложить на другой день.
На Катаника кошкам не разрешалось спать в постели вместе с людьми. Считалось, что в этот день животное может забрать энергию и жизненные силы.
Не стоит поднимать с земли мелкие монеты, это может привести к тому, что вы возьмёте на себя чужие проблемы или нищету.
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История праздника
Фото: istockphoto/poco_bw
Святой Кирилл родился в Антиохии и был учеником святого апостола Петра. Апостол Пётр рукоположил его в епископы города Катаны на острове Сицилия.
Святитель Кирилл стал мудрым и благочестивым пастырем, посвятившим свою жизнь служению Богу и наставлению своей паствы.
Святой Кирилл был наделён способностью совершать чудеса. Одним из самых известных было превращение воды в источнике, которая до этого была непригодной для питья, в чистую и вкусную. Это чудо стало проявлением силы Бога и привело к тому, что многие язычники, жившие в тех местах, обратились к Христу.
Епископ Кирилл, выступал против языческих предрассудков и активно распространял христианство. Своей мудростью, состраданием и чудесами он укреплял веру в людях, помогая им постигать истину и отказываться от поклонения идолам.
Святитель Кирилл скончался в глубокой старости и был погребён на Сицилии. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории христианства, а память о нём чтится Церковью до сих пор.
Приметы дня
Фото: istockphoto/AlinaMD
- Обилие березового сока в кронах деревьев знаменовало дождливое лето.
- Раскаты грома предвещают урожайный сезон.
- Желтый луч солнца на восходе — погода будет хорошей.
- Ясная ночь на Катаника — жди заморозков.
Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели
Что можно делать в Кириллов день
Фото: istockphoto/LexisJan
Святой Кирилл Катанийский был известен своей добродетельной жизнью и совершением чудес. Люди считали его заступником от болезней и покровителем земледелия. В этот день было принято возносить молитвы Кириллу о здравии, процветании и обильном урожае.
Организовать уборку зимнего инвентаря. Приведение дома в порядок — это знак прощания с зимой и подготовки к весеннему возрождению.
3 апреля принято менять зимнюю обувь на весеннюю. Наши предки прятали валенки и переобувались в лапти.
Что нельзя делать в этот день
Фото: istockphoto/santi0103
В этот день, после того как солнце скрывалось за горизонтом, было строго запрещено обращать взгляд к небу. Увидеть падающую звезду считалось предзнаменованием беды.
В древней Руси 3 апреля было принято с осторожностью относиться к воде, так как в этот день водоёмы освобождались ото льда, и это пробуждало Водяного. Считалось, что он был голоден и зол, поэтому воду нельзя было «беспокоить». Стирку, мытьё полов и даже полив цветов лучше отложить на другой день.
На Катаника кошкам не разрешалось спать в постели вместе с людьми. Считалось, что в этот день животное может забрать энергию и жизненные силы.
Не стоит поднимать с земли мелкие монеты, это может привести к тому, что вы возьмёте на себя чужие проблемы или нищету.
Читайте также:
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Елена Генералова